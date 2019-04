Elkészült a világ első léghűtéses mobilja, és 8K-ban tud videózni

A ZTE égisze alatt tevékenykedő Nubia korrekt gamer mobilokat tett le korábban a Red Magic családban, és most egy újabb szintre tudott lépni a Red Magic 3-mal, amivel a világ egyik legdurvább okostelefonja született meg. Vannak olyan mobilok, amik néhány dologban jobbak nála, de több ponton is kiemelkedően domborít.

Az okostelefon már rögtön a megjelenítő esetében érdekesnek ígérkezik, ugyanis egy olyan AMOLED technológiás, 6,65 hüvelykes egységet vonultat fel, ami 90 Hz-es képfrissítési rátával tud üzemelni, ráadásul a HDR támogatásnak sincs híján, szóval lenyűgöző dinamikatartomány és színvilág fogja jellemezni. Viszont azt is el kell azért mondani, hogy a fényereje 430 nites, és a felbontása 2340 x 1080 képpontos.

A kijelzőt sztereo hangszórók határolják alul és felül, ezáltal igazán kiváló hangzást tud majd nyújtani a mobil, és nem kell majd arra ügyelni, hogy úgy tartsa a tulajdonosa, hogy ne takarja a kezeivel a hangkeltőket. A szoftveres oldalon pedig több hangzásjavító is akad majd, amikkel jobb térhangot lesz képes nyújtani a masina. A Red Magic 3 az Android 9.0 operációs rendszerrel jön, és a speciális Red Magic OS 2.0 fut majd rajta, ami több olyan extrával is szolgál, ami a játékosok életét próbálja megkönnyíteni. Lehet itt finomhangolni a mobil teljesítményét, a hardveres elemeket, monitorozható a hőmérséklet, valós időben figyelhető a terhelés mértéke, blokkolható szórakozás közben a legtöbb értesítés, és egyebek mellett lehet videofelvételt készíteni a játékokon belül.

Az újdonság frontján a nagyon vékony kávába sikerült beépíteni az előlapi kamerát, így nem volt szükség bemetszéssel torzítani a megjelenítőt – vagy egyéb trükk alkalmazására. A szelfik és a videocsevegések felelőse egy 16 megapixeles egység, ami Full HD minőségű mozgóképet támogat. Lényegében már érdekesség számba megy, hogy a Red Magic 3-nak nincs rendkívül komplikált kamerarendszere, „csak” egy 48 MPixeles Sony IMX586 szenzorra épülő megoldás található a hátlapon F/1,75-es optikával, ez a pixelbinning opció révén 1,6 mikronos pixelméret elérését teszi lehetővé, így kiemelkedő fényérzékenységet biztosítva.

A Nubia új zászlóshajójának tekinthető gamer mobil esetében azzal magyarázta a cég a viszonylag egyszerű kamerarendszert, hogy a játékosok számára nem szükséges a három vagy négy különböző funkcióval szolgáló képalkotó, és a felszabaduló helyre más komponensek kerülhettek a burkolat alatt. Azért a videózás terén megoldották a tervezők, hogy egészen lenyűgöző látványt tudjon nyújtani a termék, ugyanis támogatja a 8K felvételek rögzítését, a lassított módban pedig 720p mellett már másodpercenként 1920 képkockát tud egy rövid ideig megörökíteni, tehát 64-szeres lassításra képes – hogy ezt pontosan milyen módon oldja meg, arról nem szólt a fáma. És még zárásul meg kell itt említeni, hogy biztosított a LED-es villanó a főkamera mellett.

A Qualcomm mostanra jól bejáratott Snapdragon 855 rendszerchipjét vette használatba a Nubia az új gamer készülék megalkotásakor, így a tempóra a legjobb grafikát felvonultató játékok esetében sem lehet majd panasz, az Adreno 640 IGP kifogástalanul dolgozhat. A nyolcmagos processzor szokás szerint 2,84 GHz-es órajelig skálázódhat majd, és itt elvileg minden eddiginél tovább tudja majd az eszköz biztosítani a maximális sebességét, ugyanis egy aktív hűtés és egy hővezető cső is került a hátlapja alá, ezáltal ötször hatékonyabb lett a hűtése, mint az elődjének volt (ICE 2.0). Az aktív hűtő csak akkor fog munkába állni, ha szükség van rá, és a bekapcsolása 16 fokkal tudja lehűteni a gépet terhelés közben.

