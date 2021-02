Duplázza a kijelzőket a Huawei harmadik hajtogatható mobilja, a Mate X2

Ezer dollárt ad az It Takes Two fejlesztője, ha megunjuk a játékot

A Huawei lerántotta a leplet a Mate X és a Mate Xs utódjáról, a Mate X2-ről, ami teljesen más kialakítással született meg, mint a felmenők. A mobilt itt már nem egyetlen képernyő öleli körül, hanem a Galaxy Z Fold2 felépítését követi. És a tervezését tekintve nagyon átgondolt lett az egész masina.

Bár a Huawei nem ilyen felépítéssel kezdte a hajtogatható mobiloknak a tervezését, ennek ellenére a Mate X2 olyan átgondolt lett papíron, mintha hosszú évek tapasztalata lenne mögötte. Aszimmetrikus a vázszerkezet felépítése, a kihajtható része az eszköznek vékonyabb és könnyebb is az eltolt tömegközéppontnak köszönhetően. Ezáltal nagyon kényelmes lesz kézben fogni a mobilt, nem húzza majd túlzottan a felhasználó kezét, miközben egyébként azért nagyon nehéz lett, 295 grammot nyom.

A legvékonyabb pontján csak 4,4 milliméteres a konstrukció, és ahol a felhasználó tenyerébe simul a szerkezet, ott is csak 8,2 mm-re emelkedik ki a síkból, szóval egyáltalán nem érződik vastagabbnak, mint bármilyen hétköznapi szerkezet. Összehajtva persze már nem éppen kecses, a legvastagabb pontján a 14,7 millimétert is eléri, a külső peremén pedig 13,6 mm-es. Nyitott állapotában 161,8 x 145,8 milliméteres felületet tár a felhasználók elé a Mate X2, összehajtott formában pedig csak 74,6 milliméter széles.

A Huawei különösen nagy hangsúlyt fektetett a zsanér megtervezését a Falcon Wing dizájn megalkotásakor. Az aszimmetrikus masina teljesen mentes a légréstől hordozás közben, hála a gondosan megtervezett zsanérnak, ami a szép megjelenés mellett a tartósságra is ki lett hegyezve. A képernyő csepp alakban hajlik meg a házban zárt állapotában. A Huawei a zsanér kivitelezésénél speciális, cirkont is tartalmazó acél ötvözetet használat szénszálas kompozittal kombinálva, és ez akár 2100 MPa nyomást is el tud viselni.

A Mate X2 külső képernyője 6,45 hüvelykes lett, a belső panelnek pedig már 8 hüvelykes átlóval rendelkezik a felülete. A nagyobb kijelző 2480 x 2200 pixeles felbontású, a kisebb pedig 2700 x 1160 képpontot vonultat fel. Mindkét egység AMOLED technológiás és 90 Hz-es üzemre lett felkészítve, viszont az érintéseket a külső egység már 240 Hz-cel érzékeli, míg a belső csak 180 Hz-re képes ilyen szempontból. És a belső képernyő már a DCI-P3 színteret is támogatja.

A tervezők a kamerákat lyukakban helyzeték el. Meg kell még itt említeni, hogy a Huawei nem beszélt UTG használatáról a belső képernyő esetében, így ez talán csak szimpla műanyag hordozóra épül. Akárhogy is van, azt még kiemelte a vállalat, hogy tükröződéstől nem szenved. A cég elmondása szerint a Galaxy Z Fold2 legalább 5%-os tükröződési mutatóval rendelkezik, míg a Mate X2 esetében a mágneses nanooptikai rétegnek hála ez maximum 1,5%.

Az Emotion UI 11 grafikus felhasználói felületet vonultatja fel a készülék megannyi extrával a hajtogatható dizájn kihasználására. A Huawei elmondása szerint ez az okostelefon a legizgalmasabb szoftveres szempontból az eddigi megoldásai közül, viszont még mindig az Android 10 alapra épül. Kiemelte a vállalat, hogy érkezik áprilisban a termékre a HarmonyOS frissítés, ami egészen egyedi lesz majd az EMUI 11-hez képest. A Google szolgáltatásai itt nincsenek meg, a HMS-t kell használni.

