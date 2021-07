Huawei Watch 3 Pro – A luxus ára

Videós reklámok jöhetnek a PC-s és konzolos játékokba, az EA már le is szerződött

A Huawei napjainkra igencsak vesztett a népszerűségéből, köszönhetően a Google szolgáltatások hiányának és az alkatrész ellátottság romlásának. Ennek ellenére a cég még mindig törekszik arra, hogy jobbnál jobb eszközöket jelentessen meg, amik közül hozzánk most a Huawei Watch 3 Pro érkezett meg.

A doboza letisztult fekete megjelenésű, amin szerepel az óra is. Belsejében az eszköz mellett megtalálhatjuk a használati útmutatót és egy USB-s mágneses töltőt.

Külsőleg két szóval tudnám leírni az órát: luxus és prémium. Az anyaghasználat terén nem spóroltak ki semmit, a ház titánból készült, a bőrünkkel érintkező hátsó felület pedig kerámia, aminek elképesztően jó a tapintása. Szíjak terén két lehetőség közül tudunk választani, fém vagy bőr; hozzám az utóbbi érkezett, és maximálisan meg voltam vele elégedve. A kialakítást illetően azért hozzá kell tenni, hogy a Watch 3 Pro igencsak vaskos, egészen pontosan 14 mm, amiben még nincs is benne az alsó szenzor kilógása. Számomra egy prémium eszköz a tudása mellett külsőleg is kell hogy bizonyítson, ezen viszont a „bumszli” ház és az átlagosnál vastagabb kávák nem segítettek.

A jobb oldalán találunk két gombot, amiből az egyik egy tekerhető korona. Nem tudom eléggé kiemelni, hogy ez mennyire hasznos: rengeteget segít a menüben való navigációban, illetve hosszabb oldalakon való lapozásnál. Szerintem ennek minden okosórában benne kéne lennie. A rezgőmotorja nagyon szépen végzi a dolgát. Ritkán szoktunk ilyen dolgokról beszélni, pedig ez egy okosóránál szerintem kulcsfontosságú, hiszen napjában akár több százszor is jelez majd számunkra az eszköz ilyen módon. Ki merem jelenteni, hogy az itt használt rezgőmotor az egyik legjobb a piacon, még az Apple Watch-hoz is felér.

Végül pedig talán az egyik legfontosabb komponensünk, a kijelző, ami esetünkben egy 1,43 colos AMOLED panel 466x466 pixel felbontással. Ezzel nagyon meg voltam elégedve, kellően világos volt, még kültéren is, és a színek is a helyén voltak. Az órán 30 előre telepített számlapból választhatunk, amik szépen meg lettek dizájnolva és sok funkciót is tartalmaznak. Amennyiben viszont ez nem lenne elég, az esetben több mint 1000 opció közül válogathatunk még az áruházban.

Beszéljünk kicsit a funkciókról is, amikből akad bőven. Az óra képes figyelni a pulzusunkat, a véroxigén szintünket, sőt még a bőrünk hőmérsékletét is. Az egész napos grafikonokat a telefonos alkalmazásban szépen lebontva vissza tudtam nézni. Az óra rendelkezik beépített mikrofonnal és hangszóróval - utóbbi pedig igencsak hangos, ennek köszönhetően a hívásokkal sosem volt problémám. A hangerőnek köszönhetően pedig ezen az órán volt értelme zenét hallgatni, amit ritkán tudok elmondani egy ilyen eszközről.

Figyelemreméltó, hogy eSIM lehetőségünk is van, így az óra önállóan is képes hívásokat fogadni.



Aktivitás téren az eszköz több mint 100-féle sportágat tud megkülönböztetni, amiből 6-ot magától is felismer és automatikusan elindítja a mérést. Sportolás közben folyamatos visszajelzéseket kapunk a hangszórón keresztül, hogy éppen mekkora távot tettünk meg, mennyi a pulzusunk és így tovább. Számomra ez egyfajta biztatás volt, ami sokat segített a teljesítményem növelésében. Természetesen GPS is van az órában, így a mobilunk nélkül is elmehetünk vele sportolni. Az óra megfelel az 5 ATM szabványnak, így akár 50 méterig is vízálló.

Szoftveresen sokat fejlődött az óra az előző modellekhez képest, viszont még mindig akadnak komoly problémák a most már HarmonyOS névre keresztelt rendszerrel. A felépítés letisztult és jól átlátható, azonban ha a menüt vesszük górcső alá, akkor ismerős lehet a dizájn, mégpedig az Apple WatchOS-ból. Ezt a Huawei egy az egyben lemásolta; még a nagyítás is a forgatható koronával zajlik. Ez számomra kicsit visszatetsző volt, főleg egy ilyen nagy gyártótól, hiszen készíthettek volna egy sima lapozható felületet is, amit ugyanúgy lehet vezérelni a koronával.

