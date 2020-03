Kobo Libra H2O – kényelem a köbön

Szerzői értékelés Szerző % 99 Olvasói értékelés Olvasó Olvasói értékelés % {{ average }} % {{ average }} Én is értékelem Én is értékelem

A nem titkoltan az Amazon Kindle Oasis vetélytársának szánt Kobo Libra H2O kapcsán az összbenyomás az, hogy rendkívül jó rajta olvasni, és magyarországi felhasználóként kifejezetten érdemes lehet ezt választani a Kindle helyett, hiszen nagyon hasonló szintű élményt nyújt, ugyanakkor jelentősen olcsóbb az Amazon termékénél. Ennek kapcsán persze akadnak mérlegelendő szempontok, de ezekről majd a cikk vége felé lesz szó, addig pedig lássuk, mit is tud a Kobo ősszel debütált olvasója.

Totális könyvélmény

Kipróbálásra a Libra H2O fekete változata járt nálam (a készülék ezen kívül fehérben kapható). Az olvasó külsőre is nagyon hasonlít a Kindle Oasisra, hiszen a kijelző körüli keret egyik oldala itt is jóval szélesebb többinél. A Kobo saját, már korábban, a Forma kapcsán bevezetett újítása ugyanakkor, hogy ezt a széles részt egy kicsit meg is törték, ami felhasználói oldalról nagyon nyerő döntésnek tűnik. A széles résznél fogva könnyen tartható a készülék, akár alulról, akár oldalról ragadjuk meg azt, az enyhe hajlat ugyanakkor olyan benyomást tesz, mintha egy könyv gerincét tartanánk. (Magam évek óta egy mezei Kindle-t nyúzok, és fogás szempontjából hasonló kényelmi fokot csak egy kihajtható tokkal sikerült elérni, de attól meg majdnem duplájára nőtt az eszköz súlya.)

A tartást a hátsó borítás lyukacsos mintázata is megkönnyíti, amitől enyhén tapadósnak érződik a műanyag burkolat, amely egyébként elég strapabíró benyomást kelt. A bekapcsológomb helye a Formához képest átkerült a hátlapra, így a széles rész külső szélén már csak az USB-töltőport kap helyet, és ahogy az elődön, a lapozógombok itt is a kiszélesített, megdöntött keretre kerültek, ahol nagyon jól kézre állnak.

A Libra H2O egy 7 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, vagyis pont akkora, mint a Kindle Oasis, a 8 hüvelykes Formánál viszont picit kisebb, és így egy kézzel is könnyen kezelhető. A 1680 x 1264 felbontású, 300 ppi-s E Ink Carta kijelzőn gyönyörűen jelennek meg a szövegek és a képek is (utóbbiak persze fekete-fehérben).

Ahogy egy ilyen kategóriájú e-könyv-olvasótól elvárható, a kijelző remek háttérvilágítással rendelkezik, amely széles határok közt igazítható a felhasználói igényekhez, de automatikusan is képes igazodni a napszakokhoz. Így például este, illetve a szintén beállítható elalvási idő előtt nullára csökkenti az alvást megnehezítő kék fény kisugárzott mennyiségét. Fényérzékelő egyelőre még nincs benne, így magától nem képes igazodni az aktuális megvilágítottsághoz, de a fényerő könnyen állítható, ha a kijelző bal oldalán fel- és lehúzzuk az ujjunkat, és a teljes világítási menü is mindig csak egy koppintásra van a felső menüben.

Rugalmas dokumentumkezelés

Az érintésérzékeny kijelző a tapasztalataim alapján hibátlanul működik, így lapozni a már említett fizikai gombok mellett a koppintással is nagyon kényelmesen lehet. Nem fixált kijelző mellett a szöveg ráadásul magától elforog, ha fordítunk az eszközön, így az olvasó fogása és a lapozás is abszolút személyre szabható. Ha valaki bal kézzel fogná az olvasót, átfordíthatja a széles részt a bal oldalra, és a lapozógombok funkcióját is megcserélheti, de persze oldalára fordítva is használható az eszköz, ha mondjuk egy több hasábos PDF-et bújunk. Az is többféleképpen beállítható továbbá, hogy a képernyő melyik részére koppintva lapozzon előre és hátra a rendszer, így az aktuális pozícióhoz, kézméretünkhöz és olvasási szokásainkhoz igazíthatjuk ezt is.

