Ezek a Windows 10 May 2020 Update legfontosabb újításai

Elindult a Windows 10 May 2020 Update terjesztése

A Microsoft a napokban elérkezettnek látta az idejét annak, hogy megkezdje a Windows 10 legújabb frissítőcsomagjának terjesztését, ami a 2004-es verziószámot viseli és a Windows 10 May 2020 Update nevet kapta. Mivel májusi frissítésről van szó, fontos volt, hogy lehetőség szerint még ebben a hónapban megjelenjen, erre végül is sor került, igaz, szinte csak az utolsó pillanatban. Az új kiadás számos téren hoz változást, amelyek között nagyon fontos újítások is lapulnak, így érdemes górcső alá venni a kínálatot, vagy legalábbis a legjelentősebb változásokat.

A gép névjegye

Sokakban felmerülhet a kérdés: oké, de honnan tudja, az adott Windows 10 telepítés pontosan milyen verziószámot visel? A legegyszerűbb, ha a tálcán lévő keresőbe beírjuk: „A gép névjegye”, majd az első találatra kattintva, az újonnan megnyíló ablak jobb oldali részét kiválasztva görgessünk le az ablak aljáig, ahol a „Windows specifikációk” rész tartalmazza a szükséges információt. A Windows 10 May 2020 Update telepítéséhez 1903-as vagy 1909-es verziójú operációs rendszer szükséges, ezt érdemes szem előtt tartani. Frissítés előtt pedig érdemes mentést készíteni a fontos fájlokról, mert az ördög nem alszik – ajánlott inkább tiszta telepítésben gondolkodni, többnyire úgy is az lesz végül az igazi. Esetünkben megpróbálkoztunk a 1909-es verzió frissítésén a Frissítési Segéd igénybevétele mellett, ám az újraindítást követően, a szokásos kék képernyőn 0%-on megállt a telepítési folyamat, hiába vártunk órákat, magára hagyva a rendszert, akkor sem volt hajlandó ismét elindulni, így maradt a tiszta telepítés. Nincs kizárva, hogy egyedi hibajelenségről van szó – az elkövetkező néhány napban mindenképpen kiderül, mások is tapasztaltak-e hasonló problémát, így ebből lehet majd látni, mennyire széles körű jelenségről van szó. A dolog egyébként azért is érthetetlen, mert az előző frissítésnél nem tapasztaltunk hasonló hibajelenséget – remélhetőleg hamarosan lesz rá magyarázat.

Az új verziót a Windows 10 Frissítési Segéden keresztül bárki letöltheti, valamint idővel a Windows Update szolgáltatáson keresztül is elérhető lesz, sőt, igazából a telepítő készítésére használható Media Creator Tool segítségével is beszerezhetjük. A korábbi megjelenések alkalmával összegyűlt tapasztalatok alapján talán most sem baj, ha türelmesebbek vagyunk és várunk 1-2 hetet a frissítéssel, hátha fény derül közben néhány kellemetlen hibára. Aki nem szeretne várni, látogasson el ide. Utóbbi linken a fentebb említett, telepítési eszköz készítéséhez használható segédprogram is megtalálható, amellyel pendrive és DVD formájú telepítőt egyaránt készíthetünk.

Most pedig nézzük, milyen változásokat hoz a Windows 10 aktuális frissítőcsomagja, amely természetesen az összes eddigi fontos frissítést, illetve a korábbi biztonsági frissítéseket egyaránt tartalmazza.

Tiszta Windows 10 telepítés fizikai adathordozó nélkül

A Microsoft egy nagyon hasznos opcióval bővítette „A gép alaphelyzetbe állítása” funkciót, ami eddig csak a fájlok megtartásával, illetve a fájlok törlésével tudta „újrahúzni” a rendszert, méghozzá úgy, hogy a meglévő fájlokat és a már alkalmazott biztonsági frissítéseket is felhasználta az új telepítéshez, külön helyreállítási képfájlt azonban nem használt, így tárhelyet takarított meg. Amennyiben az adott Windows 10 telepítés elég rossz állapotban volt, akkor ez a funkció sem tudott friss, ropogós Windows-t varázsolni az adott konfigurációra külön fizikai adathordozón lévő telepítő nélkül, valamint sokszor akár 45 percig is tartott a folyamat, azaz nem volt túl gyors.

