Átlátszó COVID 19 maszk a Razertől, RGB LED-ekkel és beépített mikrofonnal

A COVID 19 miatt manapság már a mindennapi öltözékünk része a maszk, ami rengeteg helyen kötelező, ennek hiányában büntetéseket is szabnak ki. Egyes maszkviselők aktuális ruházatukhoz passzoló darabokat is készíttetnek, így néha-néha divatos ruhadarabként is felfogható egy-egy ilyen alkotás. Arról persze megoszlanak a vélemények és a kutatások eredményei, hogy az egyszerűbb textilmaszkok mennyire hatékonyak, de abban azért konszenzus alakult ki, hogy a semminél mindenképpen többet érnek, főleg, ha többrétegűek – de ez messzire vezet, foglalkozzunk inkább a Razer új koncepciójával, ami történetesen pont egy maszk.

A Project Hazel néven futó koncepció meglehetősen összeszedettnek tűnik, ugyanis nagyon sokféle szempontot vettek figyelembe a tervezés során. Az elkészített prototípus gamer szemmel nézve is ütőképes lehet, ugyanis látványos és elegáns dizájnelemeket ötvöz, a szűrési hatékonyságra sem igazán lehet panasz, plusz a színes világítás sem hiányzik róla. Az új maszk átlátszó műanyag felülettel rendelkezik, ami ellenáll a karcoknak, ugyanakkor segíti a szájról olvasást is mindazoknak, akiknek ilyesmire szükségük van. Plusz beszélgetés során a sokat sejtető arckifejezéseket, mimikákat, illetve egyéb arcmozgásokat sem rejti véka alá, mint például egy klasszikus orvosi maszk, vagy éppen egy komolyabb FFP3-as példány.

A Razer újdonsága állítható pántokkal rendelkezik a kényelmesebb és pontosabb viselet érdekében, szűrői cserélhetőek, valamint a kilélegzett széndioxidot is kiengedi egy szelepen keresztül, ami a kifelé és befelé áramló levegőt egyaránt szűri. Az N95 osztályú maszk kapott némi belső világítást, hogy viselője arca minden körülmények között látható legyen, valamint kapott egy beépített mikrofont és egy erősítőt is, amelyek gondoskodnak a viselő hangjának tiszta és érthető továbbításában, a maszk ugyanis akadályozza a szabad kommunikációt, illetve torzítja valamelyest a viselője hangját is.

Mivel a maszk rendelkezik elektronikai komponensekkel, így természetesen akkumulátor is van benne, amit néha-néha tölteni kell. Ezt egy külön kis doboz segíti, ami az akkumulátor töltése mellett a maszk UV fénnyel történő fertőtlenítéséről is gondoskodik.

A Razer Chroma kompatibilis RGB LED világítással felvértezett maszkot feketében és fehérben egyaránt el lehet majd érni, ha megkezdődik a sorozatgyártása, a termékhez pedig újrahasznosítható műanyagot használnak.

A világ legokosabb maszkjaként aposztrofált Razer Hazel egyelőre még csak koncepció formájában létezik, azaz nincs rá semmi garancia, hogy végül ténylegesen megvásárolható termékként is találkozhatunk vele a közeljövőben. Ennek megfelelően egyelőre sem a tervezett megjelenés időpontjával, sem pedig a maszk várható árával kapcsolatban nincs információ.