Ez az egység állítólag nagyon halkan dolgozik annak ellenére, hogy akár 14 ezres fordulatszámon is pöröghet, és a fogyasztása is elhanyagolható, egy óra folyamatos munka mellett is csak egyetlen százalékkal merítheti a telepet – és legalább 30 ezer órát fog bírni gond nélkül. A rendszermemória kapacitása széles palettán változhat, kiviteltől függően 6, 8 vagy akár 12 GB is lehet a RAM, a háttértár méretét illetően pedig 64, 128 és 256 GB-os kiszerelésekről van lehetőségünk beszámolni. Dual-SIM-es okostelefonról van szó, és a kapcsolati lehetőségei között biztosan van Dual 4G LTE hálózati modem, 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos Wi-Fi 2x2 MU-MIMO antennával, Bluetooth 5 modul, és A-GPS vevő is.

A Red Magic 3 esetében már az első ránézésére lehet sejteni, hogy ez a játékosoknak szól, mivel egészen extravagáns a külseje, és még a beépített világításnak sincs híján. 16,8 millió színben pompázhatnak az integrált fények (RGB), és különböző effektek is beállíthatóak. A ház fekete, vörös, piros-lila színű lehet, és akad még szürke terepmintás kivitel is. Egészen biztos, hogy nem a szolid mérete miatt fogják venni az emberek ezt a mobilt, ugyanis a tömege eléri a 215 grammot, a térfogata pedig 171,7 x 78,5 x 9,65 milliméteres.

Azzal együtt, hogy a ház több pontján is nyitott, a tervezők képesek voltak megoldani, hogy IP55 védettséget élvezzen a masina – nem szabad vízbe meríteni, de az esőben nem lesz baja, és még akár csap alatt is megmosható óvatosan, por pedig káros mennyiségben nem juthat bele. Ezúttal nincs kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, ez a biometrikus szenzor a hátlapon helyezkedik el, és a játékoknál be lehet majd vonni a vezérlésbe.

Az okostelefon rendelkezik 3,5 milliméteres csatlakozóval, így egyszerűen hozzá lehet drótozni a fej- és fülhallgatókat a zavartalanabb élmény biztosítása érdekében. A keret alján található egy C-típusú USB csatlakozó, az oldalán pedig egy POGO Pin felület van, ahova kiegészítőket lehet dokkolni, ide illeszkedik az E-Sportbox, ami extra csatlakozókkal szolgál, erre például már egy Ethernet port is került, szóval vezetéken tud az internetre kapcsolódni, hogy még alacsonyabb késleltetést és stabilabb csatlakozást érjen el az online játékok során.

A Red Magic 3 mellé van olyan eszköz, amivel a kezelését lehet könnyíteni a játékokban, de egyébként nincs rá túl nagy szükség a Nubia szerint, ugyanis a kereten vannak egyedi igények szerint konfigurálható érintőgombok, amikkel jobbára kiválható gamepad. Egy 5000 milliamperes akkumulátor található a Red Magic 3 háta alatt, ez kiváló üzemidőről fog gondoskodni, és emellett biztosított még egy 27 wattos teljesítményű gyorstöltési eljárás is. A vállalat elmondása alapján 10 perc elég a konnektoron, hogy kibírjon egy órányi intenzív nyomkodást a készülék, és tud más mobilokat tölteni, ha éppen arra van szükség.

A Nubia Red Magic 3 annak ellenére, hogy egészen összetett lett, továbbra is nagyon kedvező árszintről startol. Az alapmodell a 6/64 GB-os kiszerelésben csak 435 dollárnak megfelelő összegbe kerül, míg a 6/128 GB-tal szolgáló modellért 480 dollárt kell majd leszurkolni, 520 dollárért cserébe pedig már 8 GB RAM jár a 128 GB-os adattároló mellé, a csúcsgép pedig a 12/256 GB-os felállással 640 dollárnak megfelelő összeget fog kóstálni. Kínában május 3-án indul a termék forgalmazása, és még májusban meg fog jelenni az Egyesült Államokban, Kanadában, és Európában is, ahol először az Egyesült Királyságban üthetni majd fel a fejét.