A Libra H2O 8 GB-os tárhellyel rendelkezik, és nagyon flexibilisen bánik a különböző dokumentumformátumokat. Könyveket két módon lehet rárakni: vagy a Kobo saját könyvesboltjából vásárolunk, vagy pedig a kapott kábellel rácsatlakoztatjuk egy számítógépre, és belemásoljuk az olvasnivalókat a készülék megfelelő mappájába.

Mind az EPUB (és EPUB3), mind a MOBI formátumot teljesen sajátként kezeli, vagyis ezeknél a betűméret, a betűtípus, a sortáv, a margóméret és a szöveg igazítása is módosítható. Ezeken kívül tucatnyi más fájltípussal szintén megbirkózik, és a nagyobb PDF-oldalakon való navigálás is egészen kényelmesen kivitelezhető rajta. (Kezelt kiterjesztések: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.)

Nagyon remek fejlesztési irány továbbá, hogy az olvasó tökéletesen működik együtt a Pocket nevű alkalmazással. Utóbbiba netes cikkeket lehet begyűjteni az URL eltárolásával a telefonon vagy a számítógépen, és ezek egy wifis szinkronizálást követően azonnal megjelennek a Libra H2O-n, ahol az EPUB és MOBI formátumú könyvekhez hasonlóan teljesen személyre szabott formában olvashatjuk el ezeket. Az app pedig azt is megjegyzi, hol tartottunk, így az olvasást bármikor folytathatjuk egy másik készüléken is.

Bevált receptek

Ahogy az e-könyv-olvasók többsége, a Kobo készüléke is rendelkezik egy egyszerű böngészővel. Ez arra még mindig nem igazán alkalmas, hogy hosszasan szörföljünk rajta a neten, de például a cikkekben található linkek többségét simán meg lehet nyitni vele. A böngésző eléggé el van rejtve, de közvetlenül elérhető a Settings/Beta Features útvonalat követve, és ha nagyon megszorulunk, mert minden más eszközünk lemerült (wifi viszont van), egy rövid e-mailt vagy egy Facebook-üzenetet azért simán meg lehet írni rajta. Attól azonban nem kell félni, hogy a netes funkciók elvonják a figyelmet az olvasástól.

Ami a többi funkciót illeti, a Libra H2O alapvetően azt nyújtja, amit a hasonló olvasók is tudnak. Lehet a szöveghez megjegyzéseket fűzni, szövegkiemelővel idézeteket gyűjteni, vagy szótáras segítséget kérni, ha valamit nem értünk. Hangszóró nincs rajta, így a szövegeket felolvasni nem tudja, viszont teljesen vízálló, így a medenceparti vagy kádban való olvasáson túl elvileg azt is kibírja, ha beleejtjük a vízbe (ezt azért nem mertem tesztelni, de higgyünk az IPX 8 minősítésnek). 1200 mAh-s akkujával akár heteket is kibír töltés nélkül, és egy mikro USB-porton keresztül tölthető más eszközről vagy a hálózatról is.

Kindle vagy Kobo?

A bevezetőben röviden felvetett dilemma kapcsán - vagyis hogy érdemes-e a Kindle készülékeken kívül egyáltalán más olvasóval kísérletezni, amíg az Amazon közel monopol helyzetben van az e-könyvek piacán -, az a helyzet, hogyha itthon, és nem angolszász területen akarjuk használni az olvasót, sokkal kiegyenlítettebb a helyzet mint gondolnánk. Míg az Amazon választéka valóban óriási, a hazai könyvkereskedők egyértelműen az EPUB formátumot preferálják, amit át kell alakítani, ha Kindle készüléken akarnánk megnyitni, a Kobo viszont simán viszi ezt a fájltípust.

A Kindle saját fájlformátumát ugyanakkor nem lehet megnyitni a Kobo-n, szóval ha valakinek máris nagy az Amazonról összevásárolt gyűjteménye, azokat alapjáraton nem fogja tudni megjeleníteni ezen az eszközön. Aki viszont belenyugszik ebbe, vagy most vág bele az e-könyvtárépítésbe, azoknak jó hír, hogy a Kobo saját boltja is jelentős választékkal rendelkezik, és a nagy megjelenéseket szintén lehozza.

A Kobo rugalmas fájlkezelése miatt pedig könnyen lehet a könyvolvasóra más forrásokból, például Google Play-ről vásárolni. Hangoskönyveket ugyanakkor a Kobo nem tud lejátszani, tehát akinek ilyen olvasóra lenne szüksége, másban gondolkozzon. Cserébe viszont a Kobo készülékek általában jelentősen olcsóbbak.