Gamer egér beépített ventilátorral, pehelykönnyű kivitelben

Az izzadós tenyerű felhasználókra nem csak a Razer gondolt nemrégiben piacra dobott termékével, hanem a hongkongi Zephyr is, aki egy Kicstarter projekt keretén belül kalapozta össze a speciális, ventilátorral is felszerelt gamer egerének gyártásához szükséges összeget.

A Zephyr Gaming Mouse névre keresztelt újdonság lényegében olyan, mint ha a Thermaltake 2012-ben bemutatott Black Element Gaming Mouse Cyclone Edition, illetve a Cooler Master MM710-es egerét keresztezték volna, ugyanis szellőzőkkel ellátott borítást kapott, valamint ventilátorral is felszerelték – igaz, a ventilátor most házon belülre került, nem úgy, mint a Thermaltake előbb említett egerénél.

A Zephyr Gaming Mouse ráadásul nem is egy akármilyen ventilátorral büszkélkedik, ugyanis a 10 000 RPM-es fordulatszámra képes légkeverő még RGB LED-es világítást is kapott.

A fordulatszám három lépcsőben állítható egy alul elhelyezett dedikált gomb segítségével (30%, 60%, 100%), maga a ventilátor viszont nem hangos annak ellenére sem, hogy pici átmérővel rendelkezik és igen magas fordulatszámon pörög, legalábbis a gyártó ezt állítja. A belsős mérések alapján még maximális fordulatszám esetén sem lépi át a 30 dB(A) értéket a zajszint.

Az új egér alapját egy PixArt PMW3389-es optikai szenzor adja, ami 100 és 16000 DPI közötti érzékenységgel bír, képes akár 40 G-s gyorsulás lekövetésére, valamint másodpercenként akár 10 160 milliméternyi mozgást is fel tud dolgozni. A fő egérgombok alá természetesen OMRON gyártmányú kapcsolók kerültek, amelyek 50 millió kattintásnyi élettartammal bírnak, maga az egér pedig PTFE talpakat használ, ezek akár 250 KM-nyi tologatást is kibírnak.

Az RGB LED világítással ellátott egér 1000 Hz-es mintavételezési frekvenciával dolgozik, valamint kapott némi fedélzeti memóriát is a beállítások eltárolásához. Az újdonság dedikált DPI kapcsolóval (6 érzékenységi szintet tárol), illetve két oldalsó kapcsolóval is rendelkezik, valamint a görgő is kattintható. Az RGB LED-es világítás effektjei közötti váltást a két fő egérgomb egyidejű lenyomásával lehet megoldani.

Az 1,8 méteres USB kábellel szerelt Zephyr Gaming Mouse mindössze 121,6 milliméter hosszú, 66,15 milliméter széles és 40,7 milliméter magas, tömege azonban nem több 68 grammnál, azaz kifejezetten könnyű egérnek mondható.

A házba jutó port könnyedén, egy körtepumpa segítségével lehet eltávolítani – fotósoknál már szinte az alapfelszereltség részét képezi egy efféle kiegészítő.

Az újdonság várhatóan 158 dolláros áron kerülhet forgalomba, legalábbis a Kickstarter kampányban szereplő diákon ez az összeg szerepel normál árként. Mivel a gyűjtés már lezárult, a kedvezményes áron kapható termékek elfogytak. A Zephyr Gaming Mouse szállítása várhatóan idén októberben kezdődhet el.