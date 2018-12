HP Omen Mindframe 7.1-es headset - beépített légkondival

Mindannyian utáljuk azt az érzést, amikor a fülünk a forró nyári melegben, vagy játék közben egy-egy hosszabb meccs után kényelmetlenül izzadni kezd a fülpárnák alatt. Hogyan lehet egy zárt fülest, vagy headsetet lehűteni? Úgy tűnik, a HP kitalált erre egy jó megoldást. Elsőre nekik is a ventilátoros lehetőség jutott eszükbe, de szerencsére ezt nagyon hamar elvetették; a fülek közelében a zaj és a mozgó levegő eleve kizáró tényezők. A végső megoldás úgy született meg, hogy a HP mérnökei tettek egy kirándulást a hőelektromosság világába, és a Peltier-hatásra ("ha kétféle anyagból álló hőelektromos elemen át áramot vezetünk, az érintkezési helyek fölmelegszenek vagy lehűlnek, aszerint, hogy az áram milyen irányban halad keresztül") építve, hét különböző szabadalom felhasználásával létrehozták azt, amit FrostCap technológiának neveztek el, és azóta hétpecsétes titokként őriznek.

A headset 64 bites Windows 10-nél alább nem adja, és mivel USB-s, nem is érdemes más oprendszeren próbálkoznunk vele. Ez is, mint az előző Omen tesztünkben szereplő többi periféria, a HP központosított szoftverét, a Command Centert használja, amely szintén csak Win 10-en fut, és a Microsoft Store-ból tölthető le.

A fejpánt kialakítása egy méret mindenkinek stílusú: a headsetet rugalmas rögzítésű belső pánt tartja a helyén, amely kellemesen puha párnázatot és finom műbőr borítást kapott. A külső pánt és a fülkagylókat tartó szerkezet műanyagból készült, külső felén piros színű kábel halad végig, amely így díszítő elemként is funkcionál.

A headset szerkezete könnyű, de tömege a fülkagylókba szerelt hűtés miatt kicsivel nagyobb, mint az átlag, kábel nélkül 450 grammot nyom. A fülkagylók fémből készültek, külső részüket Omen logó díszíti, amelyet kivilágítható sáv vesz körül, lekerekített sarkú négyszög alakban. A világítás színét 16,8 millió közül választhatjuk ki, és lehetőség van effektezésre is. A kerek fülpárnák vastagok, jól kitömték őket, de kellemesen puhák, borításuk puha, légáteresztő finom mesh anyagból készült. Cirkumaurális (fület körbeölelő) kialakításúak. A fülkagylók belsejében fémlapot találunk, amely érezhetően lehűl, abban a pillanatban, ahogy a hűtést bekapcsoljuk.

A jobb oldali fülkagyló hátsó részén tekerős hangerőszabályzó van, amely fémből készült, és nagyon finoman állítható, minőségi alkatrésznek tűnik. A bal oldali fülkagylón találjuk a lehajtható mikrofont, amely a szánk irányába mérsékelten hajlítható. A mikrofon végét világító vörös sáv díszíti, ami csak akkor világít, ha a mikrofon le van némítva. A mikrofon ezen felül még különböző pityegő hangokkal is tudtunkra adja, amikor fel-, illetve lehajtás közben eléri azt a pontot, ahol ki-, vagy bekapcsolódik, így garantáltan nem fognak minket kellemetlen meglepetések érni. Ha a mikrofon teljesen fel van hajtva, nem látszik a fénye, így nem zavarja a szemünket.

A headset dizájnja esztétikus, a nehéz fülkagylók masszív hatást kölcsönöznek neki, amit a gyengébb műanyag fejpánt némiképp leront. A Mindframe kényelmes, a fülpárnák nem szorították erősen a fülünket, és a fejpánt szinte észrevétlenül simult a fejünk tetejére, és a headset az átlagosnál nagyobb tömege ellenére is stabilan ült a fejünkön. Akinek kisebb kobakja van, az érezhet egy kis lötyögést, ha jobbra-balra gyorsan megrázza a fejét, de a headset róla sem fog leesni, akkor sem, ha a fejét lefele lógatja. Csak akkor lehetnek problémák, ha fekve akarjuk használni a fülest, ebben az esetben a súlya lehúzhatja (de párnákkal ügyesen alá lehet támasztani).

