Huawei P30 és P30 Pro - A legjobb kamera még nem elég

A kínaiak csúcstelefonjában minden benne van, amire manapság a Huawei képes. Kamerájuk jelenleg a legjobb a piacon, viszont mintha túlságosan erre koncentráltak volna, ami más fontos területekről, mint a kijelző vagy a hang elvonta a figyelmet. Szerzői értékelés Szerző % 95 Olvasói értékelés Olvasó Olvasói értékelés % {{ average }} % {{ average }} Én is értékelem Én is értékelem

A Huawei idén is - mint már évek óta hagyományosan - egy sima és egy Pro modellel támadta meg a piacot. Egymástól főként méretükben térnek el. A sima verzió sem kisebb mint 6,1 col, ami a manapság megjelenő hatalmas tepsik miatt már-már átlagosnak tekinthető, de ettől még nagynak számít, viszont a Pro a maga 6,47 colos méretével már inkább phablet, egykezes használata igazi kihívás. Súlyuk rendre 165 és 192 gramm, ami a nagyobbik testvért a nehéz készülékek közé sorolja. Mindkét telefonról elmondható hogy tok nélkül a felületük igen csúszós, ami magas árukat figyelembe véve nem túl jó párosítás. Sajnos a szemet gyönyörködtető designt el kell takarjuk valamilyen tokkal, ha nem szeretnénk egyhamar elejteni a készüléket. Ennek pozitív hozadéka, hogy a mindkét telefonból kitüremkedő és ezáltal billegést okozó kamera szigetet kiegyenlíthetjük.

Mindkét telefon felépítése hasonló hiszen alumínium ötvözet váz köré épített edzett üveg hátlapot és OLED kapacitív érintő kijelzőt szereltek, a Pro esetében hajlított oldalélekkel. Erről a modellről hiányzik a klasszikus jack csatlakozó, valamint a hangkeltő szerepét is átvette egy a kijelző alá épített mágneses rezegtető egység. Ez telefonbeszélgetésekhez elégséges, de városi zajban használva már néha kevés tud lenni. A két telefon előlapját 85 és 88%-ban kitöltő kijelző közepén vízcsepp alakú bevágásba bújtatva találjuk a 32 megapixeles fix fókuszos előlapi kamerát. A bevágás szoftveresen eltávolítható, ilyenkor a betüremkedés helyett egy sötét csíkot kapunk.

Előlapi gombot már egyáltalán nem tartalmaznak, az ujjlenyomat érzékelőt pedig a kijelzőbe építve, annak alsó egyharmadában, középen találjuk. Az ujjlenyomat(ok) rögzítése után nagyon jó találati aránnyal fel is tudjuk oldani a készülékeket, bár néha hajlamos megmakacsolni magát a technika: ha túl száraz vagy esetleg nedves az ujjunk, akkor 3-4-5. alkalomra hajlandó csak feloldani. Ugyanez elmondható a mindkét készülékbe épített 2D arcfelismerő megoldásról, ami a Mate 20 Pro 3D megoldásával ellentétben itt leginkább csak szemből működőképes.

A készülékek bal oldaléle üres, jobb oldalukon találjuk a szokásos alvás-ébresztés és a hangerő-szabályzó gombokat. Alul található a mono hangszóró, illetve az USB-C csatlakozó valamint a nano-SIM/NM kártyahely. A P30 egy, míg a Pro kétféle konfigurációban elérhető. Mindkettő Kirin 980 SOC-ra építkezik, de míg a P30 csak 6 GB memóriával és 128 GB (bővíthető) tárhellyel elérhető, a Pro akár 8 GB RAM-mal és 256 GB tovább bővíthető ROM-mal is.

