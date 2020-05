Bemutatkozott a Mi 10 széria, Xiaomi mobilok még nem voltak ilyen jók

A Xiaomi együtt mutatta be a Mi 10 és a Mi 10 Pro okostelefonokat, amik elképesztően jól sikerültek, kiemelkedő lehetőségeket nyújtanak. Viszont minden eddigi megoldásnál drágábbak is. Lássuk, milyen eszközökkel ered a Xiaomi a Samsung nyomába, aki a minap állította reflektorfénybe a Galaxy S20 szériát.

Az Mi 10 és a Mi 10 Pro a legtöbb területen teljesen megegyezik, csak néhány dolog dönt a Mi 10 Pro javára. Az eszközök 6,67 hüvelykes, Full HD+ felbontású megjelenítőt vonultatnak fel, aminek ívelt a pereme, az alapja pedig AMOLED technológiás. A felhasznált kijelző 90 Hz-es támogatással bír, és 180 Hz-es az érintésérzékeny rétege. Van itt DC Dimming szupport, és a fényerő pedig elképesztően kifinomultan vezérelhető 4096 szintet megkülönböztetve, a tipikus fényerő 800 nit, de akár 1120 nitet is képesek kipréselni magukból a panelek. Megemlíthető még, hogy a HDR10+ támogatás is adott, plusz van DCI-P3 színtérlefedés.

A MIUI 11 grafikus felhasználói felület üdvözli az új Mi 10 sorozat tagjainál a vásárlókat, aminek az Android 10 operációs rendszer biztosítja az alapot. És az átgondolt szoftveres környezet Gorilla Glass 5 üveg alatt elevenedik majd meg.

Az előlapi kamerára nem szentelt túl nagy figyelmet a Xiaomi, egy 20 megapixeles egység található az eszközök frontján, ami Full HD minőségű videózást tesz lehetővé. Ez a megoldás 1/3 colos szenzort használ F/2.0-s rekesznyílású optikával.

A Xiaomi mindkettő masinát a Samsung 108 MPixeles főkamerájával látta el, az ISOCELL Bright HBX van itt, ami korábbi Xiaomikból már ismerős. Négy pixelt tud összevonni és 1/1,33 colos az érzékelő mérete. A lehető legjobb képminőségért itt már RAW alapú többképes zajszűrés is van Egy nyolctagú, optikai stabilizátoros, F/1.69-es lencserendszer található itt. És ezt a kamerát kihasználva tudnak az okostelefonok 8K minőségű videókat is megörökíteni. 2160p minőségben nem jelent gondot a 60 FPS-es felvételek készítése, és van lassítási lehetőség akár 960 FPS-sel.

A Mi10 és a Mi 10 Pro is három-három társkamerát kapott, de ezek teljesen különbözőek. A Mi 10 kapott egy 13 megapixeles egységet ultra-széles látószöggel és F/2.4-es apertúrával, emellett pedig kettő darab 2 MPixeles megoldásnak jutott még hely, az egyikkel makrózni, a másikkal pedig portrézni lehet szebb mélységélességet elérve.

A Mi 10 Pro viszont már egy 20 MPixeles ultra-széles látószögű egységet vonultat fel, mely mellé kettő teleoptika is csapódott. Az egyik zoomolásra szolgáló egység kétszeres nagyítást tud (F/2.0), és a portrézás az elsődleges feladata 12 megapixeles szenzorral, a másik pedig 8 MPixeles, és ötszörösen zoomol veszteség nélkül, de tud 10-szeres hibrid zoomot is, miközben OIS-t is kapott, hogy a fotók ne mozduljanak be könnyen.

A Mi 10 Pro már meg is járta a DXOMARK tesztjét és 124 ponttal az élre ugrott, de a Galaxy S20 Ultra minden bizonnyal szintén a trónra pályázik.