A legújabb fejlesztésnek köszönhetően most már a helyi telepítés mellett rendelkezésre áll a „Felhőbeli letöltés” funkció is, ami lényegében a legfrissebb Windows 10 kiadás letöltésével végez tiszta telepítést a rendszeren. Ehhez persze nem árt gyors, forgalomkorláttól mentes internet kapcsolat, hiszen a telepítő legalább 4 GB-nyi adatot fog letölteni. A végeredmény a Microsoft szerint olyan lesz, mint ha egy USB-s telepítőn keresztül telepítettük volna újra a rendszert.

Fontos: ez a funkció csak a Windows 10 May 2020 Update telepítése után válik elérhetővé.

Játékosokat érintő frissítések

A Windows 10 May 2020 Update érkezésével frissült a DirectX 12, ugyanis megérkezett a korábban beharangozott DirectX 12 Ultimate funkcionalitás-csomag, ami számos újdonságot vezet be, ahogy arról korábbi hírünkben már beszámoltunk. Elérhetővé vált a DirectX Mesh Shader, a DirextX RayTracing Tier 1.1, a DirectX Sampler Feedback, valamint a Texture Streaming és a Texture-Space Shading funkció is, amelyek rengeteg előnyt kínálnak a következő generációs játékok számára.

Nagy előny lesz a mesh shaders és az amplification shaders funkció, amelyek a Microsoft blogja szerint következő generációs geometria-feldolgozó képességeket hoznak, így leváltják az eddigi input assembler, a vertex shader, a hull shader, a tesselator, a domain shader és a geometry shader futószalag-szinteket. A Sampler Feedback segítségével pedig hatékony erőforrás-felhasználással lehet megvalósítani bizonyos textúrákkal kapcsolatos feladatokat, ami nagyon jól jön majd a 4K-s, illetve ennél nagyobb felbontás mellett zajló játék alkalmával.

Ide kívánkozik még az az apró frissítés is, amelynek köszönhetően a külön letölthető Xbox Game Bar képes megjeleníteni az aktuális FPS sebességet, illetve a játékkal kapcsolatos feladatok teljesítéséről szóló értesítőket is.

A Windows Search végre takarékosabban bánik az előforrásokkal

A Windows Kereső indexelő szolgáltatásával kapcsolatban már tudható volt, hogy alaposan átalakul, amelynek köszönhetően nem fogja maximálisan leterhelni a rendszert, pláne nem a legrosszabbkor, így főkét a HDD alapú rendszerek használói lélegezhetnek majd fel. Amennyiben a lemezhasználat magas, legalább 80% feletti, akkor szünetel az indexelés, valamint noteszgépeknél akkor is leáll, ha az akkumulátor töltöttsége 50% alatti, illetve ha az energiatakarékos üzemmód aktív. Utóbbihoz persze az „Indexelő teljesítménye” opciónál engedélyezni kell „Az eszköz energiagazdálkodási módjának tiszteletben tartása” beállítást.

Újítás még, hogy a „Keresés a Windowsban / Windows Search”némileg frissített dizájnt kapott, valamint most már a OneDrive tárhelyen is kereshet, így ezek az eredmények is felbukkanhatnak a találati listán. További hasznos változás, hogy a Windows Search Updates funkción belül most már kétféle indexelési módszer közül lehet választani. A „Classic/Klasszikus” beállítás csak az Asztalt és a Könyvtárakat tudja indexelni, míg az „Enhanced Indexing/Kibővített” funkcióval a teljes PC-t indexelni lehet a gyorsabb keresés érdekében. Ezen a lapon egyébként olyan beállítási lehetőség is van, amelynek köszönhetően bizonyos könyvtárakat és fájltípusokat eleve kizárhatunk az indexelésből.

Az újításnak köszönhetően a magas lemezhasználat már nem a legfőbb ok az indexelés kikapcsolására, hanem csak a hatodik – egy friss felmérés szerint –, így a Microsoft törekvései meghozták gyümölcsüket.

