Galaxy Book S – Windows 10-es gép ARM alapon sosem volt még ilyen vonzó

A Samsung a Galaxy Note10 széria mellett bemutatott egy új noteszgépet is, ami a Galaxy Book S névre hallgat. Egy olyan készülékről beszélhetünk, ami nagyon könnyed és kompakt, ráadásul kiválóak a kapcsolati képességei, így szinte bárhol villámgyorsan lehet vele szörfölni a neten, és még csak attól sem kell tartani, hogy hamar lemerül.

Az újdonságnak már maga a neve is érdekességet rejt, hiszen annak ellenére, hogy ez egy notebook, a Galaxy termékcsaládon belül lépett a pályára. A Galaxy Book S esetében az a legfontosabb, hogy ARM alapokra épül, de a Windows 10 operációs rendszert futtatja. Korábban az ilyen laptopok nem sok jóval kecsegtettek, több a gyenge próbálkozás, mint a valóban érdemi megoldás, ezúttal viszont elvileg már tényleg egy jól használható készülékről beszélhetünk, aminek nem lesznek teljesítményproblémái. A Windows 10 mögött ugyanis a Qualcomm Snapdragon 8cx platform dolgozik. Ez a rendszerchip 7 nm-en készül, így kiemelkedően hatékony, és Kryo 495 processzormagot vonultat fel kettő négymagos klaszterben 2,84 és 1,8 GHz-es órajelen, ami pedig az IGP-t illet, az Adreno 680 került bele. A szóban forgó lapka minden korábbi konzumer Qualcomm egységtől nagyobb teljesítménnyel rendelkezik.

A Galaxy Book S egy 13,3 hüvelykes megjelenítővel lett ellátva, szóval a kisebb notebookok közül való, de ennek köszönhetően rendkívül jól hordozható, és akár utazás közben is kényelmesen elő lehet kapni. Egy érintésérzékeny panellel lett felvértezve az eszköz, ami 1920 x 1080 képpontos felbontást szállít. Az operációs rendszer egyébként lehet a Windows 10 Home vagy a Pro variáns is, ez már leginkább azon múlik majd, hogy a felhasználónak mire van igénye. Támogatott itt a Windows Hello, ami a kényelmes és a biztonságos használatért felel. Beállítható lesz ujjlenyomatos és arcfelismeréses azonosítás is. Ez utóbbiét a megjelenítő felett elhelyezett kamera fog felelni, ami sajnos csak 720p HD videominőséget támogat, kár, hogy a Samsungnak nem sikerült ide egy Full HD megoldás becsempészni.

Kizárólag 8 GB-nyi LPDDR4x rendszermemóriával lehet majd hozzájutni a Galaxy Book S-hez, legalábbis kezdetben nem készül belőle más kivitel. A háttértár alapesetben 256 GB-os, de hozzáférhető lesz 512 GB-tal szerelve is, és ezt még bővítheti is memóriakártya hozzáadásával a jövőbeli tulajdonos, további 1 TB-tal toldható meg a háttértár, így érhető el az 1,5 TB helyi tárkapacitás. A termékben van Wi-Fi 2,4 és 5 GHz-es támogatással, MU-MIMO antennát kapott és megfelel a 802.11ac szabványnak is (VHT80), adott a Bluetooth 5 modul, valamint GPS vevőnek sincs híján, mely a Galileo, a GLONASS és a BeiDou rendszerekre is képes támaszkodni. De az igazán fontos az, hogy a 4G LTE hálózati modemről sem kell lemondani, ami 1200 Mbps-os letöltésit tempó elérésére biztosít lehetőséget.

A szerkezet egy ívelt fedlapot kapott, mely folyamatosan leköveti az alsó rész vonalát nyitás és a zárás közben. A ház anodizált, így remélhetőleg tartós lesz a bevonata, és az alumíniumötvözet ügyes felhasználásával a tervezők könnyed és merev vázat hoztak létre. Az egész notebook tömege nem éri el az egy kilogrammot, mindössze 960 grammot nyom, a térfogata 305,2 x 203,2 x 11,8 milliméteres, a legvékonyabb pontján pedig csak 6,2 milliméteres, szóval vékonyabb egy okostelefonnál. A Galaxy Book S szinte észrevétlenül csúsztatható bele egy közepes méretű hátizsákba, de oldaltáskában sem jelen nagy terhet, tényleg kényelmesen hordozhatja az ember. Szürke és rózsaarany színben lesz majd megvásárolható a termék.

A Samsung olyan apróságokra is figyelt, mint például a kapcsolható háttérvilágítás a billentyűzet esetében, ennek köszönhetően sötétben is magabiztosan lehet majd használni a Galaxy Book S-t. Az érintőpad egészen nagyra lett szabva, hogy kényelmesen lehessen rajta navigálni. A sztereó hangrendszert pedig az AKG tökéletesítettem, és tartozik hozzá Dolby Atmos technológia támogatás is. USB csatlakozóból már csak C-típusú van a kereten, ami némiképp csalódás. A csomagnak a részét képezi egy 42 Wh-s akkumulátor is, ami első hallomásra nem különösebben tűnik erősnek, de a gyártó elmondása szerint folyamatos videózással nem kevesebb mint 23 órát megy a laptop. És az ARM-os alapoknak hála mindig használatra készen áll, egy töltéssel akár napokig is használható.

A Samsung Galaxy Book S csak ősszel fog a boltokba kerülni, és az ára 1000 dollár körül indulhat majd, ami Európában sokkal inkább 1000 eurót jelenthet. Kíváncsian várjuk, hogy az első behatóbb teszteket követően mit szól majd a közönség ehhez az ARM alapú Windows 10-es készülékhez, egyelőre ugyanis nagyon bíztatónak tűnik a konstrukció.