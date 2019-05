Gyorsabb és okosabb lesz az új generációs Google Assistant

Epic Store vs. Steam - A nagy PC-s platformháború

IT Világ

IT Világ

A Google Assistant népszerűsége fokozatosan növekedik, és a vállalat a Google I/O alkalmával több olyan újítást is beharangozott, melyeknek köszönhetően még vonzóbb lehet majd ennek a használata. Minden eddiginél jobb élményt biztosíthat majd a digitális személyi asszisztens szolgáltatás a jövőben, és több esetben segítheti a felhasználókat.

A keresőóriás rengeteget dolgozott azon, hogy az eszközökön futó gépi tanulást új szintre tudja emelni. Ez nemcsak azért fontos, mert a felhasználók szempontjából biztonságosabbnak érződik, hanem azért is, mert ennek köszönhető válthat nagyobb sebességi fokozatba. A fejlesztői rendezvényen elárulta a cég, hogy most még az Assistant felhőre támaszkodik, és 100 GB-os nagyságrendű tartalomból álló neurális hálózat van mögötte, amiből igyekezik a rendszer megérteni az utasításokat, de a mérnökök megoldották, hogy egy félgigásra tömörített adatbázissal is megfelelő hatékonyságot érjenek el, ez pedig már elfér egy mobilon – vagy más eszközön. Ebből kifolyólag nem kell az utasításoknak a hálózaton keresztül mennie, hanem szinte teljesen azonnal feldolgozásra kerülnek helyben, és jóformán valós időben fognak végbemenni. A Google elmondása alapján akár 10-szer is gyorsabb lehet az Assistant ezt követően.

A „Continued Conversation”, vagyis folyamatos beszélgetési képesség révén gyakorlatilag teljesen természetesen lehet majd mondani az utasításokat a digitális segítőnek, nem kell megállni a parancsok között arra várva, hogy befejezze a rendszer a korábban indított műveletet. A mobilok kezelésében így szinte teljes gördülékenység érhető el a hangvezérlést tekintve, arra sem lesz szükség, hogy mindig elhangozzon a „Hey Google” parancs, csak mondani kell folyamatosan az utasításokat, az Assistant tisztában lesz azzal, hogy neki szólnak az instrukciók, és képes lesz rögtön detektálni azt is, amikor már nem a szolgáltatáshoz beszél az ember. A sorozatos parancsokat össze is tudja kötni a rendszer, nem kell majd „szájbarágósan” mondani neki a dolgokat, a kontextusokat kibogozva állandóan tisztában lesz azzal, hogy mi a feladata.

A következő generációs Google Assistant először az év második felében érkező Pixel okostelefonokon lesz jelen, és később minden bizonnyal más mobilok is megkapják majd.

Azokra az esetekre, ha a felhasználó nem tudja, vagy egyszerűen nem szeretné használni az Android Autót, de a mobilját akarja befogni menet közben az utazás támogatására, igénybe veheti az Assistant vezető módját. Ez magától elindulhat majd, ha gépjárműhöz kapcsolódik az okostelefon vagy a „Hey Google, induljon a vezetés” parancsot hallja a mobil. Ilyenkor feljön majd azonnal egy személyre szabott összefoglaló képernyő, ahol az utazás közben leginkább szükséges adatok jelennek meg, így például a navigáció, a zenelejátszó vagy a híváskezelő a nem fogadott hívások esetén. (Természetesen a hívásindítás kizárólag kihangosítással fog itt menni biztonsági okokból.) A navigálásnál azonnal fel is kínálja majd a vélt célt az Assistant, ezt pedig a naptárbejegyzésekből, szokásokból vagy a Google keresésekből fogja megállapítani. A vezető módban egyszerűen elérhetők a korábban meglátogatott helyek, kapcsolati információk, lejátszható zenék vagy podcastok.

Menet közben térkép mindig uralni fogja a kijelzőt, a zenelejátszó vagy a bejövő hívás/üzenet figyelmeztetése csak a képernyő alján fog megjelenni. A navigációról eleinte csak a Google Térkép gondoskodhat majd, de a vállalat azon is munkálkodik, hogy több applikáció legyen támogatott. A következő körben érkezik majd a Waze, de erre még biztosan várni kell néhány további hetet. Érdekessége az Assistant vezető módjának, hogy bizonyos támogatott autóknál még a járműbe épített funkciókat is lehet majd hangvezérléssel irányítani, mint az intelligens otthoni berendezéseket. Bekapcsolható majd a klíma, lekérdezhető szövegesen az üzemanyag vagy egyéb folyadékszint, és zárhatóak így akár az ajtók is.

A Smart Display eszközök esetében pedig olyan újítással szolgál a Google Assistant, aminek köszönhetően még egyszerűbben meg tudja majd érteni a tulajdonosok parancsait a digitális segéd. Néhány hónap múlva megjelenik majd egy olyan új fül a szolgáltatásnál, ami a „You”, vagyis Te címszó alatt fog futni, és itt lehetősége lesz a felhasználóknak rengeteg személyes információ felvételére – adott esetben pedig a törlésére. Megfelelő mennyiségű adat megadását követően a Google Assistant akár azt a parancsot is tudja majd értelmezni, hogy „Hey Google, rendelj egy csokor tulipánt egy héttel a testvérem születésnapja előtt”. És a Smart Display termékeken lesz lehetőség például főzés közben az időzítő rugalmasabb használatára is, ráadául az Assistant tudni fogja, melyek a család kedvenc ételei, így ezeknek a főzése egyébként is egyszerűbben mehet majd.

A Google arról is beszélt, hogy a tavaly leleplezett Duplex szolgáltatás hamarosan elérhető lesz a weben is az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban angol nyelven. A webes Duplex képes lesz a digitális adatlapok kitöltésére a felhasználó adataival és néhány alapvető utasítással akár egy autó bérlését is meg tudja majd rendelni, és sok egyéb feladatra fel lehet majd ezt használni – a lehetőségek tárháza elképesztően változatosnak ígérkezik. Arról nem szólt a fáma, hogy a Duplexnél mikor bővülhet a nyelv- és területtámogatás, mert jelen kilátások alapján még nagyon korlátozottan vehető igénybe.