A headset 2 m hosszú, harisnyázott kábellel rendelkezik, amelyhez jár egy tépőzár is. A telepítéshez elég bedugnunk az USB csatlakozót, és letölteni a HP szoftverét, ha eddig nem tettük volna meg. Az előző Omen perifériák tesztje után nem voltunk teljesen meglepve attól, hogy a szoftverben nem találunk túl nagy választékot beállítási lehetőségekből. A Mindframe-nél is mindössze két kategória van, az egyik a világítás, a másik a hűtés beállítására szolgál. Örültünk volna, ha a 7.1-essel kapcsolatban adnak lehetőséget a tweakelésre, ha másra nem is, arra, hogy legalább kikapcsolhassuk, de csalódnunk kellett.

Galéria megnyitása grid_on

A Lighting részben háromféle alap lehetőség közül választhatunk: a fülkagylók világítása lehet statikus, animált, vagy ki is kapcsolhatjuk. Statikusnál választhatunk az előre elkészített palettából, vagy egyedileg keverhetünk magunknak színt. Az animált effektek kétfélék lehetnek, az egyik a szokásos színátmenetes, a másik dinamikusan változik, annak függvényében, amit éppen hallgatunk.

A Cooling rész alatt található hűtéssel kapcsolatos beállítások egyszerűek: ki-, és bekapcsolás. Az erősséget három fokozatra állíthatjuk: kicsi, közepes és erős.

Bár a nyári kánikula ideje már véget ért, de így is alig vártuk, hogy kipróbálhassuk, hogyan működik a hűtés. Kissé szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, de kellemesen csalódtunk: nagyon ott van a szeren. Normál szobahőmérsékleten a legerősebb fokozatot bekapcsolva már fázott a fülünk, és a közepesen is úgy éreztük, hogy túl lettünk hűtve. Az elején a legkisebb fokozatot is túlzásnak éreztük, úgyhogy inkább kikapcsoltuk, és megvártuk, mikor kezd tényleg melegünk lenni a headsetben. Ehhez kb. egy-másfél óra használat kellett, de így is elég volt a legkisebb fokozat is, hogy füleink gyorsan megkönnyebbüljenek. Bekapcsolás után 1 perccel már éreztük a hűvös áldásos hatásait. A hűtés télen is hasznára lesz az izzadósabb fülűeknek, és biztosak vagyunk benne, hogy nyári melegben is megállja majd a helyét. A headset a fülkagylók külső felén adja le a hőt, ezért használat közben, bekapcsolt hűtésnél kissé melegedhet, de ez normális jelenség.

A vastag fülpárnáknak köszönhetően a fülünk még véletlenül sem nem ért hozzá a hűtött fémlapokhoz. A tudomány kedvért kipróbáltuk, mi történik, ha mégis hozzáér, de ehhez jó erősen a fejünkre kellett szorítani a fülkagylókat. Hideg volt, de nem annyira, mint egy jól behűtött ital, és nem okozott kellemetlenséget. A fémlapok egyébként kikapcsolt hűtésnél is hűvösek maradtak, azután is, hogy a headset huzamosabb ideig a fejünkön volt.

Ha oldalára állítjuk a headsetet, akár egy poharat is beleállíthatunk (az átlag méretű dobozos sör sajnos pont nem fér bele). Persze egy nagy pohár italt nem fog nekünk lehűteni, de egy felest hidegen tud tartani. Ha közben bekapcsoljuk a zenét, és a világítást audióra állítjuk, akkor egy minibárt kapunk, diszkófényekkel.

