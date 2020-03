DIVOOM TimeBox - pixelkavalkád a hangszórón

Szerzői értékelés Szerző % 70 Olvasói értékelés Olvasó Olvasói értékelés % {{ average }} % {{ average }} Én is értékelem Én is értékelem

Karácsony környékén sokszor keres az ember kétségbeesetten ajándékokat szeretteinek és ilyenkor könnyen vásárolunk olyan cuccokat, amiket máskor biztosan nem vennénk meg, hiszen vagy hülyeségnek tartjuk, vagy sajnáljuk rá a pénzt. A mai tesztünkben egy igazán jópofa okoshangszórót veszünk elő, ami viszont könnyen lehet, hogy idővel a por áldozatává válik.

Amikor megérkezett hozzám a DIVOOM TimeBox, igazából azt sem tudtam mi fán terem. Úgy szedtem ki a dobozából, mint egy félkocka alakú hordozható hangszórót, nem is sejtettem, hogy melyik az eleje és a hátulja. A kézikönyvét természetesen azonnal félredobtam, nehogy abból tájékozódjak először, egyedül csak azt néztem meg, hogy milyen programot kell letöltenem hozzá a Play Store-ból, hogy összekapcsolható legyen a telefonommal. A csomagban amúgy egy micro USB és klasszikus jack csatlakozó kapott helyet, szóval az alapfelszerelés az bárkinek adott, hogy azonnal beüzemelje.

Amikor kerestem az alkalmazást a mobilomra, számomra nem volt egyértelmű, hogy most tényleg az igazi DIVOOM appot fogom letölteni, vagy valami kínai klónt, mert a 2,9 csillagos értékelés egy hivatalos szoftvernél annyira nem tűnik jónak. A gyanúm akkor sem hagyott alább, amikor feltelepítettem és azt írta ki a program indítónévnek, hogy „Barcode Scanner”. Na mondom, ez tuti valami kém applikáció, ami vonalkód olvasónak álcázza magát, hogy ne találd meg könnyen, amikor le akarod törölni. Végül telepítettem és kiderült számomra, hogy ez tényleg annak a programnak a neve, amit le kellett szednem. A Divoom Lab HK készítette app valószínűleg mindenkinek működni fog, aki a jövőben vásárolja meg az eszközt. Szóval az adatkezelésbe vetett bizalmam nem túl magas a kütyü használatát illetően még most sem.

A Bluetooth csatlakozás egyszerű volt és a későbbiekben is nagyon szépen működött az összeköttetés, sosem vesztette el a kapcsolatot amíg otthon voltam vagy ha hazaértem, azonnal automatikusan megtalálták egymást a telefonommal.

Első bekapcsolásnál nagyon izgatott lettem, mert mint említettem, semmit nem tudtam az eszközről előtte, viszont ez elkezdett nekem pixel szivecskéket és alakzatokat kirakni a kijelzőre. Grafikusként ez a stílus közel áll a szívemhez, szóval azonnal beleszerettem a cuccba. Hamar kiderült tehát számomra, hogy ez a hangszóró egyben kijelző is, ami képes a 11x11-es felbontású felületére pár pixelből álló információkat és képeket kivetíteni, mindezt számtalan funkcióval felturbózva. Már most is rengeteg dologra képes a ketyere, de lehetséges, hogy a jövőben még okosabbá válik. Emiatt egy kicsit felsorolás szagú lesz az elkövetkezendő pár bekezdés, de amelyik funkció érdekesebb, arról bővebben is írok majd. Természetesen a mobil alkalmazásban megtalálható menük alapján haladok majd, mert bár a TimeBoxon vannak gombok, de túl bonyolult folyamatokra így sem leszünk vele képesek.

Az első fül, ami bejön az a Gallery. Itt lehet különböző pixel képeket és animációkat keresni, amit kivetíthetünk az órára. Van itt alacsony felbontású Ghostbusters logo, szívecskék, Pac-Man, Pikachu - amit csak el tud az ember képzelni. Ha megrajzolható valami 11x11-es felbontásban, azt ki is rakhatod ide. Ez amúgy pixel art tekintetében is olyan alacsony küszöb, hogy még a Super Mario Brothersben megtalálható Mario se fér ki rá, magyarul elég limitált, mit tud nekünk mutatni. Ettől függetlenül nagyon ötletes dolgok vannak itt, hatalmas választékkal. Neked nem is kell semmit se megrajzolni, szinte biztos megtalálod a kedvedre való képet. A személyes kedvencem a Knight Riderből Kittnek a mozgó logója volt, de olyan is előfordult, hogy szivárvány unikornis ment nálam a háttérben. Teszteltem, hogy mennyire zavaróak ezek a színes villogó animációk munka vagy játék közben, de igazából nem volt vele gondom.

