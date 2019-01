Belépő az RTX-ek világába: kipróbáltuk a 2060-ast

Az Nvidia tavaly augusztusban jelentette be a Turing architektúrára épülő RTX családot, ami RT és Tensor magokkal bővítette a GeForce-ok tudástárát. Szép lassan a kártyák is elkezdtek szállingózni, mi pedig meg is néztük eddig szinte mindet: volt már nálunk a 2070-estől az abszolút csúcs 2080 Ti-ig minden, csak a Titan RTX került el minket. Most az eddigi legmegfizethetőbb megoldás járt nálunk, az RTX 2060-as, amit év elején jelentett be az Nvidia. Sokan abban reménykedtek, hogy ezzel az előző generáció egyik népkártyájának, a GTX 1060-asnak érkezik az utódja, de sajnos csak a számozás hasonló, árazását tekintve a kártya a GTX 1070-est váltja, sebességben pedig azt várjuk tőle, hogy képes rajta valamennyire felülkerekedni.

Erre pedig minden esélye meg is van. Bár a shader magja a számokat tekintve ugyanazt nyújtja, de valójában már némi optimalizáción átesett Turingos CUDA magokat tartalmaz, a memória-sávszélessége pedig a 192 bites adatsín ellenére is magasabb, hála a 14 GHz-es chipeknek. És akkor még nem beszéltünk a Tensor és RT magokról, amik egyelőre még csak egy maroknyi játékban használhatóak, de ott kifejezetten jól jöhetnek. Ami hátrány lehet a jövőben, az a 6 GB memória a 8 helyett, mert abból azért már ki lehet futni magasabb felbontásokon most is, és ki tudja, mit hoz a jövő. Persze alapvetően nem 4K-ra pozícionálja az RTX 2060-ast az Nvidia, oda azért nem árt a több kakaó, de a DLSS segíthet egy-két játéknál.

A főszereplő

Két Asus RTX 2060-as érkezett hozzánk próbára, a mondhatni fapados TURBO jelölésű, és a full extrás STRIX. Előbbi a kínálat legolcsóbb tagja, míg utóbbi bő 10%-os felárral egy brutális, háromventilátoros hűtést kínál, ha kell, gyári tuninggal megspékelve.

A TURBO szögletes, letisztult, sima felületekkel van tele, olcsó megoldáshoz képest elég elegánsnak hat élőben, de a tesztpadon érezhetően hangosabb volt, mint a STRIX. Persze van az a környezet, ahol nem árt, ha a meleg levegőt, már a grafikus kártya kifújja a gépházból, de egy nagyobb kuckóban a STRIX egyértelműen jobban fog teljesíteni. Utóbbin a kivágások egyébként világítanak is, amíg ki nem kapcsoljuk őket, hogy legyen egy kis optikai tuningunk is.

Galéria megnyitása grid_on

A hozzánk érkezett példánynál azonban nem csak a külsőre gyúrtak, az OC jelölés gyári túlhajtást jelent. És a STRIX gyárilag tuningolt változatából szinte mindent kihajtottak a mérnökök, már alapból 2GHz fölé képes boostolni az órajelét, de a TURBO sem panaszkodhat, 1900 környékén is elmegy, szóval óriási különbség teljesítményben nem várható (pedig azért kértünk el egy olcsóbb kártyát is, hogy megnézzük a differenciát, mert durva volt látni, milyen magas órajelen megy a STRIX).

Tesztkonfiguráció

Alaplap: ASRock Z390 Extreme4

ASRock Z390 Extreme4 Processzor: Intel Core i5-9600K

Intel Core i5-9600K Memória: 2x8GB ADATA XPG DDR4-3000MHz

2x8GB ADATA XPG DDR4-3000MHz Grafikus kártyák: ASUS GTX 1070 8GB, ASUS GTX 1080 8GB STRIX, ASUS RTX 2060 TURBO 6GB, ASUS RTX 2060 STRIX OC 6GB, ASUS RTX 2070 TURBO, Sapphire RX 590 Nitro, Sapphire RX VEGA64 Nitro+

ASUS GTX 1070 8GB, ASUS GTX 1080 8GB STRIX, ASUS RTX 2060 TURBO 6GB, ASUS RTX 2060 STRIX OC 6GB, ASUS RTX 2070 TURBO, Sapphire RX 590 Nitro, Sapphire RX VEGA64 Nitro+ Háttértár: Samsung 850 EVO 480GB*2

Samsung 850 EVO 480GB*2 Tápegység: Cooler Master V850 (850W)

Cooler Master V850 (850W) Operációs rendszer: Windows 10 64bit minden frissítéssel

Windows 10 64bit minden frissítéssel Driverek: GeForce 417.35, GeForce 417.54 (RTX 2060-ak), Radeon Software 19.1.1

Megjegyzés: azon kártyákat, amik nem referencia órajeleken mentek gyárilag, visszaállítottuk amennyire lehetett, csak a STRIX 2060-as órajelét hagytuk meg, mert referenciának ott volt mellette a TURBO.