A Mindframe hangzása rendkívül kontrasztos, karakteres, aminek köszönhetően zenében jól elkülöníti a hangszereket egymástól. A gamereket megcélzó headseteknél megszokott módon a basszusok kapták a legnagyobb hangsúlyt, a kontrasztok is itt érezhetőek a legerősebben, a középtartomány a háttérbe szorul, kissé tompán szól. Játék, vagy akciófilmnézés közben ez nem probléma, zenehallgatásnál viszont nem előnyös, főleg a basszusokban gazdag zenéknél éreztük úgy, hogy kicsit már túl sok volt a jóból. A másik ok, ami miatt a headset zenehallgatásra nem tökéletes, hogy a virtuális 7.1 effektet megkapjuk, akár akarjuk, akár nem, ugyanis sehol sem lehet kikapcsolni. Ezt komoly hiányosságnak tartjuk. Játékok közben a 7.1-es effekt tág teret biztosít a hangzásnak, ami segít, hogy a hangok forrását pontosabban be tudjuk lőni, a zenében viszont képes összemaszatolni olyan dolgokat, amiket nem kéne. Az erős basszusok a játékokban és az akciófilmekben drámaibbá teszik a hangzást, ennél a headsetnél ezt kifejezetten éreztük, és élveztük is. A Mindframe összhangzása tehát játékokhoz kifejezetten jó, zenéhez azt mondanánk, hogy műfajfüggő, illetve ízlés dolga.

A hűtés miatt hatalmas hely jut a füleknek, de úgy éreztük, hogy a hangzás szempontjából optimálisabb lenne, ha a füleink kicsivel közelebb kerülhetnének a hangsugárzókhoz (ez persze mindenkinél egyedi, akinek nagyobb füle van, annak lehet, hogy pont ez a tökéletes).

A headset passzív zajszűrése kitűnő, zenehallgatás közben akkor sem hallottam kollégám szavait, amikor az orrom előtt állt és felém fordulva halkan beszélt. A hangosabb beszéd messzebbről is behallatszott, a telefon csöngését még épp lehetett hallani. Itt is persze minden annak függvénye, hogy mit hallgatunk éppen, és milyen hangerővel (a metál, vagy a hard rock mindig beválik a zajszűréshez).

A mikrofon hangja megfelel a gamer headseteknél megszokott színvonalnak. A zajszűrése nem tökéletes, a velünk egy szobában hangoskodók behallatszódtak, de a hangok tisztaságával nem volt semmi probléma, mindenki jól értett minket.

Galéria megnyitása grid_on

Összegzés

Összességében elégedettek voltunk a Mindframe-mel. Ha zenehallgatásra is kitűnő headsetet keresünk, akkor találhatunk olyat, ami hangzásban jobb (pl. a HyperX Cloud, vagy HyperX Revolver széria), de a Mindframe basszusokban gazdag, karakteres hangzása nagyon jól megállja a helyét, ha játékokról, vagy akciófilmekről van szó. A készülék egyetlen nagy hiányossága, hogy nem lehet kikapcsolni a 7.1-es hangzást.

A hűtésről bebizonyosodott, hogy nem csak marketing, valóban működik, használat közben nem okozott semmiféle kényelmetlenséget, észrevétlenül és hatékonyan tette a dolgát. A Mindframe-et mindenkinek tudjuk ajánlani, akinek izzadós a füle, és annak is, aki különleges headsetet szeretne, amivel villogni lehet a haverok előtt.

Specifikáció

Csatlakozó típusa USB Standard-A, USB 2.0

Kábelhossz: 2 m

Tömeg: kb. 480g

Fejhallgató

Hangsugárzók mérete: 40 mm

Hangsugárzók típusa: Neodimium

Frekvenciatartomány: 15 Hz - 22,000 Hz

Ellenállás: 32 Ohm

Érzékenység: 95 dB

Harmonikus össztorzítás: <1%

Surround: 7.1 virtuális

Mikrofon