Amennyiben a számlapunkról oldalra lapozunk, az esetben megtaláljuk a pulzus, véroxigén-szint és egyéb méréseket, jobb oldalon az időjárást tekinthetjük meg, alatta pedig a zenét, illetve egyéb éppen futó alkalmazásokat vezérelhetünk. Fölül találjuk a gyors beállításainkat, alul pedig az értesítéséket nézhetjük meg, ahogyan az lenni szokott. Én alapvetően nagyon meg voltam elégedve ezzel a rendszerrel, látszik hogy jó ideje dolgoznak rajta, folyamatosan fejlődik, azonban közel sem tökéletes.

A legnagyobb problémát az értesítések kezelése okozta számomra, ami több sebből is vérzett. Nem egyszer fordult elő például, hogy egy adott értesítés kétszer érkezett meg az órára. Egyszer amikor valójában, illetve még egyszer amikor azt a telefonomon megnyitottam, ami nagyon zavaró volt. A másik bökkenő a törlésnél jött elő, ugyanis egy értesítést önmagában nem tudunk törölni, akkor sem, ha megnyitjuk, csak egyszerre az összeset.

A felhasználói élmény gördülékeny, köszönhetően a 2 GB memóriának és a 16 GB belső tárhelynek. Utóbbira rakhatunk zenéket vagy akár alkalmazásokat is, amikből eléggé sok található a Huawei AppGallery-ben, persze azért nem annyi, mint a Google Play Áruházban.

Üzemidő téren nem lehet egy rossz szavam sem az órára, ugyanis a korábbi modellekhez híven ez is nagyon jól teljesített. Én 4 - 5 napot kényelmesen kibírtam vele töltés nélkül úgy, hogy aktívan használtam, és a legtöbb funkció be volt kapcsolva. A gyártó szerint akkukímélő módban akár 21 napot is képes kibírni az óra, ami igencsak hosszú idő. Persze egy átlag felhasználó számára ez az érték valahol a két időtartam között lesz, ami azt jelenti, hogy hetente kell majd csak tölteni, ami egy ilyen szintű okosóránál igencsak ritka.

Ami a telefonos alkalmazást illeti, finoman szólva sem volt egyszerű beüzemelni az órát, igencsak problémásnak bizonyult a folyamat. A Google Play Áruházból letöltöttem a Huawei Egészség alkalmazást, majd ott megpróbáltam hozzáadni az órát. Sajnos ez nem jelent meg az a listán, mint lehetőség (első kép). Megpróbáltam a Hauwei Watch GT 2 széria opciót, ott látszott is az óra (második kép), viszont utána azt írta az app, hogy nem támogatott.

A megoldást az jelentette, hogy letöltöttem a Huawei AppGallery-t, majd ott rákerestem a Huawei Egészség alkalmazásra, és frissítettem (erre a Google Play Áruházban nem volt lehetőség). Ezután már megjelent az óra, mint eszköz a listán, és tudtam is párosítani, viszont meg kell mondjam őszintén, ennyi időt még sosem töltöttem egy készülék aktiválásával.

Sajnos ez is a cég zártságát mutatja, hiszen ha egy Huawei készülékem lett volna, akkor nagy valószínűséggel rendelkeztem volna Huawei AppGallery-vel, és ebbe a problémába nem futok bele. Fontos hozzátenni még, hogy az alkalmazás egyszer sem javasolta számomra, hogy frissítsem az appot a Huawei AppGallery-n keresztül, ami szerintem óriási hiba. Amennyiben ezt megteszik, akkor is húztam volna a szám egy kicsit, hogy még egy alkalmazást le kell töltsek, csak azért, hogy aktiváljam az órát. Viszont megspóroltam volna jó pár értékes percet az életemből.

Nos, ennyi panaszkodás után rá is térhetünk magára az alkalmazásra, ami egyébként nagyon jól ki lett alakítva. A felület szép dizájnt kapott, minden a helyén van és könnyen megtalálható. A nyitó oldalon láthatjuk a legfontosabb adatainkat, úgy mint a lépésszám, pulzusszám, az alvásunk minősége és így tovább. Természetesen, ha ezeket részletesebben is meg szeretnénk tekinteni, akkor egy órára lebontott diagramot is kaphatunk, ahol minden részlet megtalálható.

Összességében azt kell hogy mondjam, a Huawei egy igazi prémium terméket rakott össze, ami külsőleg már-már hibátlan, szoftveresen azonban akadnak problémák bőven. Egy nagyon fontos aspektus maradt a végére, mégpedig az ár:

160 000 Ft-ért szerintem nagyon túl lett árazva az eszköz.



Olyan szinten, hogy egy Apple Watch is jobb választás tud lenni, főleg ha az SE modellről beszélünk. Természetesen a csomagolás indokolhatná ezt az árcímkét, azonban amíg az óra ennyi komoly hiányossággal küzd rendszer szinten, addig érdemes más gyártók háza táján szétnézni.