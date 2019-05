Így ad új lendületet az ultravékony noteszgépeknek az Intel

Az Intel május alkalmával, illetve már a CES 2019 idején is adott ízelítőt abból, mire készül az ultravékony noteszgépek szegmensében annak érdekében, hogy az új termékek még jobban megfelelhessenek a felhasználók igényeinek, most pedig, a Computex 2019 alkalmával még több információ látott napvilágot. A szóban forgó kezdeményezés a Project Athena nevet viseli, lényege pedig az, hogy megfelelő teljesítményű, könnyen hordozható, hosszú akkumulátoridővel rendelkező, folyamatosan kapcsolatban lévő noteszgépek készüljenek, így alvó állapotból felébresztve majdnem olyan gyorsan munkához láthatunk rajtuk, mint egy ARM alapú okostelefonon vagy táblán.

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek majd az új noteszgépek?

A Project Athena alapjainak lefektetése évekkel ezelőtt kezdődött a felhasználói igények felmérésével: szerették volna megérteni a fejlesztők, mely szempontok a legfontosabbak a felhasználók számára egy könnyedén hordozható noteszgép esetében, majd ennek megfelelően kialakították azt a koncepciót, amely mára testet öltött. A Project Athena koncepcióhoz kötődő ultravékony noteszgépek minden esetben Core i5-ös vagy Core i7-es sorozatú processzorral, minimum 8 GB-nyi rendszermemóriával, minimum 256 GB-os PCIe NVMe-SSD-vel, valamint legalább 9 órányi vezeték nélküli webböngészésre lehetőséget adó akkumulátoridővel érkeznek. Az újdonságok klasszikus notebook kivitelben éppúgy készülhetnek, mint konvertibilis kivitelben – utóbbi a kettő az egyben termékeket jelöli, amelyek táblaként és klasszikus noteszgépként egyaránt használhatóak.

Ezek az újdonságok 12 és 15 hüvelyk közötti képátlóval és érintőkijelzővel érkeznek, gyors biometrikus felhasználó-azonosítást tesznek lehetővé, alvó állapotból pedig kevesebb, mint 1 másodperc alatt felébrednek. Nem hiányoznak majd a fedélzetről a legmodernebb technológiák sem, mint például a Thunderbolt 3-as USB-C csatlakozó, a WiFi 6 és a Gigabites LTE opció, valamint a mesterséges intelligenciát gyorsító hardver, illetve a digitális személyi asszisztensek használatát segítő, nagy területet lefedő audió szolgáltatások sem.

Több partner is készít a fenti paramétereknek megfelelő noteszgépeket

A Project Athena 1.0 specifikáció köré épülő notebookok az év második felében kerülnek az üzletek polcaira. Mutatóban már feltűnt a show alkalmával az Acer Swift 5, a Dell XPS 13 2-in-1, a HP Envy 13-inch Wood Series, valamint a Lenovo Yoga S940 is.

A Dell újdonságáról némi extra információ is megjelent, így ízelítőt kaphatunk azzal kapcsolatban, pontosan hogyan is néz ki egy tipikus Project Athena noteszgép. A konvertibilis kivitelben érkező XPS 13 2-in-1 esetében a kijelző speciális zsanérokat kapott, így az teljesen hátra is hajtható. Maga a panel egyébként a 16:9-es helyett 16:10-es képarányt használ, felbontása pedig modelltől függően 1920 x 1200, illetve 3840 x 2400 pixeles. A 7%-kal nagyobb képterülettel rendelkező kijelző mindkét felbontás esetén képes az 500 nit fényerősség elérésére, a 4K-s panel esetében pedig extra, hogy 100%-os sRGB és 90%-os DCI-P3 színtér lefedettséget kínál.

Processzorból már Ice Lake sorozatú modellt találunk a házban, amely a korábbi, passzív hűtéssel ellátott „Y” sorozatú modellekhez képest akár két és félszer jobb teljesítményt nyújt, hűtéséről pedig aktív megoldás gondoskodik. Processzor terén akár egy Core i7-1065 G7-es modellt is kérhetünk, amihez maximum 32 GB-nyi LPDDR4X-3733 MHz-es rendszermemória is társulhat. Az adatok tárolását 256 GB-os, 512 GB-os vagy 1 TB-os PCI Express 3.0 x4-es NVMe SSD kártyákra bízhatjuk, míg az iGPU szerepét egy Intel UHD Graphics vagy egy Intel Iris Plus Graphics sorozatú vezérlő tölti be, természetesen attól függően, milyen processzorral kérjük a terméket.

A vezeték nélküli kapcsolatokat Killer AC1650-es megoldás szolgálja ki, ami 802.11ac WiFi, valamint Bluetooth 5.0-s támogatással egyaránt rendelkezik. Extraként még Miracast támogatást is kapunk. A 297 milliméter széles, 207 milliméter mély és mindössze 13 milliméter vastag konvertibilis notebook 1320 grammot nyom a mérlegen. Akkumulátoros üzemidő terén akár 16 óra is elérhető, a csatlakozók között pedig két Thunderbolt 3-as port, egy microSD memóriakártya-olvasó, valamint egy kombinált 3,5 milliméteres Jack Audió csatlakozó sorakozik. Billentyűzetből egy MagLev típusú, normál méretű billentyűkkel és háttérvilágítással ellátott példányt kapunk, amelyhez üvegborítással rendelkező érintőpad társul. A hangzásról két darab 2 W-os beépített hangszóró gondoskodik, de két mikrofon, valamint egy 720p-s webkamera is szerepel a felhozatalban. A gyors biometrikus azonosítást a bekapcsoló gombba integrált ujjlenyomat-olvasó biztosítja.

A Dell XPS 13 2-in-1 várhatóan júliusban kerül forgalomba, alapára 999,99 dollár lesz.