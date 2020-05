Hamarosan új szintre léphet a Google Fordító átíró opciója

Az Epic Games, mintha a fogát húznák, úgy adta be a derekát a Fortnite-tal kapcsolatban

A Fordító egy olyan Google szolgáltatás, ami az utóbbi időben óriási fejlődésen ment keresztül, és kiemelten sok lehetőséggel bővült. És most kiderült, hogy a programozók már azon is dolgoznak ennél a szolgáltatásnál, hogy egy az eddigieknél hatékonyabb átíró funkciót kapjon.

A folyamatos szövegek valós idejű átiratainak készítéséről a Google egy kisebb konferencia keretében beszélt, és be is mutatta ennek a működését. Egyelőre még csak Androidon működik a lehetőség, de ezen sem érhető el a felhasználóknak, mindössze prototípusként mutatta meg egy szűk közönségnek a vállalat.

Mint azt megtudhattuk a beszámolókból, ehhez a lehetőséghez mindenképpen szükség lesz internetkapcsolatra, nem fog úgy működni, mint a mesterséges intelligenciával alkalmazott, eszközön futó fordítás. Ennek nagyon egyszerű oka van: túlzottan bonyolult feladatról van szó, a mobilokon nem lehet megoldani a több nyelvvel működő valós idejű átírást. Egy-egy mondattal még működik a dolog jobbára, de ahhoz, hogy egy hosszú előadás alatt folyamatos legyen fordítás, most még elengedhetetlen az online kapcsolat.

Hangfájlokkal sem fog működni a Google Fordító szóban forgó újítása. Ez azért lesz így, mert mindenképpen a mobil mikrofonját alkalmazza majd a valós idejű hang feldolgozásához az okostelefonon futó app, és amit ezen keresztül hall, azt tudja majd lefordítani azonnali szöveges átirattal. Szóval a felvett hanganyagokat is csak akkor képes lefordítani másik támogatott nyelvre, ha azt lejátsszák a számára.

A menet közbeni fordítás a hús-vér tolmácsok számára is bonyolult feladat, mert sokszor nehéz egy hosszabb mondat első szavaiból pontos fordítást nyújtani, és ez a probléma a Google Fordítónál hatványozottan hátráltatja majd a működést. Ebből kifolyólag a szolgáltatás menet közben folyamatosan fogja a már leírt, fordított szöveget is visszamenőleg módosítani, ahogy idő közben értelmezi a hallottakat – ha kell, kicseréli a szavakat, és így tovább.

Igyekszik a rendszer leküzdeni az akcentusokat és a regionális nyelvjárásokat is, ebben folyamatosan tud majd javulni. És egyébként a Google hangsúlyozta, hogy az ilyen funkciók menet közben elképesztő tempóval tudnak majd fejlődni, a sok adat feldolgozásával fokozatosan emelkedik a fordítás pontossága. A minták felismerésével már elsőre is egyre hatékonyabb fordításokat produkálhat a Fordító algoritmusa.

Érdekesség egyébként a Google Fordító kapcsán, hogy ez a vállalat legnagyobb felhasználói bázissal rendelkező olyan szolgáltatása, amiből nincs bevétele a cégnek. Korábban már lehetett olyan pletykákat hallani, hogy keresi a cég, hogy miként tudná a Fordítót is monetizálni, de ez eddig még nem történt meg. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az eddigieknél fejlettebb valós idejű átíró funkció mikor fog megjelenni a Google Fordítóban. Talán a Google I/O keretében ez a fejlesztés is hallatni fog magáról, és több részletet tudhatunk meg róla, de most csak annyit mondott a cég, hogy a jövőben érkezik.