Picivel megint okosabb lett a Feladatkezelő

A Windows 10 May 2020 Update jóvoltából a Feladatkezelőt felkeresve szintén újítást találunk. Ehhez a CTRL+ALT+DEL billentyűkombináció lenyomása után a megjelenő ablakban a Feladatkezelő opciót kell választani, de közvetlenül is előcsalogatható az ablak a CTRL+SHIFT+ESC kombinációval. Tehát itt a Teljesítmény fület választva azt vehetjük észre, hogy az adattárolóknál már képes kiírni a rendszer a háttértár típusát (HDD vagy SSD). További újítás, hogy a videokártya mezőjében az aktuális hőfok is megtekinthető, nincs szükség külön harmadik fél által készített szoftver telepítésére, ami sok esetben lehet kényelmes. Más kérdés, hogy utóbbi szoftverek azért jóval többet tudnak nagy általánosságban.

Itt a Windows Subsystem for Linux 2

A Windows 10 lényegében a 1607-es verzió óta rendelkezik WSL támogatással, ami eleinte eléggé kezdetleges volt, valamint Linux kernelt sem tartalmazott, mégis sokféle feladatra lehetett már használni, ám csak a 64-bites Windows kiadásokat támogatta, A Microsoft szerint a WSL segítségével a Windowson keresztül is elérhetőek bizonyos Linux funkciók, méghozzá a virtuális gépeknél tapasztalható overhead nélkül: használhatóak a grep, a sed, illetve az awk parancssori eszközök, futtathatóak Bash shell szkriptek, telepíthetőek egyéb programok saját csomagmenedzser segítségével, illetve sok egyébre is van lehetőség.

A Windows-szolgáltatásokon belül a Linuxos alrendszer kifejezést keressük, ha szükségünk van a funkcióra, amúgy az angol verzióban a WSL nevet viseli...

Az új változat, vagyis a WSL 2 már lényegében egy újjáépített megoldás, ami egy konkrét, stabil Linux kernelt is tartalmaz, vagyis tökéletesen teljes kompatibilitás érhető el a Linux hívásokkal kapcsolatban. A WSL 2 a tervek szerint már képes használni a grafikai hardvert is, ám teljes értékű grafikus felhasználói kezelőfelület használatára, illetve GPU alapú gyorsításra ebben a verzióban még nincs lehetőség, csak parancssor-alapú kezelésre, de később ez változni fog a Build 2020 alkalmával tett bejelentés értelmében.

Az új változat lényegében egy menedzselt VM-en fut a háttérben, ám ugyanazt a felhasználói élményt nyújtja, mint az első kiadás. Lényeges változás viszont, hogy a WSL 2 gyorsabb lett: egy csomagolt tarball állományt a WSL 2 akár 20x gyorsabban képes kitömöríteni, a git clone, npm install és cmake parancsokat pedig 2-5x gyorsabban végre tudja hajtani, vagyis az előrelépés jelentős.

A rendszer a hálózati vezérlőket is képes elérni, a Linux fájlokat pedig Virtual Hardware Disk formájában tárolja, amely ext4 fájlrendszert használ, alapértelmezett maximális kapacitása 256 GB, de ezen lehet állítani, ha szükséges. A WSL 2 működésével és beüzemelésével kapcsolatban itt olvasható bővebb tájékoztató.

Cortana jelentősen átalakul – Már nem használhatjuk az okosotthon vezérléséhez sem

A Microsoft digitális személyi asszisztense magyar nyelven sajnos még nem tud, de egyéb nyelveken használható, ehhez viszont szükség lesz extra nyelvi csomagok letöltésére, valamint az adott nyelvet be is kell állítani ideiglenesen a Windows 10 nyelvének. Az említett módosításokat a Windows Gépházon belül, az Idő és nyelv menü segítségével lehet elvégezni.

Az új verzió már önálló rendszeralkalmazásként működik, így önállóan is frissíthető, valamint már nem a tálcán foglal helyet, hanem átméretezhető, bárhova helyezhető appként érhető el – akár teljes képernyőn is működhet. A hangalapú utasítások mellett most már chatelni is lehet a digitális személyi asszisztenssel, így különböző feladatokat adhatunk neki gyorsan és kényelmesen. A chatablak tartalma visszanézhető, görgethető.

