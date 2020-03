DXOMARK: Ezek 2019 legjobb kamerás okostelefonjai

A japánoknál már gamer ágy is kapható

{*-*}A DXOMARK hosszú ideje teszteli elképesztő részletességgel az okostelefonok kameráját, és a vállalat minden évben összeállítja a legjobbak listáját. Mivel a mobilok képalkotója elképesztő ütemben fejlődik, így idén is olyan eszközök jelentek meg, amik überelték a tavalyi megoldásokat.

A legjobb öt okostelefon névsorát a DXOMARK megítélése szerint a Huawei Mate 30 Pro, a Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro), az Apple iPhone 11 Pro, a Samsung Galaxy Note 10+ 5G, valamint a Samsung Galaxy S10 5G alkotja. Az okostelefonok ebben a sorrendben futottak be a toplistán, szóval a Samsung lecsúszott a dobogóról annak ellenére, hogy kettő modellel is bejutott a Top 5 közé, és a vezető szerepet kínai eszközök szerezték meg, lekörözve az Apple-t.

A DXOMARK szakemberei kiemelték, hogy szinte mindegyik készüléknek van kiemelkedően jó oldala, nem lehet már manapság egyetlen eszközt megnevezni, ami általánosan mindenre jó. És a vállalat ennek megfelelően végig is vette, hogy melyik eszköz miben teljesített jól.

A zoomolás koronázatlan királya a Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Ez az okostelefon olyan optikarendszert vonultat fel, hogy több fokozatban képes veszteségmentesen ráközelíteni a kívánt témákra; és természetesen kiemelkedő minőségben örökít meg mindent.

Ebben az esetben a P30 Pro is közel volt a győzelemhez, de a DXOMARK úgy vélte, hogy hiába képes az egy kicsivel még nagyobb zoomra, mint a Xiaomi terméke, közel sem olyan rugalmasan tud teljesíteni, mivel egy kamerája van csak erre a feladatra.

Amennyiben valaki rajong az ultra-széles látószögért, a Galaxy Note10+ 5G-vel járhat a legjobban. Egyre több készülék rendelkezik már ma ilyen kamerával, de ezeknek a minősége még nagyon tágas skálán mozog. A Samsung az ágazat egyik legszélesebb látószögét nyújtja a 12 milliméteres gyújtótávolságával, miközben még a képminősége is első osztályú.

Ennél a készüléknél érződik a DXOMARK szerint a legjobban, hogy nagy benne a potenciál. Még az iPhone 11 Pro is jó eséllyel indult ezért a címért a szakemberek szerint, de minden helyzetben nagyobb zajt produkált, és ez lett a veszte.

A Huawei az éjszakai fotózásban brillírozik, a Mate 30 Pro a legjobb választás arra, ha valaki szeretne remek esti fotókat csinálni, és a P30 Prótól sikerült elhappolnia az első helyet ebből a szempontból. A kiváló optikával és a pixelek összevonásával az 1/1,7 hüvelykes érzékelőt használó kamera akár a csillagokat is képes kirajzolni az égbolton megfelelő beállítások mellett.

És nagyon fontos még a Mate 30 Pro neve mellett, hogy a színeket páratlanul tudja visszaadni rossz fényviszonyok esetén is, miközben a zajszintet a különböző képjavítóknak és a kifinomult algoritmusoknak hála alacsonyan tudja tartani.

Esetleg a legjobb videóst keresi? Nos, akkor a megoldás a DXOMARK szerint az iPhone 11 Pro. Az Apple mobilja azzal vívta ki a szakemberek elismerését elsősorban, hogy már azon eszközök szűkös rétegébe tartozik, amik képesek HDR-ben mozgóképet felvenni, ráadásul ebben az esetben tényleg nagyon széles a dinamikatartomány.

Az iPhone ugyanolyan videós pontot kapott, mint a Xiaomi eszköze, de a kiváló HDR opció miatt ez tekinthető általánosságban a legjobbnak a DXOMARK szerint. Az iPhone 11 Pro a színvilágot is általában jól találja el, igazán nehéz körülmények között is képes helyesen meghatározni a helyes beállításokat. És 4K mellett kiemelkedő részletességet nyújtanak a felvételek, drágább kamerákkal is fel tudja venni sok esetben a lépést az eszköz.

Végezetül azért megnevezett kettő mindenest is a DXOMARK, amelyekkel nagyjából azért biztosra lehet menni, ha valakinek általánosan kiemelkedő kamerateljesítményre van szüksége. A legjobb „all-rounder” eszközök szerepében a Huawei Mate 30 Pro és a Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro) futottak be. Ezek az okostelefonok általában képesek kielégíteni a legtöbb felhasználó igényét, és minden helyzetben helytállnak, ha fotózni, ha videózni kell. Közöttük nüansznyi különbségek döntenek, ez általánosan elmondható.