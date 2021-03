Galaxy Xcover 5 – Friss strapamobil a Samsungtól

A Samsung a nagy gyártók között szinte az egyedüli, aki néha kiad strapabírásra kihegyezett okostelefont is. A vállalatnak sokéves tapasztalata van ezen a téren, de sajnos azt azért hozzá kell tenni, hogy a felára is bőséges az ilyen termékeknek, és ez nincs másként a Galaxy Xcover 5 esetében sem.

Egy nagyon kemény mobilról beszélhetünk szó szerint, hiszen nemcsak, hogy elviseli a víz nyomását, de még az eséseket is bírni fogja. 1,5 méteres zuhanás nem tehet majd olyan kárt benne, hogy működésképtelenné váljon. IP68 minősítéssel lett ellátva, szóval 30 percig biztosan képes lesz méteres vízben úszkálni, de valószínűleg egyébként ennél többet is elvisel majd. Megkapta a szerkezet még a MIL-STD810H minősítést is, szóval szélesőséges időjárási körülményeket és intenzív rázkódást is képes lesz elviselni.

Az újdonság egy 5,3 hüvelykes megjelenítőt foglal ellenálló köntösbe. IPS technológiás a panel, jó fényerővel szolgál majd, és 720p+ HD minőséget lesz képes nyújtani. Az Android 11 található a gépen kiemelt vállalati környezethez megfelelő védelmi megoldásokkal is ellátva. Előre telepítve van a Microsoft Teams szolgáltatás is, és biztosított egyebek mellett a Knox, de még a kameránál is lesznek érdekes megoldások.

Az előlapi kamerája a készüléknek mindössze 5 megapixeles és HD videohívások bonyolítására alkalmas. A hátlapon elhelyezett főkamera pedig 16 MPixelben tudja megörökíteni a világot. A Samsung elmondta, hogy Knox Capture címszó alatt egy professzionális vonalkódleolvasó algoritmust is kapott a kamera, melynek köszönhetően raktárakban és más ipari környezetben is jól használható lesz. Egy nagyon erős LED-es segédfény is van itt, amit sötétben lámpaként jól lehet alkalmazni.

Az Exynos 850 rendszerchipet kapta meg a készülék, ami az alsóbb árkategóriás Samsung eszközökben volt eddig megtalálható. 2 GHz-es órajelre képes a lapka, Cortex-A55 magok találhatóak benne egy Mali-G52 integrált grafikus vezérlővel karöltve. A rendszer számára 4 GB-nyi memória biztosított itt, ami pedig a háttértárat illeti, 64 GB-tal lehet számolni.

A készülék kapcsolódási lehetőségeinek lajstromán szerepel a 4G LTE hálózati modem, a 802.11ac szabványnak is megfelelő Wi-Fi, az NFC chip, valamint a Bluetooth modul és az A-GPS vevő is. Extraként itt megemlíthető, hogy walkie-talkie funkciót is kínál a Galaxy Xcover 5. Lesz Dual-SIM támogatás, de csak opcionálisan.

Csak feketében lesz elérhető az újdonság. Nem különösebben monstrum az eszköz, 147,1 x 71,6 x 9,2 milliméteres a burkolata, szóval még túlzottan vastagnak sem nevezhető, viszont a tömeg még kérdéses, ezt a Samsung nem hozta nyilvánosságra. Érdekes módon az ujjlenyomat-olvasó innen lemaradt, de arcfelismerést azt lehet használni. És van rajta egy programozható gomb is extraként, sokszor szükséges funkciók eléréséhez.

POGO csatlakozási felülettel is meg lett toldva a Galaxy Xcover 5, és természetesen rendelkezik egy C-típusú USB-vel is. A készülékhez többféle kiegészítőt is lehet majd csatlakoztatni, akár vezeték nélküli kapcsolódással is. Az akkumulátora pedig 3000 milliamperórás kapacitással szolgál, ami azért semmi esetre sem túl acélos, de átlagos üzemidőre azért képes lesz. Tölteni 15 wattos teljesítménnyel lehet majd a szerkezetet.

A Samsung Galaxy Xcover 5 Európában 290 eurós ajánlott fogyasztói áron válik elérhetővé. Megvásárolható lesz több országban, és bízunk abban, hogy hazánkba is érkezik majd. A forgalmazása az okostelefonnak a következő napokban indul, Belgiumban az elsők között kerül a boltokba.