Rossz hír viszont, hogy mivel a Cortana most már a produktivitás javítására fókuszál, így elveszített néhány képességet: nem használható zeneszolgáltatásokhoz, nem használható az okosotthon vezérlésére, valamint egyéb, harmadik fél által készített alkalmazások funkcióit sem kezeli többé.

Akinek ez probléma, a Cortana helyett használhatja az Amazon Alexa szolgáltatását is, amit már gond nélkül lehet telepíteni bármilyen Windows 10 alapú számítógépre, így az elveszett képességeket egy másik digitális asszisztens segítségével lényegében pótolni lehet.

Természetesen nem csak viccelődésre jó...

Cortana egyébként új beszéd- és nyelvmodelleket használ, valamint sokkal jobb teljesítménnyel dolgozik, mint a korábbi változat, legalábbis a Microsoft ezt ígéri. Segítségével könnyebben és gyorsabban lehet leveleket írni és olvasni, valamint naptárbejegyzések készítésére és ellenőrzésére is van mód, csak úgy, ahogy különböző beállítások megváltoztatására is – például szabályozhatjuk vele a kijelző fényerejét. Sajnos a PC újraindítására és leállítására nem képes, de megnyithatunk vele alkalmazásokat, valamint akár Teams megbeszéléshez is segíthet csatlakoztatni. Mindezt sajnos magyarul még nem lehet igénybe venni, de angol nyelven már egészen magabiztosan fogadja és teljesíti a különböző utasításokat.

További fontos változás, hogy a Cortana App támogatása megszűnik Android és iOS alatt, valamint azokon a Windows 10 változatokon sem fut tovább, amelyek elérték élettartamuk végét.

Fejlesztések WiFi támogatás terén

A Windows 10 May 2020 Update a Microsoft szerint már támogatja a legfrissebb WiFi szabványokat, így nem csak a WPA3 protokollt, de a WiFi 6 szabványt is alapértelmezetten kezeli (802.11ax). Ez azért is jó, mert a WiFi 6 nagyobb adatátviteli sávszélességet kínál azoknál az eszközöknél, amelyek már támogatják az új szabványt, míg a WPA3 továbbfejlesztett biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően sok régebbi támadásforma ellen nyújt alapértelmezett védelmet, ami biztonságosabb vezeték nélküli kommunikációt eredményez. A WPA3 protokollról korábbi hírünkben részletesebben is írtunk.

Ritka alkalmak egyike: frissült a Jegyzettömb alkalmazás

A Notepad/Jegyzettömb alkalmazást hasznos funkciókkal látták el, így most már jelzi, ha az adott fájlban mentés nélküli módosításokat végeztünk, valamint az új kódolási opció UTF-8 lett, méghozzá BOM nélkül, ami jobb kompatibilitást eredményez az internetes tartalmakkal és az ASCII alapú tartalmakkal is. Nagyon hasznos funkció, hogy a sortörést bekapcsolva most már megjelennek a sor és oszlop számai is annál a sornál, ahol éppen a kurzor áll – a sor és az oszlop számát alul, az állapotsorról lehet leolvasni. Keresésnél a korábban kijelölt szót vagy szavakat automatikusan tartalmazza a kereső szövegmezője, valamint lehetőség van „Szöveg körbefuttatása” opció használatára is, ennek iránya is választható.

Ha a megnyitott Jegyzettömb alkalmazás mellé egy új ablakot is szeretnénk nyitni, akkor azt a „CTRL+SHIFT+N” billentyűkombináció segítségével meg lehet tenni, míg az aktuális ablak bezárásához a „CTRL+W” billentyűkombináció használható. A „Mentés másként” funkció természetesen a „CTRL+SHIFT+S” billentyűkombinációval érhető el. A „CTRL+” és a „CTRL-” funkciók segítségével a szöveg nagyítására és kicsinyítésére egyaránt van mód, az alapértelmezett méret visszaállítása pedig a „CTRL+0” billentyűkombinációval történik.