Külön talán nem is kell kiemelni, hogy használat közben akadásnak vagy megtorpanásnak nyomát sem találtuk, hiszen egy középkategóriás notebook erejét csomagolták tenyérnyi méretbe. A nyers erő mellett a Huawei az optimalizálásra is sok energiát fordított, így az EMUI 9.1 felülettel, (ami a tesztek közben is frissült 9.1.115-ről 9.1.124 verzióra) együtt bevezette az EROFS fájlrendszert (EXT4 helyett), ami még gördülékenyebb és folyamatosabb működésű, valamint kevésbé töredezett rendszert eredményez. A készülékek korlátozottan csepp és por állóak; előbbi IP53, míg utóbbi IP68 tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez számokban kifejezve 30 eltöltött percet engedélyez 2 méter mélységben. Ezt nem teszteltük le. Adatátviteli opciók terén az összes ma használatos és fontos szabványt támogatják a készülékek úgymint Wifi, GPS, Bluetooth 5.0, illetve NFC, a Pro esetében pedig infraportot is kapunk.

A készülékek áramellátásáért 3650, illetve a Pro verziónál 4200 mah-ás telep felel amit 22,5 illetve 40 W-tal is tölthetünk. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 90 illetve 70 perc alatt 0-ról teljesen feltölthetőek. 30 perc alatt 60% töltést képesek magukba szívni, ami ha éjszaka elfelejtettük volna töltőre dugni, a reggeli elindulás előtt kifejezetten hasznos tulajdonságuk. Éjszaka nagyjából 10-15 valamint 6-8% merüléssel számolhatunk normál, illetve energiatakarékos módokban. Az öt pontos szoftveres és hardveres védelmi rendszer biztosítja hogy még ilyen szintű sebességnél se melegedjenek fel a telefonok ami azért megnyugtató. A Pro modellnél lehetőségünk van 15W-tal vezeték nélkül tölteni a készüléket,illetve a készülék képes vezeték nélkül visszafelé tölteni más vezeték nélkül tölthető eszközöket, amit sajnos a sima verzió ( még ? ) nem tud.

Elérkeztünk a telefonok leglényegesebb részéhez, ami a Leica-val közösen fejlesztett három illetve négytagú kamera rendszer. A részletesség kedvéért ezek a következők:

P30

40Mpx f/1.8 apertúrájú széles látószögű



16Mpx f/2.2 ultraszéles látószögű



8Mpx f/2.4 telefotó



valamint 32 Mpx fix fókuszú szelfi kamera az előlapon HDR és mesterséges intelligencia támogatással



P30 Pro esetében

40MPx f/1.6 széles látószögű



20Mpx f/2.2 ultraszéles látószögű



Periszkóp felépítésű f/3.4 telefotó



TOF 3D mélység érzékelő szenzor



valamint 32Mpx fix fókuszú szelfi kamera az előlapon HDR és mesterséges intelligencia támogatással.



A kamerákat egy kis csavart adva a történetnek nem csak egymással, hanem egy Mate 20 Pro és egy Samsung Galaxy S10 készülék lencséivel is összehasonlítottuk. A tesztek végeredményeképpen a következőket tudtuk levonni, amin könnyen lehet hogy jövőbeni szoftverfrissítések egyik vagy másik irányba változtatnak (a Mate 20 Pro még nem kapta meg az EMUI 9.1 felületet - béta teszt alatt -, valamint a P30 széria is biztosan tovább fog még csiszolódni).

Gyenge és normál, valamint intenzív fényben vzsgáltuk a készülékeket. Előlapi kamerák terén felállítva a sorrendet a P30-nak egyáltalán nem kell szégyenkeznie a Pro mögött, sőt. A P30 Pro-t találtuk a legjobbnak átlagban, viszont gyenge fényben a sima P30 élethűbb eredményt adott. Azonban ez a többi tesztben a hátrányára vált, mivel néhol a HDR hatása tolakodó volt. Az eredmény némileg kiegyenlítettebbé vált, ha 24 megapixelre állítottuk a P30-ak kameráját is, bár a Mate 20 Pro még ekkor is lemaradásban volt, minden körülmények között fakóbb képet eredményezett. A gyári 32-32-24 megapixeles tesztben pedig igazán furcsa színeket produkált P30-as társaihoz képest. Ez a fakóság a kameraszoftver beállításainak mélyében gyökerezhet, mert a készülékek színhőmérséklete és alap színbeállítása normálon volt, nem toltuk sem meleg sem hideg irányba, amire természetesen módunk lenne egyébként.

