Csúcskategóriás Huawei táblagép mutatkozott be, íme a MatePad Pro

Az újdonság minden igényt szeretne kielégíteni, és bizony igazán jól is sikerült ennek megfelelően.

A Huawei az okostelefonok világában alapozta meg a Mate széria hírnevét, és most már egyebek mellett táblagépet is kínálni fog ezen a néven. A MatePad Pro remek lehetőségeket biztosítva ered a Galaxy Tab S6 és az iPad Pro aktuális konfigurációi nyomába, hogy jobb piaci pozícióra tegyen szert a mostaninál. A Huawei az utóbbi időben nem remekelt a táblagépeivel.

A MatePad Pro első érdekessége a képernyőnél figyelhető meg, a mindössze 4,9 milliméter vékony káva elérése érdekében a frontkamerája egy lyukba lett integrálva. A kijelző egyébként 10,8 hüvelykes, és 2560 x 1600 pixeles felbontással szolgál, miközben IPS technológiás, szóval az előzetes várakozásokkal ellentétben, nem AMOLED technológiás egységet kapott a masina. A képminőségére nem lehet majd panasz, hiszen széles betekintési szögei vannak, és a DCI-P3 színtér megjelenítését is támogatja, a fényereje pedig elérheti az 540 nitet.

A Huawei nagyon komolyan vette a produktivitás biztosítását a fejlesztés során. A MatePad Pro mellé tartozik egy M-Pencil érintőceruza, ami rendkívül alacsony, mindössze 20 milliszekundumos késlekedéssel üzemel, miközben 4096 nyomásszintet tud megkülönböztetni, tehát módfelett pontos. Lehet ezzel képet szerkeszteni, jegyzetelni, dokumentumokat aláírni, és így tovább. A tablethez mágnessel tapad a toll, és vezeték nélkül tölt, mindössze 30 mp alatt annyi energiát szív magába, amivel után 10 órán át lehet folyamatosan írni.

Az „okostok” is mágnesesen csatlakozik a házhoz, ez 260 grammot nyom, és 1,3 milliméteres útja van rajta a gomboknak. A készülék magától tudja felkapcsol a kijelzőt, amikor a gombsort kinyitja az ember, és zárt állapotban pedig védi ez a rész a képernyőt a fizikai sérülésektől.

Az eszközön az Android 10 operációs rendszer fut gyárilag, ami mindenképpen remek hír, az viszont már sokakat lelombozhat, hogy a Google-szolgáltatások híján jött, a HMS támogatásban részesül, tehát a Huawei saját szolgáltatásait kell majd rajta használni. A grafikus felhasználói felület szerepét az Emotion UI 10.0.1 tölti be néhány specifikus újítással a táblagépes formátumhoz.

Érdekesség ezen a fronton, hogy a Huawei mobilokkal úgy lehet szinkronba hozni a táblagépet, hogy rendesen kezelni lehet az adott mobil felületét a tabletről, megoldható például a hívások bonyolítása is ilyen módon a MatePad Próról. És van itt személyi számítógépes felület is, ami bizonyos esetekben könnyebb kezelhetőséget garantál.

A különlegesen elhelyezett előlapi kamera 8 MPixeles felvételek megörökítésére képes, és az optikája F/2.0-s rekeszértékkel rendelkezik. A videocsevegések alkalmával Full HD minőséget támogat a gépezet. A főkamera 13 megapixeles fotók megörökítésére képes és 4K videózást tesz lehetővé, PDAF támogatással is rendelkezik ez a modul, és F/1.8-as a rekeszértéke.

A szerkezet hangrendszere a Harman Kardon minősítésével lett ellátva, négy hangszóró felel azért, hogy igazán immerzív élményt tudjon nyújtani a gépezet. És a Huawei Histen technológiája teszi fel az i-re a pontot ezen a téren.

A Kirin 990 rendszerchippel száll ringbe a MatePad Pro, ennek köszönhetően minden helyzetben brutális tempót fog nyújtani, és a gépi tanulási feladatokban különösen jól érzi majd magát az új generációs, komplex NPU-nak köszönhetően. A CPU itt háromklaszteres, kettő Cortex-A76 mag 2,86 GHz-en üzemel, másik kettő Cortex-A76 2,09 GHz-re van hangolva, és négy Cortex-A55 pedig 1,86 GHz-en jár, a grafikus feladatokért pedig egy Mali-G76 MP16 IGP felel.

Elérhető lesz a tablet 6 GB RAM-mal és 128 GB-os hellyel, és 8 GB-nyi memóriával, amihez 256 vagy 512 GB-os tárhely kapcsolódhat. Bővíthetőség van, de csak NM Card révén, ami nem túl örömteli. Rendelkezhet a masina 4G LTE modemmel, és minden esetben nyújt 1733 Mbps-os, 802.11ac Wi-Fi-t (2,4/5 GHz) MIMO antennával és VHT160-nal, Bluetooth 5.1 modult (LDAC, SBC) és GPS vevőt is GLONASS, valamint Galileo támogatással.

Az anyaghasználatban nem lesz hiba, a felépítés kiváló. Fekete, fehér, narancssárga és zöld színben lehet majd megvásárolni a táblagépet, és itt is előkerült a bőrhatású borítás. 246 x 159 x 7,2 milliméteres vonalak határolják vasat, a tömege pedig 460 gramm. C-típusú USB-vel (3.1 szabványú) lett szerelve az újdonság, és arról egyáltalán nem esett szó, hogy lenne ujjlenyomat-olvasója, ami egy kicsit meglepő.

A MatePad Pro támogatja a vezeték nélküli töltést 15 wattos teljesítménnyel, és képes más szerkezeteket is táplálni vezeték nélkül 7,5 wattal, így a hátlapján keresztül tölthet akár okostelefont vagy vezeték nélküli fülhallgatót. A masina 40 wattos töltésre képes kábelen keresztül (Huawei SuperCharge), és 7250 milliamperes kapacitású egyébként az akkumulátora, így az üzemideje biztosan jól fog alakulni.

A Huawei MatePad Pro táblagép egyelőre kizárólag Kínában lesz megvásárolható. A készülékhez december 12-től lehet majd hozzájutni, addig kizárólag megrendeléseket adhatnak le az érdeklődők. Az alapgép 6/128 GB-tal átszámítva 470 dollárnak megfelelő összegbe fog kerülni, 570 dollártért pedig a 8/256 GB-os modell markolható fel. A 4G LTE egység felára minden esetben 70 dollárnak megfelelő összeg.

Zárásul a Huawei azt is bejelentette, hogy érkezik az 5G támogatást nyújtó modell a MatePad Próból, csak arra egy kicsit tovább kell várni. Az új generációs kapcsolati képességgel is rendelkező megoldás 2020 első negyedévében fog debütálni a Kirin 990 5G chippel, ami egyébként erősebb is a 4G-s egységnél egy hajszálnyit. Ennek a modellnek egyelőre teljesen ismeretlen az ára, de egészen biztos, hogy sokba fog kerülni.