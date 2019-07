Áramkimaradás miatt megsemmisült a negyedéves NAND termelés nagyjából 16,5%-a

A Toshiba Memory és a Western Digital illetékesei nemrégiben számoltak be róla, hogy idén június 15-én egy áramszünet miatt termelés-leállás következett be, amelynek következtében hatalmas mennyiségű, még gyártás alatt álló NAND Flash lapka ment tönkre. Az incidens miatt a termelést azóta részlegesen leállították, a teljes gyártókapacitás pedig majd csak július közepén válhat ismét elérhetővé, ami óriási érvágás a két vállalat, valamint a teljes NAND Flash piac számára is.

A Western Digital szerint a problémát egy 13 percig tartó áramszünet okozta, amely hatással volt az éppen gyártás alatt álló szilíciumostyákra, valamint az üzemek berendezéseire is. Az aktuális információk alapján 6 EB (ExaBájt) mennyiségű NAND Flash tárhely ment tönkre, ami 6 millió TB-nyi, illetve 6 milliárd GB-nyi tárhelyet takar – nem elhanyagolható, akármilyen mértékegység szerint nézzük. A felek által üzemeltetett gyáregységekben a Toshiba rendszerint nagyobb termelésre tart igényt, vagyis esetében a tényleges veszteség 6 EB-nál jóval magasabb lehet – vélhetően a 9 EB-hoz közelíthet. A felek egyelőre még azon dolgoznak, hogy összesítsék a termékekben, illetve a gyártósorokban keletkezett veszteségek mértékét, így csak később derülhet ki, hogy ez a fiaskó pontosan mekkora anyagi veszteséget okoz majd a két cégnek.

Annyi biztos, hogy a Japánban, Yokkaichi területén található komplexum összes üzemét érintette az incidens, vagyis a Fab 2, Fab 3, Fab 4, Fab 5 és a Fab 6 egyaránt károkat szenvedhetett el – és van még egy kutatással és fejlesztéssel foglalkozó épület is az ipartelepen, amelynek szintén nem tett jót az áramkimaradás. Az ötből három gyárban 3D NAND Flash lapkákat gyártanak, a maradék kettőben pedig speciális memórialapkák készülnek. Az ipartelep rendszerint a globális NAND termelés 35%-át adja, már ami az árbevételt illeti, ám most a harmadik negyedéves termelés fele ki fog esni. Ez a 2D és 3D NAND Flash lapkák azonnali áraira egészen biztosan negatív hatást gyakorol majd, a szerződéses árakat azonban nem veszélyezteti, ugyanis a harmadik és negyedéves termelésre már leszerződtek a felek – ezekben az esetekben alighanem a biztosítás térítheti majd meg a megrendelők esetleges kárait, ami a késedelmes teljesítésből fakadhat.

A TrendForce elemzői szerint ez az eset jó eséllyel aláássa majd a Western Digital és a Toshiba megbízhatóságát, azaz néhány ügyfél más gyártókhoz szegődhet, amelynek szintén lesz némi negatív hatása, már ami az árbevételeket illeti.

Hogy ez az esemény végül drágulást hoz-e az SSD piacon, ahol most a túlkínálat miatt egészen kellemes árakkal találkozhatunk? Az elkövetkező hetek folyamán egészen biztosan kiderül. Valamekkora drágulásra várhatóan mindenképpen számíthatunk.