Eredetileg egy GTX 1060-as is szerepelt a tesztben, de elég véletlenszerűen viselkedett a mérések alatt, és messze az elvárható szint alatt teljesített, így kivettük az eredményeit, a következő tesztben egy másik kártyával pótoljuk majd ezt a hiányosságot.

Szintetikus tesztek

Galéria megnyitása grid_on

A szintetikus tesztekben elég meggyőzően teljesít az RTX 2060-as, mindössze bő 20%-os a lemaradása az RTX 2070-eshez képest, és könnyen előzi a GTX 1080-ast. Lássuk mi lesz ebből a különbségből játékok alatt.

Játéktesztek

Galéria megnyitása grid_on

Itt azért már nem jön be a 3DMark jóslása, a GTX 1080 sokszor kemény ellenfélnek bizonyul, de legalább az árkategóriának megfelelő 1070-es fixen veszít vele szemben. Nem mehetünk viszont el szó nélkül amellett, hogy a mostani driverekkel a GeForce-ok hajlamosak csutkára fagyasztani a Divisiont, és anomáliákat okozni a Wolfensteinben, míg a Radeon Software a Final Fantasy-val állt hadilábon, legalábbis a Vega 64 mellett (ki is kellett vegyük az értékelhetetlen eredményeit), az RX 590 szépen teljesített. Szóval a perfekt szoftverektől azért még messze vagyunk, mindkét oldalon.

Turing tuning

Bár az órajeleket látva volt egy olyan érzésünk, hogy annyira nem érdemes erőltetni a túlhajtást, azért megnéztük, mire képesek a kártyák. Nos, a STRIX 2025 MHz-ét sikerült egész 2100-ig tornászni, és a memória is könnyedén kitolta a 15 GHz-et, de az a helyzet, hogy mindez átlagban csak 2,5%-os gyorsulást hozott, ami véleményünk szerint nem éri meg a kísérletezgetést, és az esetleges stabilitási problémákat. Úgyhogy aki a gyári tuningos verzió mellett dönt, az hátra is dőlhet, közel csúcsra van járatva a kártyája.

A TURBO esetében az alacsonyabb kezdeti órajel miatt nagyobb a mozgástér, és a potenciális gyorsulás is. Könnyen sikerült 2000 MHz fölé vinni a GPU Boost órajelét, és ezzel be is hozta a STRIX-et, szóval a vállalkozó kedvűek essenek neki, de igazából itt is csak néhány százalék pluszról beszélünk, kétszámjegyű gyorsulást százalékban sehogy sem sikerült elérni.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a kártyák között van egy kis szórás, tehát az egyéni tapasztalatok tuning során eltérhetnek a fentiektől.

Verdikt

A GTX 1060 átlagolt eredményét az előző RTX tesztjeinkből számítottuk ki, hogy azért itt legyen viszonyítási alapnak.

Az RTX 2060-as nem váltja meg a világot, de a GTX 1070-esnél, aminek a helyére érkezik, egyértelműen gyorsabb. Sőt, mivel nagyon megközelíti a 1080-ast, ezért elmondhatjuk, hogy a 1070 Ti-nél is nagyobb tempót diktál. Az előnye azonban nem éri el (a 1070-eshez képest) a 20 százalékot, ami ennyi idő után azért nem túl acélos, de hasonló áron manapság már az előrelépésnek is örülni kell, és a 2060-as ha beáll az ára, valószínűleg kicsit olcsóbb lesz, mint a 1070-es volt. A hagyományos játékokban felmutatott nyers teljesítmény mellett pedig ott vannak a Tensor és RT magok, úgyhogy akik szeretik az új technológiákat, kapnak némi extrát. A DLSS-sel karöltve például például elérhető a 30 fps Final Fantasy XV alatt maximális, vagy közel maximális beállításokkal, felskálázott 4K-s felbontáson (mert azt azért ne feledjük el, hogy akármennyire is szeretnék velünk elhitetni a PR-osok, a DLSS 4K-ja nem valós 4K-s render).

Az RTX 2060-as a legjobb ár-érték arányú kártya az RTX-ek között, ha csak a nyers teljesítményt nézzük, de ha belevesszük a képletbe, hogy a 2070-esen 8 GB memória van, akkor kb. egálban vannak, attól függően kinek mennyit számít az extra RAM.

Bár anno szóltak pletykák arról, hogy érkezhetnek olcsóbb variánsok, kevesebb memóriával a 2060-asból, mi ezt nem tartjuk valószínűnek, ennyi erő mellé rossz vicc lenne a 3 GB. Valószínűbb, hogy ilyesmit majd az érkező GTX 1160 / 1660 szériában láthatunk, ami a valódi utódja lesz a GTX 1060-asnak, hasonló áron, de hogy mikor jön, az eléggé kérdéses. A teljesítményét tekintve, ha tippelnünk kéne az eddigi pletykák alapján, akkor azt mondanánk, hogy ~20%-kal lesz gyorsabb az új kártya, mint a 1060-as, és ha minden igaz, Tensor magjai is lesznek, de RT-k nem, szóval aki ki szeretné próbálni a sugárkövetést abban a maroknyi játékban, amiben lesz idén, annak minimum egy 2060-asba kell majd beruháznia.