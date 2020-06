Brutálisan erős GPU-val jön az Xbox Series X

A Microsoft egy új blogposztban beszélt arról, hogyan is képzelik el a konzolok új generációját, és a sok felesleges szöveg mellett most végre tényleg meg is erősítettek számos olyan dolgot, amiről korábban ugyan már értesülhettünk, de nem lehettünk bennük teljesen biztosak.

A Microsoft igyekszik hangsúlyozni, hogy a hangsúly azon volt, hogy az új konzolt megvásárolva az kompatibilis legyen az eddigi kiegészítőkkel és a lehető legtöbb játékkal, ezzel kapcsolatban pedig már gyakorlati tapasztalatokat is szereztek, hiszen a munkatársak már néhány hete hazavihették az Xbox Series X-et, és a gyakorlatban is tesztelhettek.

Ennek örömére pedig a Microsoft a gyakorlatban is megosztott néhány új információt a konzolról, és végső soron ezek elő fogják segíteni, hogy minden korábbinál nagyobb, dinamikusabb világon jöhessenek létre, és a lehető legkevesebb legyen a töltési idő, vagy bármilyen más zavaró tényező, ami kiránt a játékmenetből.

Először is, a GPU és a CPU tényleg erős lesz

A Microsoft megerősítette, hogy a processzor egy 8 magos, AMD Zen 2-es egység lesz, habár ezen a fronton nem lettünk sokkal okosabbak, hiszen sem órajeleket, sem cache méreteket nem tudunk. Ami viszont most már biztos, hogy a GPU az AMD-féle RDNA 2-re alapul, nyilván számos egyedi módosítással, amikre majd később derül fény, de azt megerősítették, hogy a teljesítménye 12 TFLOPS, ezzel tehát megerősítve a korábbi pletykákat.

Ezzel az Xbox Series X gyakorlatilag több mint nyolcszor erősebb lesz, mint az alap Xbox One, és kétszer erősebb, mint az Xbox One X, és akkor az architektruális fejlesztéseket és az egyéb újdonságokat még nem vettük bele.

Szintén megerősítést nyert, hogy az Xbox Series X támogatni fogja a VRS-t, vagyis a Variable Rate Shadinget, aminek a segítségével a játéknak nem kell minden egyes pixelre ugyanannyi erőforrást elköltenie, hanem arra koncentrálhat, ami ténylegesen fontos a játékos nézőpontjából. Ezzel persze magasabb framerate vagy felbontás érhető el, és alapvetően hatékonyabb lehet az egész renderelő motor.

Újra megerősítette a Microsoft, hogy az Xbox Series X igenis hardveresen gyorsítja majd a DirectX Raytracinget, vagyis a sugárkövetést, ami ráadásul nem csak bevilágításra, tükröződésre és hasonló dolgokra lehet majd használni, hanem a hangok valós terjedésének modellezésére is.

Nagyon gyors töltés és folytatás

Ahogy arról már beszámoltunk, és most a gyártó újra hangsúlyozta, az Xbox Series X-ben tényleg SSD meghajtó lesz, ami rendkívül gyors betöltést és gyorsutazást eredményez majd, de új lehetőségeket ad a játéktervezőknek, hiszen nem kell többé a hagyományos merevlemez limitációival számolniuk a játékvilág megtervezésekor.

Az új Xboxnál fontos újdonság, hogy egyszerre több játékot is lehet majd folytatni azonnal, alvó állapotból.

A Microsoft nagyon igyekezett optimalizálni a késleltetést is, így egy teljesen új vezetéknélküli technológiát fejlesztettek ki, aminek a Dynamic Latency Input (DLI) nevet adták, és ennek része maga a konzol, a kontroller és a szoftver is. A lényeg, hogy a rendszer igyekszik szinkronizálni a bevitelt azzal, ami a képernyőn megjelenik, így az irányítás nagyon pontos és reszponzív lesz.

Az Xbox Series X természetesen támogatni fogja a HDMI 2.1-et, ami két dologra is lehetőséget ad:

támogatott lesz a VRR, vagyis a változtatható képfrissítés, meg egyébként a 120 fps is, így tehát nem kell többé 30 vagy 60 fps-hez ragaszkodni, hanem a megfelelő tévéken végre elszakadhatunk ettől,



és bejön az Auto Low Latency Mode (ALLM), ami a támogatott tévéken automatikusan beállítja a készüléken a lehető legalacsonyabb késleltetést nyújtó üzemmódot, ha játszani kezdünk.



Fontos a visszafelé kompatibilitás

A Microsoft megerősítette, hogy az Xbox Series X-en minden játék futni fog, ami az Xbox One-on is ment, és ezeket különböző szoftveres trükkökkel igyekeznek is feljavítani, ahogy azt az Xbox One X esetében is láttuk. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden olyan Xbox 360-as játék is elfut majd az új konzolon, aminek a visszafelé kompatibilitását már megoldották Xbox One-on, valójában tehát négy generációnyi anyag működik majd a masinán.

Fontos megjegyezni, hogy a Microsoft minden játéka az úgynevezett Smart Delivery keretein belül érkezik majd, vagyis elég lesz egyszer megvennünk, és onnantól minden platformon a legjobb változatot kapjuk. Ha tehát majd megvásároljuk az új Halo Infinite játékot sima Xbox One-ra, és csak később veszünk Series X-et, akkor semmi gond, az új konzolon rögtön az új generációs változatot tölthetjük majd le.

Azt viszont fontos megemlíteni, hogy ennek a lehetőségnek a kihasználása a kiadókon múlik. A Microsoft mindenkinek lehetővé teszi ezt, de nem kötelező a használata, így tehát lehet, hogy néhányan (kmm... Ubisoft....) úgy döntenek majd, hogy külön kell majd megvenni egy adott játékból az új generációs változatot.

A Microsoft megerősítette azt is, hogy folytatódik az Xbox Game Pass szolgáltatás, aminek keretén belül nem csak négy generációnyi válogatott játékhoz juthatunk hozzá egy előfizetési díjért cserébe, de továbbra is minden belsős fejlesztésű cím azonnal megjelenik majd a szolgáltatásban, mindenféle extra költség nélkül.

Ez pedig elég vonzó ajánlatnak tűnik, hiszen a Microsoft már 15 belsős stúdióval rendelkezik, ugyebár az utóbbi idők bevásárlásai során hozzájuk került többek között az Obsidian, a Double Fine, az InXile, a Ninja Theory és a Playground Games is.