A Xiaomi a Mi 10 okostelefonok alapjául a Snapdragon 865 rendszerchipet választotta, ami a tovább fejlesztett 7 nm-es gyártásnak hála kiemelkedő hatékonysággal képes tenni a dolgát amellett, hogy elképesztően nagy számítási kapacitással rendelkezik. A tervezők jelen állás szerint úgy alkották meg az újdonságokat, hogy minden esetben része a csomagnak a Snapdragon X55 hálózati modem is. És egy 3000 mm² felületű hűtőegység is helyet kapott a burkolat alatt, ami grafénnel és más komponensekkel kiegészítve gondoskodik a megfelelő hűtésről. Plusz egy levegős kiegészítő hűtő is lett a mobilok mellé, amivel már biztosan behűthetőek.

A Mi 10 megvásárolható lesz 8/128, 8/256 és 12/256 GB-os kivitelben, a Mi 10 Pro pedig 8/256 GB-tal indít, amihez 12/256 és 12/512 GB-os opciók társulnak még. Bővíthetőség nincs, cserébe a háttértár minden esetben villámgyorsan fog reagálni, ugyanis UFS 3.0 egységeket használ a Xiaomi, a rendszermemória pedig egyébként LPDDR5 technológiás.

Az 5G támogatással kapcsolatban a vállalat csak arról beszélt a bemutatón, hogy van NSA és SA támogatás is, valószínűleg a frekvenciatartományokat tekintve a mmWave-ről le kell mondani, és be kell érni a Sub-6-tal. Van persze 4G LTE hálózati modem is a gépekben, és már kétsávos Wi-Fi 6 támogatás is biztosítva van itt, mint ahogy a Bluetooth 5.1 is alapfelszereltség az aptX HD-vel. Említést érdemel még a GLONASS, BDS, Galileo és QZSS támogatással is szolgáló, kétfrekvenciás A-GPS vevő, az NFC chip, valamint IrDA port (infra) is akad. Dual-SIM-es a mobil dedikált slotokkal, de csak DSDS móddal.

Xiaomi Mi 10

A Xiaomi az anyaghasználatra is adott, fémből készült, vékony keretet kaptak a mobilok ívelt üveg hátlappal befejezve. A Mi 10 Pro megvásárolható lesz piszkosfehér vagy kék színben, a Mi 10 pedig már élénk baracksárga és türkiz opciókkal szolgál a szimpla szürke mellett. Az eddig információk szerint az újdonságok teljesen egyforma méretűek, és még a tömegük is azonos, 162,6 x 74,8 x 8,96 milliméteres vonalakkal határoltak és 208 grammot nyomnak. Az ujjlenyomat-olvasó a kijelző mögé került a mobilokban, és a kereten csak egy C-típusú USB található, no meg az erőteljes sztereo hangszórók nyílása

A Xiaomi Mi 10 egy 4780 milliamperes akkumulátort kapott, a Mi 10 Pro viszont csak egy 4500 milliamperes kapacitású telepre lett bízva, ami valószínűleg azért alakult így, mert annak az eszköznek az azonos méretű burkolata alatt kevesebb hely maradt, például a terebélyesebb kamerarendszer miatt. A Mi 10 Pro akár 50 wattos teljesítménnyel is tölthető, a Mi 10 esetében pedig 30 watt jelenti a plafont. Van vezeték nélküli gyorstöltés is 30 wattal (!) mindkettő eszköznél, és képesek ezek vezeték nélküli töltésmegosztásra is 10 wattal.

Xiaomi Mi 10 Pro

A Xiaomi Mi 10 máris rendelhető Kínában, a legolcsóbb kivitelében átszámítva kb. 575 dollárt kóstál, a 8/256 GB-os konfigurációnál nagyjából 620 dolláros összeg kifizetésére kell készülni, a topmodell pedig megközelítőleg 675 dollárt kóstál 12 GB RAM-mal és 256 GB-nyi tárhellyel. A Xiaomi Mi 10 Pro február 18-tól lesz hozzáférhető a vállalat hazájában, és ezért az okostelefonért pedig helyből nagyjából 720 dollárt kell fizetni (8/256 GB), aki pedig a 12/256 GB-os modellre vágyik, kb. 790 dolláros összeggel kalkuláljon, a csúcsvariáns pedig már 860 dollár körül fog futni az 512 GB-os tárkapacitással. A kínai vállalat a vaskos árak ellenére sem a profitra megy, egyszerűen be kell látni, hogy ennyire komplex készülékeket már nehezen lehet megfizethető módon árazni.