Megfordult a sorrend ha teljesen éjszakai fotózásra került a sor, például egy gyéren megvilágított parkban fotóztunk este 22 órakor. A Pro készülékek hihetetlen mennyiségű részletet adtak vissza, szinte még a szemünk sem látott mindent, de a P30-nak sem kellett szégyenkeznie sőt, 70-80 ezer forinttal rövidebb árcédulája miatt bizony erős kihívója a nagytesónak, főleg ha a kezelhetőbb méretét is figyelembe vesszük.

Két különböző forrásból érkező fénnyel különböző módon birkóztak meg: dohányzóasztalra terített kártyapaklit fotózva a Mate 20 Pro adta a legvalósághűbb eredményt, a P30 Pro elmosta a pakli körüli apró részleteket - például morzsák, szöszök -, a P30 pedig irreálisan kivilágosította a képet. Rontja a Mate 20 Pro eredményeit, hogy bár nappali és éjszakai fénynél is nagyon szépen tartotta a lépést némileg régebbi szoftverével együtt is, az állandó fakóság rányomta a bélyegét a képekre. Ez főleg az előlapi kamerára volt igaz, de egy fal kétszínű találkozását fotózva is tétovának mutatkozott. Ha egy LED-del kivilágított gépházat fotóztunk, akkor is a P30 bizonyult a legjobbnak, a Pro-n beégtek a világító részek, míg a környezet részletei lettek nagyon valósághűek. A Mate 20 Pro a gép fényes részleteit jelenítette meg élethűbben, viszont a környezetre fantom bordóság vetült a bútorok miatt. A P30 széria mesterséges intelligenciája érzékelhetően fejlettebb. A Samsung S10-es készüléke videós képességekben és a testreszabhatóságában előrébb járt, viszont üzemidőben a P30 és ezáltal a 2 Pro modell mögött végzett összesítésben.

Általános használattal könnyedén 1,5 napot bírtak, de forszírozott nyomkodás mellett (sok közösségi média aktivitás, élő közvetítés, tartalmak megosztása, valamint navigáció, Youtube) is megvolt az 1 nap a P30 párosának. Ez energiatakarékos módban és mérsékeltebb használattal 2 napra is kitolható. Az egyre több területen megjelenő mesterséges intelligencia segítségünkre van, ha tárgyakat vagy szövegeket akarunk azonosítani kamera módban, a beépített fordítóprogram hasznos tud lenni, ha külföldön igazodnánk el, a kalória funkcióval pedig ételeink energiatartalmát becsülhetjük meg egészen jó közelítéssel.

Elmondhatjuk tehát hogy a Huawei idén nemhogy megugrotta a lécet, de a P30 Pro jóvoltából magasabbra is tudta emelni azt. A kistesó sem szégyenkezhet, hiszen ebben a kategóriában és a Huawei garanciális ügyintézéseinek minőségét ismerve még jobb ár/érték aránnyal rendelkezik. Azoknak mindenképpen ajánlott vétel, akik jelenleg P20 szériás telefonnál régebbi készülékkel rendelkeznek és szeretnének maguknak egy komoly mindenest, kevésbé csillagászati áron. A Pro verzióról pedig csak rébuszokban beszélhetünk akár a fotós képességeit, akár a nyers erejét, akár a sokoldalúságát, vagy az akku teljesítményét említve. De sajnos ugyanez elmondható az árcéduláról is, hiszen kártyafüggetlen konstrukcióban az erősebb specifikációval szerelt készülék 330 ezer forint környékén kapható.

Személyes tapasztalataink alapján pár napos használatuk űrt hagyott maguk mögött, hiszen nem csak egy középkategóriás DSLR fényképező teljesítményét kapjuk meg velük zsebbe csúsztatható méretben, de a mesterséges intelligenciával egyre inkább átszőtt szoftver egy igazi személyi asszisztenst ad az ember kezébe. A hardveres erő alap, reméljük a cég a jövőben több időt hagy a programozók számára is, hogy a szoftvert tökéletesítve egy tényleg hibátlan terméket alkothassanak.