Az előlapi kamerája a masinának 16 megapixeles lett, és ezt lehet használni kényelmesen videohívások alkalmával. De nyitott állapotban még akár a főkamera is munkára fogható, és önarcképeket is lehet készíteni az összes kamerával lényegében. Akár 4K Ultra HD stream is indítható így a mobilról.

A Huawei a hátlapi kameramodul esetében a Leica partnerségét élvezi, és egészen kiváló képalkotók kerültek itt bevetésre. A főkamerája a Mate X2-nek 50 megapixeles, egy RYYB Ultra Vision egységről beszélhetünk, ami nagyon sok fényt tud befogadni, az optikája stabilizált és F/1.9-es rekeszérték jellemzi. 16 MPixeles ultra-széles kamera is van itt, ami képes mindössze 2,5 cm-ről makrózni, így az apró tárgyak nagyon látványosan örökíthetők meg.

Van egy 12 megapixeles képalkotó, aminek a háromszoros optikai zoomolást osztotta ki feladatként a Huawei, ez ideális például portréképeknek a megörökítésére. A lencserendszer kapott OIS támogatást és F/2.4-es a rekeszértéke. Biztosított még egy 8 MPixeles RYYB szenzoros kamera is itt, mely 10-szeres közelítésre nyújt lehetőséget, digitálisan pedig a 100-szoros zoom is kihozható belőle. Az optikai stabilizálás (F/4.4) itt is elengedhetetlenül megvan. Videózni 4K Ultra HD minőség mellett 60 FPS-sel tud a Mate X2.

A Huawei az alkatrészellátás nehézségei miatt nagyon kevés helyen alkalmazza a csúcsra járatott Kirin 9000 rendszerchipet, de természetesen ide azért jutott belőle. Ez a lapka gond nélkül fog minden helyzetben helytállni, és nagyon sima átmenetekről tud majd gondoskodni például a nyitások, zárások alkalmával. Van itt dedikált NPU és minden egyéb izgalmas megoldás, és a chip 5 nm-en készül.

A Mate X2 elérhető majd 8/256 GB-os és 8/512 GB-os kivitelekben is, és bár itt a tárhely eléggé bőséges, azért a bővíthetőség is biztosított az NM kártya révén.

Rendelkezik az okostelefon 5G hálózati modemmel, és képes helytállni NSA és SA környezetben egyaránt. Az újdonság kapcsolati lehetőségeinek listáján megtalálható természetesen a 4G LTE hálózati modem is VoLTE-vel, és van Wi-Fi 6 szupport, valamint Bluetooth 5.2 modul is. Az A-GPS vevője a készüléknek L1 és L5 frekvenciatartományokat támogat, és megemlíthető még ezen a fronton az NFC chip megléte is. DSDS üzem mellett két SIM-et is tud kezelni a gépezet.

Fekete, fehér, kék és rózsaszín kivitelekben kerül majd a boltokba a Mate X2. Elmondható még az eszköz neve mellett, hogy dupla sztereó hangszóróval rendelkezik, és próbál majd virtuális térhangzással is szolgálni. Az ujjlenyomat-olvasó a portéka oldalára került, így szinte minden helyzetben azonnal kényelmesen hozzáférhető. Csatlakozókban nem bővelkedik a masina, csak egy USB 3.1 szabványnak megfelelő, C-típusú USB aljzat van a fedélzeten.

Kettő darab 2250 milliamperórás kapacitású akkumulátor lett elhelyezve a Mate X2 burkolata alatt, ebből kivetkezik, hogy a teljes kapacitása a szerkezetnek 4500 mAh-s. Az üzemideje átlagosnak ígérkezik a terméknek. De szerencsére nagyon gyorsan újra lehet tölteni, ugyanis támogatott az 55 wattos SuperCharge eljárás.

A Huawei Mate X2 Kínában kerül először a boltokba. Az ára csillagászati összegben lett meghatározva, átszámítva a jelenlegi árfolyamok mellett 825 ezer és 870 ezer forintnak megfelelő jüant kell érte leszurkolni kiviteltől függően. A forgalmazása a szerkezetnek február 25-én kezdődik.