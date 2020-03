Előpattanó kamerával született meg a Motorola One Hyper

A Motorola tovább viszi az Android One vonalat a Motorola One szériával. A jelek szerint sikeres lehet a termékcsalád, noha konkrét eladási számokat még nem közölt a vállalat ennek a sorozatnak kapcsán. A mostani okostelefon nagyon szemrevaló külsőt kapott, és kiegyensúlyozott specifikációt vonultat fel, de kicsit vaskos áron teszi ezt.

A Motorola egy Total Vision fantázianevű megjelenítővel látta el az okostelefon. Ez a megoldás 6,5 hüvelykes, és nincs rajta semmilyen bemetszés. A megjelenítő 2340 x 1080 képpontos felbontású, szinte teljesen kitölti az előlapot és IPS technológiás.

Mint minden Motorola One modell, ez a termék is az Android One pártolásával érkezik. És ezen a modellen már az Android 10 van alapból, továbbá garantáltan kapni fog frissítést legalább 2 éven keresztül, szóval több főverziót is látni fog a jövőben. Fontos az is, hogy a biztonsági frissítéseket pedig három éven keresztül szállítja majd a számára a Motorola. Miközben néhány egyedi fejlesztés is van benne, például a kedvelt Moto Actions.

Az okostelefon előlapján egy 32 megapixeles kamera emelkedik ki a házból, amikor szükség van rá, ez képes pixelösszevonással is üzemelni, ilyenkor nagyobb fényérzékenység jellemzi. Az egység optikája F/2.0-s, és legfeljebb 1080p-s videohívásokat tesz lehetővé.

A hátoldalon a főkamera 64 MPixeles szenzorra épül, itt is van pixel binning, plusz PDAF támogatásnak sincs híján, a lencserendszerét pedig F/1.9-es apertúra jellemzi. A társkamera 8 megapixeles, és a hozzá tartozó optika pedig ultra-széles látószöggel dolgozik (118 fok, F/2.2). Rossz fényviszonyok mellett a LED-es villanó is tudja segíteni a fotózást, videózást. A mozgóképfelvételek megörökítése pedig itt 4K-ban történhet. Érdekesség még, hogy a Google CameraX API is adott, melynek köszönhetően a harmadik féltől származó appoknál is menni fognak az MI-t használó kameramódok (HDR, Night Vision, stb…).

A tervezők a Snapdragon 675 mobilplatformot megfelelő alapnak találták az okostelefon számára. Ez a lapka 2 GHz-es órajelig képes skálázódni, kifejezetten jó teljesítményt képes nyújtani, miközben a hatékonysága is kiemelkedő, és az Adreno 612 integrált GPU felel benne a grafikus feladatokért. A rendszermemóriát és a tárhelyet figyelembe véve egyetlen kivitelben lesz kapható a készülék, 4 GB-nyi RAM-mal kell számolni, amihez 128 gigás adattároló társul. A háttértárat lehet bővíteni microSD hozzáadásával, amiből akár 1 TB is támogatott.

Hibrid Dual-SIM támogatással jön a szerkezet, tehát a memóriakártya és a második SIM egy helyen kénytelen osztozni. Dual 4G LTE hálózati modemet kapott a Motorola One Hyper, év van benne még ezen felül NFC chip, Bluetooth 5 modul, 802.11ac szabványnak is megfelelő, kétsávos Wi-Fi és A-GPS vevő is.

A One Hyper burkolatát a plasztik felületek uralják, de szép, elegáns mintát kapott a hátlap, a keret pedig természetesen lekerekített. A színválasztékot három opció alkotja, van kék, narancssárga és lila, ezek pedig minden esetben fekete alappal vannak kombinálva. 161,8x 76,6x 8,9 milliméteres házat kapott a masina, és 210 grammot nyom.

Ezúttal nem a Motorola logóval lett kombinálva az ujjlenyomat-olvasó, de a szenzor körül lett értesítési fény gyűrűben, ennek sokan örülhetnek majd. Fontos, hogy a P2i nanotechnológiás vízlepergető bevonattal is el lett látva, így a nedves baleseteket jobb esélyekkel élheti túl.

Van az eszköz kelléktárában C-típusú USB csatlakozó és 3,5 milliméteres aljzat is. Az akkumulátora pedig 4000 milliamperes kapacitással rendelkezik, ami elegendő lesz az átlagos üzemidő biztosításához. A gyorstöltés fronton támogatott lesz a 45 wattos teljesítményű Hyper Charging, aminek hála mindössze 10 perc alatt 12 órányi telefonálásra elegendő energiát tud felvenni. Alapból viszont csak egy 15 wattos töltő lesz mellé, de ezzel is egészen hamar fel fog töltődni.

A Motorola One Hyper az Egyesült Államokban 400 dolláros ajánlott fogyasztói áron lesz kapható. Az okostelefont meg lehet majd venni Európába, és a világ más pontjain is a következő hetektől kezdve, az USA-ban pedig mostantól hozzáférhető az érdeklődők számára.