Nagyon jó, hogy hangulat függően bármit kipakolhatunk, akár még üzenhetünk is vele családtagjainknak, de már most figyelmeztetek mindenkit, hogy ez kb. öt percig lesz vicces és érdekes, utána csak nyűg új animációt keresni és ez igaz lesz a többi funkcióra is.

A Discovery gyűjtőfülön belül van a Design gomb, itt rajzolhatunk saját képeket, az animáció segítségével természetesen animálhatunk is. A Voice message-nek hála üzenhetünk egymásnak a háztartásban élőkkel. Ha a telefonon felvesszük a mondandónkat, megjelenik az eszközön hogy van egy új üzenet és ha azon megnyomjuk a gombot, le is játssza. Szerelmespároknak szuper lehetőség, hogy kifejezzék egymásnak érzéseiket, amúgy nem sok területen látom hasznát. Jó, hogy tudja, csak értitek... Erre ott a Messenger, és még gyorsabb is.

A chat funkcióval felvehetünk más DIVOOM tulajdonost és üzenhetünk neki előre kiválasztott vagy általunk rajzolt képekkel. Az Alarm, vagyis az ébresztő funkció már hasznos lehet, de pontosan semmivel sem tud többet, mint egy rádiós ébresztőóra, azon kívül, hogy telefonnal vezérelhető. De őszintén kérdem, van aki használ manapság rádiós ébresztőórát a telefonja helyett? A Sleep funkció segít nekünk az elalvásban, vagyis be lehet állítani, hogy 10 - 90 perces késleltetéssel kikapcsoljon. A legtöbb telefonos zenelejátszó rendelkezik ezzel fejlesztéssel.

A Planner módban megtervezhetjük a napunkat és így reggeltől estig beidőzíthetjük a megjelenő képeket és hangokat. Egyfajta automatizálás, amit ha ügyesen kitalál és átgondol az ember, még lehet is haszna, de csak vizuális visszajelzésre képes, okos otthont irányítani nem ezzel fogunk. Vannak játékok is rajta, nem bonyolultabbak, mint a régi Tetris gépekbe beépített minijátékok. Sőt a legtöbbhöz elég megrázni a telefont és akkor történik valami. Például dobókocka lesz az eszköz kijelzője. Poén, pontosan 30 másodpercig, aztán tovább lépsz és soha többé nem indítod el ezt a részét.

A stopper lehetőséget nem részletezem. Ami érdekesebb, hogy van Scoreboard app is, ami arra jó, hogy ha játszol valami játékot - legyen az például csocsó vagy kártyajáték -, akkor számolhatod a TimeBox-szal azt, hogy kinek hány pontja van. Legalábbis addig, amíg csak két csapat van. A naptári emlékeztető is jópofa: ha beállítasz egy dátumot, hogy valakinek a szülinapja van valamikor, akkor a megfelelő időben figyelmeztet az óra egy képpel. Mint említettem jópofa, nem feltétlenül hasznos, hiszen ezt nem csak a telefon, hanem még a Facebook is könnyedén tudja. Ha már itt tartunk, az eszköz képes jelezni, ha új üzenetünk jött Messengeren vagy e-mailen, hozzá tudja magát ugyanis kapcsolni a telefon értesítések részéhez. Én ezt konkrétan már nem is engedélyeztem neki, kifejezvén adatvédelmi aggályaimat.

Az FM rádió teszi a dolgát, a keleti és a nyugati frekvenciákat egyaránt ismeri, szóval a magyar adókat is fogja. Egészen jó a minőség még „antenna” nélkül is, vagyis a jack csatlakozót se kell használni a jobb vételhez. Akár egy zsebrádió szerepét is átveheti az opcionális telefonos zenelejátszó funkcióinak hála, szóval ha valakinek jópofa rádiót szeretnél ajándékozni, akkor itt látom egyedüli hasznát a cuccnak. Ott van még az időjárás app is, ami nálam nem csinált semmit az órán, csak a telefonon mutatta a hőmérsékletet, azt is félig kínaiul. Képzelhetitek, mennyire hasznosnak találtam ezt a részét.