Frissült a Windows Sandbox funkció

Ezt a lehetőséget még tavaly mutatta be a Microsoft, amelynek lényege, hogy egy lecsupaszított Windows 10 kiadást futtathatunk egy virtuális gépen keresztül, ami sok esetben jöhet jól. A megfelelően elkülönített környezetben veszélyesebb alkalmazásokat is el lehet indítani anélkül, hogy azok az adott Windows 10 telepítést veszélyeztetnék, ez pedig sok esetben jöhet jól. A Windows 10 1903-as kiadásával bemutatott Windows Sandbox funkció eleinte eléggé kezdetleges volt a többi hasonló szolgáltatáshoz képest, ám most, a 2004-es kiadás érkezésének köszönhetően sok hasznos funkcióval bővült a repertoár, ami jelentősen javítja a használhatóságot, főleg a némi automatizálást igénylő üzleti környezetekben.

Az angol verzióban Windows Sandbox néven fut a funkció

Az új változat könnyedén teljes képernyős módba válthat a „CTRL+ALT+BREAK” billentyűkombináció lenyomásával, valamint most már a mikrofonokat is képes kezelni. Nagy újítás, hogy a rendszer konfigurációs fájlokon keresztül igen jól testreszabhatóvá vált – egyebek mellett megadhatóak a megosztott könyvtárak, konfigurálható a vGPU, illetve a hálózat beállítására és az audió bemenet beállítására is van mód. Fontos előrelépés az is, hogy a Windows Sandbox már az „Ease of Access/Könnyű kezelés” funkció aktiválására is lehetőséget ad, ehhez csak a „SHIFT+ALT+PrintScreen” billentyűkombinációt kell lenyomni.

A magyar kiadás a Windows Tesztkörnyezet nevet kapta, ezt keressük, ha a Windows Sandbox szolgáltatásra vágyunk...

Ha engedélyezve van a Hyper-V és a Windows Tesztkörnyezet (WIndows Sandbox), akkor a Start Menüben is feltűnik az új lehetőség

A funkció használatához továbbra is Windows 10 Pro vagy Enterprise kiadás használatára van szükség, engedélyezni kell a virtualizációt, valamint a Windows-szolgáltatások menün keresztül aktiválni kell a Windows Sandbox funkciót. Arra viszont oda kell figyelni, hogy a Windows-szolgáltatások menüben magyar nyelvű operációs rendszer esetén nem találunk majd Windows Sandbox funkciót, hiszen itt a Windows Tesztkörnyezet elnevezést használják, ami kézenfekvőnek tűnik a fejlesztők számára, ám talán szerencsésebb lett volna egységes nevet alkalmazni minden nyelvi lokalizáció esetén.

Újítások a Windows Hello szolgáltatásban és a FIDO2 támogatásban

A Windows Hello egy nagyon hasznos funkció, amelynek köszönhetően a PC-re biometrikus azonosítást követően, jelszó nélkül lehet bejelentkezni, ám ehhez kell egy ujjlenyomat-olvasó, vagy egy infra szenzorral ellátott webkamera. Aki ezekkel nem rendelkezik, PIN kód alapon szintén használhatja a Windows Hellót. A Windows 10 May 2020 Update érkezésével a Windows Hello jelszómentes bejelentkezési metódusait immár a Microsoft fiókhoz is használni lehet, ami sokak számára lesz jó hír. További újítás, hogy a Windows Hello funkció immár akkor is elérhető lesz, ha az adott számítógépet nem normál módon, hanem Csökkentett Módban indítjuk valamiért – a biometrikus felhasználó-azonosításban rejlő előnyöket ekkor is lehet kamatoztatni.

A Windows Hello mellett a FIDO2 támogatás is kiegészült, ami lényegében szintén a jelszómentes felhasználó-azonosítást segíti, méghozzá biztonsági kulcs segítségével – ilyet egyebek mellett a Yubico is gyárt, akinek egyik termékét már ki is próbáltuk korábban. A kibővített támogatásnak köszönhetően a hibrid Azure Active Directory tartományba tartozó eszközökhöz is használható lesz, ami a Microsoft szerint egy igen komoly mérföldkőnek tekinthető a jelszómentes környezetek felé vezető igen hosszú úton.

Újítások a Könnyű kezelés szolgáltatás terén

A Microsoft fejlesztőcsapata természetesen azokra is gondolt, akiknek valamilyen okból fogva nincs lehetőségük normál módon kezelni az adott rendszert, így számukra kisegítő lehetőségeket biztosítanak.

