Honor 20 lite – erős közepes

Ez alkalommal a mostanában hányattatott sorsú kínai óriás, Huawei almárkájának középmezőnybe szánt versenyzőjét teszteltük. Tudásával és sokszínűségével sok rajongót szerezhetne, de az árazása mindezt keresztül húzhatja.

A Honor márka legfrissebb szériás telefonjainak legkisebb tagját vettük szemügyre, ami méretét tekintve abszolút nem nevezhető picinek. A telefon a mai trendeknek már szinte megfelelő - habár régen kirívóan nagynak számító - 6,21 colos kijelzőt kapott, ami IPS LCD technológiával dolgozik. Biztonsági üveg védi viszont hivatalos álláspont nem elérhető, hogy melyik gyártó terméke is ez. A készülékház, illetve annak hátlapja üveghatású műanyag, de az összeszerelési minőségre nem lehet panaszunk: kézbe vételig szemünket át tudja verni a felület, elhiteti velünk, hogy üveggel van dolgunk a hátlapon is.

Bár a hátlap plasztik, de méretéből és lekerekítettségéből adódóan nem csúszkál a kezünkben, stabilan tudjuk fogni bármilyen helyzetben, akár egykezes módban is. A készülék háromféle színben elérhető, ezek az Auróra kék (nálunk is ez járt) a Fantom fekete és a Vad ciklámen. Ezek a színek 3D fotolitográfiás eljárással készültek, így mozgatás közben színátmenetes hatást generálnak, ez is segít abban, hogy a készülékház ne gyűjtse az ujjlenyomatokat.

A ki-bekapcsoló gomb kényelmes helyre került a készülék jobb oldalán, a hangerő gombok feljebb, a dual nano-SIM tálcát pedig felülről érhetjük el. Dual standby módot kapunk két SIM esetén, de ha akarjuk az egyiket microSD-re cserélhetjük, így a gyárilag 128 Gb tárhely 512 Gb-tal megtoldható. A készülék alján találjuk a - sajnos - micro-usb csatlakozót, valamint a mono hangszórót - ez utóbbi hangereje nekem még teljesen felcsavarva is halknak tűnt. Jack-en át szintén azt éreztem, hogy még egy-két lépcsőt elbírna a hangerő-maximum, de a többségnek azért így is elég lehet.

Apró negatívum, hogy a hangszórót használva tartalomfogyasztásra fél hangerő fölött zavaró módon berezonált tőle a készülékház. Micro usb csatlakozón át túl gyors töltésre nem számíthatunk, a teljes feltöltésig általában 2 vagy kicsivel több mint 2 óra szükséges, az első 50%-ot azért 1 óránál kevesebb idő alatt bele tudjuk pumpálni.

A telefon hátlapján ezúttal is egy tripla kamera rendszer dolgozik: 24 megapixeles f/1.8 apertúrájú fő szenzor, 8 megapixeles f/2.2 nagylátószögű lencse és egy 2 megapixeles f/2.4 mélységérzékelő szenzor. Az előlapján pedig egy 32 megapixeles f/2.0 fix fókuszú szenzor kapott helyet. Erős és normál fényben a kategóriától elvárható teljesítményt kapjuk kamerás fronton. Főleg az esti módnak hála éjszaka sem vall szégyent, de persze közel sem kapunk top minőséget.

Az önarckép módban készített fotókat a beépített mesterséges intelligencia révén számos módon feljavíthatjuk, ezek a teljesség igénye nélkül a következők: arc vékonyító funkció, olajos vagy hibás bőr korrekciós szűrő, szemünk méretén és színén korrigálhatunk, elérhető fogfehérítő szűrő, játszhatunk a fény és árnyék arányokkal, legvégére pedig ott az intelligens bőrsimító funkció. Az előre néző lencsét a 2D arcfelismerés során is használni fogjuk bár ez inkább kiegészítő funkció a hátlapon középen megtalálható és már kiforrott ujjlenyomat felismerő szenzor mellett.

A telefon a Kirin 710-es chipset-et fogja munkára ezúttal 4 GB memóriával párosítva, ami elegendő a ma elérhető több GB tárhelyet foglaló, GPU intenzív játékok világában is. Ez utóbbiak azért már képesek megfogni a vasat, melegedésről viszont még huzamosabb terhelésre sem beszélhetünk számottevően. A telefonhoz 3400 miliamperórás akkut párosítottak, ami a valós használatban azt jelenti, hogy normál használat mellett kibírja 2 napig is, de ha játékra használjuk napi több órát, akkor utána azért érdemes töltőre lógatni, hogy másnap reggel is készen álljon.

Szoftveres részről a jól megszokott Android 9-re húzott EMUI 9.0 felületet kapjuk, ami kérdéses, hogy fog-e tovább frissülni mostanában - vagy egyáltalán -, de az mindenképpen dicséretes a gyártó részéről, hogy nem csonkította meg túlzottan. Elérhető az AI által támogatott kalória becsléstől kezdve a termékfelismerésen át a fordítás, gesztusvezérlés is, viszont az Always-ON displayről, az egykezes módról és a Dolby Atmos-ról le kell mondanunk.

Mindent összegezve egy, a középkategóriát maximálisan eltaláló telefonról beszélünk és örömmel tölt el, hogy manapság ez a középkategória. Mert ha nem vagyunk maximalisták, és beérjük a legjobbnál egy picit kevesebbel akkor a csúcstelefonokhoz képest töredék áron egy nagyon sokoldalú és igazán hasznos képességekkel felszerelt készüléket kapunk, ami fotós képességekben sem szégyenkezhet. Negatívum, hogy mindezt akciósan 88 ezer forintos áron kínálják a nagy webáruházak, a kisebb boltok pedig 90 és 100 ezer forint között, ami nem kevés pénz, de itt kártyafüggetlen árakról beszélünk, tehát szolgáltató függően és főleg részletre, ennél jóval kedvezőbben is hozzájuthatunk.