A következő nagyobb gyűjtő menüpont az a Channel, ahol a kijelzőt beállíthatjuk a leghasznosabb funkciójának betöltésére, órának. Biztos vagyok benne, hogy aki egy ilyen cuccot vesz, az inkább előbb, mint utóbb csak és kizárólag órának fogja használni. Ahhoz viszont ez nem túl szép és túl alacsony felbontású eszköz, a számok sajnos egyáltalán nem szépek vagy könnyen olvashatóak rajta.

De van itt más is. Időjárás kiírás, különböző színjátékos animációk, egyszínű világító felületek. Nos ezek jók is lennének, ha a világító pixeleink több színt tudnának megjeleníteni. De egyszerűen nincsenek árnyalatok, nincsen átmenet. A telefonon tudom a vörös minden árnyalatát pixelpontosan beállítani, az eszközön akkor is csak ugyanolyan vörös lesz mindegyik, maximum néhol már haloványabban. Nem szép a képe, ha több színt kell megjeleníteni egyszerre, mint négy. Sőt, vibrál is kicsit ha éppen animáció megy és mindegyik pixel világít.

Érdekesség, de van beat box is. Igen. Kilenc különböző néhány másodperces hanganyaggal játszadozhatunk kedvünkre legalább két percnyi játékidővel. Kíváncsi lennék egy profi mit bír ebből kihozni, mert a káoszon kívül én mást nem tudtam elérni. Ezt is a telefonnal kell irányítani, az eszköz csak hangszóróként szolgál. A végső menüpont pedig a zenelejátszó, hiszen mégiscsak egy hangfalról beszélünk. A helyzet az, hogy a beépített programot felejtsük el, indítsd el a telefonodon jól bevált appot és ott indítsd el a zenét. Kis helyen, ahol nincs hangfalad vagy hasonló lejátszó eszközödnek hely, igazából jó lehet. Főzés közben például teljesen okés vele a zenehallgatás, esetleg még a mosdóban is találhatsz neki valami kis zugot. De szigorúan csak USB töltő mellé, mert pár óra alatt lemerül a TimeBox.

A helyzet az, hogy nem ez a kütyü fogja kiváltani a jól bevált hangszóróidat. Erős méllyel és jó hangerővel szól, a telefonod kihangosítójánál sokkal jobb, de néhány zenénél konkrétan bántott, nem nyújtott élvezetes minőséget, sőt, arra is figyelni kell, hova teszed, mert nekem az asztalomon a basszus miatt elkezdett vándorolni. Ha nem figyelek, még le is eshet. Az eszközön természetesen vannak hangerő állító és egyéb gombok, hogy a telefonunkra ne legyen szükség legalább a zenék irányításához. Kiemelendő, hogy akkor is képes a telónkról lejátszani a zenét, ha nem indítjuk el külön rajta az alkalmazást.

De az igazi gond az, hogy a telefonunk összes hangját ez akarja lejátszani. Magyarul, ha én a lakásban máshol tartózkodok, megnéznék mondjuk egy YouTube videót, akkor is a TimeBoxon indul el a hang, ha nem is hallom azt. Mint említettem, nagyon jó az automatikus csatlakozása, vagyis csak úgy tudom kikerülni a TimeBoxot, ha kikapcsolom a Bluetooth-t, de az nem jó megoldás, ha más BT eszközt is használunk. Én sokszor elgondolkodtam rajta, hogy inkább törlöm a BT kapcsolataim közül, mert egyszerűen egy telefonhívást nem tudok lebonyolítani akkor, ha rácsatlakoztam, mindig mellette kell legyek.

Tehát az eszköz látványosan színes és sokoldalú, de szinte biztos vagyok benne, hogy legtöbbjüket a kipróbálásuk után majdhogynem soha nem fogjuk használni. Az animációkat és képeket hamar megunod majd váltogatni, BT hangszórónak inkább zavaró, pixel órának meg kicsit drága és annyira nem is szép. A DIVOOM TimeBox ajándéknak jó ötlet lehet, izgalmas és egy elég jó kütyü, de ne sértődj meg, ha januárban már csak azt látod, hogy a gazdája szimpla órának használja, vagy csak kikapcsolva porosodik valahol.