A Narrátor alkalmazás most már hatékonyabban dolgozik, valamint az e-mailek olvasásához is kínál már pásztázó módot, nem csak webböngészéshez. Ide kapcsolódik az az újítás is, hogy amikor megnyitunk egy új levelet, a Narrátor automatikusan elkezdi a felolvasást, semmiféle extra parancsra nincs szüksége. Fejlődött a táblázatok felolvasása és kezelése is, így például az üres oszlopokat nem olvassa fel a rendszer, csak a szükséges információkat tálalja. Az új alkalmazás képes gyors összefoglalást adni az adott weblapról, így például kiderül a hivatkozások, az igazodási pontok és a fejlécek száma is.

Jó szolgálatot tehet a megújult Nagyító, amelynek segítségével szöveget is fel lehet olvasni, azaz lényegében a Narrátor egyszerűbb változatának tekinthető. A nagyító esetében az is beállítható, hogy a kurzor a kijelző közepére kerüljön alapértelmezett módon. A Nagyító esetében háromféle olvasó mód közül lehet választani: a lejátszás gombot megnyomva a tartalom legtetejétől indul az olvasás, de akár kijelölt szöveget is fel tud olvasni a rendszer, sőt, a „olvasás innen” gomb segítségével megadhatjuk, honnan kezdje a rendszer felolvasni a szöveget.

Virtuális asztalok, Bluetooth támogatás, hálózatkezelés

Aki sokat használja a Virtuális Asztal funkciót, bizonyára már nehezményezte, hogy az egyes asztalokat nem lehet átnevezni, pedig ez segítené a produktivitást. A Windows 10 May 2020 Update érkezésével végre lehetőség van az asztalok átnevezésére, így hatékonyabban csoportosíthatjuk a tartalmakat, ami több szempontból is pozitívum.

Változott a Bluetooth eszközök kezelése is, igaz, nem drámai mértékben, de az eszközök párosítása könnyebb lett. Korábban a párosításról szóló értesítőből a beállításokhoz kellett ellátogatni a párosítás elvégzéséhez, mostantól azonban ez az értesítésen keresztül is megoldható lesz. Az értesítés egyébként az adott eszköz nevének megjelenítésére is törekedni fog. A korábban említett rég elfeledett funkció még nem érhető el, az ugyanis csak a következő nagy frissítésnek lesz része.

Fejlődött a hálózati beállításokat tartalmazó lap is, amit most már könnyebben át lehet tekinteni, így azonnal láthatjuk az aktív hálózati kapcsolatokat, valamint a rajtuk keresztül folyó adatmennyiségről is kapunk egy összesített számot. Külön ablakban természetesen az is megnézhető, mely alkalmazások generálták a legtöbb hálózati forgalmat, valamint adatkorlát beállítására is van lehetőség, ami főként forgalomkorlátos kapcsolatoknál jöhet jól.

Végszó

A Windows 10 May 2020 Update lényegében a fent említett területeken hoz lényegesebb változásokat, ám apróbb módosítások egyéb területeken is várhatóak, például részletesebb egér- és érintőpad-beállítások érkeztek, az opcionális szolgáltatásokat már nem csak egyesével telepíthetjük, hanem egyszerre akár többet is, természetesen az összes függőséggel együtt. Bővült a 1903-as verzióval bemutatkozó Kamoji lista is, így most már több hangulatjel áll rendelkezésre. Fejlődött a Diktálás szolgáltatás is, így még több nyelven lehet használni, ám ezek között sajnos még mindig nincs jelen a magyar.

Biztonság terén előrelépés, hogy a System Guard Secure Launch funkció több paramétert vesz figyelembe akkor, amikor ellenőrzi, egy adott eszköz firmware-e biztonságos módon töltődött-e be, történt-e bármiféle szabottázs. Ez a funkció persze modern hardvert igényel, így nem minden esetben érhető el. Modern hardver terén említést kell még tennünk a Secured-Core funkcióról, amely az AMD új Ryzen Pro 4000-es processzoraihoz használható, lényege pedig annyi, hogy extra védelmeket alkalmaz az eszköz hardverkomponenseit, firmware-ét, vagy éppen a processzor belső komponenseit célzó támadási formák ellen.