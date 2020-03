Hangproblémák Windows 10 alatt, amelyeket az új frissítés sem javított ki

A Windows 10 May 2019 Update megjelenése után nem sokkal többen is audió problémákra kezdtek panaszkodni, amelyek egyértelműen az új frissítés számlájára írhatóak. A problémákról természetesen a Microsoft szoftverfejlesztői is értesültek, akik munkához láttak, majd július folyamán kiadták a KB4505903-as frissítőcsomagot, ami sok egyéb mellett a hanghibákra is megoldást kínált. Ahogy az a TechPowerup beszámolója alapján kiderült, a hanghibákat sajnos ez a frissítés sem orvosolta maradéktalanul, ugyanis a különböző tartalmak lejátszásakor még mindig hanghibákra lehet felfigyelni: a hang sok esetben akadozik egy picit, ami jelentősen beárnyékolja a zenehallgatás élményét.

Némi utánajárás után kiderült, hogy a Microsoft a Windows 10 May 2019 Update érkezésével módosította a Deferred Procedure Call nevű funkció működését, amely miatt egyes rendszereknél tüskék jelentkeznek a DPC késleltetésben, ez pedig hangproblémákat eredményez minden olyan audió vezérlőnél, ami nem rendelkezik dinamikus DPC támogatással. Ezt a támogatást driver frissítés útján lehet megadni az érintett audió vezérlőknek, amelyek jellemzően hangkártyákon, illetve USB-s külső hangkártyákon foglalhatnak helyet. Igen ám, de sok olyan hangkártya van még használatban, amely ugyan nem egy mai darab, mégis hibátlanul teszi a dolgát – pontosabban tette egészen addig, míg a DPC Tick Rate esetében módosításokat nem eszközölt a Microsoft.

Egyike az érintett hangkártyáknak (ASUS Xonar AE)

A jó hír mindössze annyi, hogy a hiba csak néhány hangkártyát érint, az integrált audió vezérlőket nem, amelyekre a felhasználók többsége támaszkodik, de természetesen így is elég bosszantó jelenségről van szó. Maga a KB4505903-as kumulatív frissítés egyébként a többi hanghibát valóban javította, így például a Realtek audió kodekekkel kapcsolatos rendellenességek is megszűntek.

Hogy az akadozó hangú hangkártyákkal mit lehet kezdeni? Ideiglenesen meg lehet próbálni a Dynamic Tick funkció kikapcsolását, ehhez csak egy parancssort kell nyitni, majd be kell másolni ezt a sort:

BCDEDIT /SET DISABLEDYNAMICTICK YES



Ez a módszer megoldás lesz addig, míg javítás nem érkezik a problémára, akkor pedig a fenti parancsot ismét meg lehet ismerni, ám a „YES” helyére „NO” kerülhet.