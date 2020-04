Agresszív árazással jönnek a Cascade Lake-X sorozat tagjai

Az Intel következő generációs HEDT platformjával kapcsolatban már nagyon sok információ napvilágot látott az elmúlt hetek folyamán, most pedig az összes részletre fény derült, hiszen valaki megtörte az NDA-t, így az Intel a többi szereplő számára is engedélyezte az adatok publikálását, hiszen most már nincs értelme tovább titkolózni. A tervezett rajt időpontját azonban így sem hozták előbbre, azaz a friss processzorok október hetedikén mutatkoznak be, de kereskedelmi forgalomban majd csak novemberben jelennek meg.

Az alapokat a Skylake-X sorozat adja, vagyis túlságosan komoly változásokra nem számíthatunk, de azért néhány újítás így is érkezett, amelyek mindenképpen pozitívumként foghatóak fel. Az egyik legnagyobb változás az árazásban keresendő, ugyanis az új modellek a Skylake-X sorozat tagjaihoz képest jelentősen olcsóbbak lesznek, ahogy az a lenti táblázatban, a tálcás árak összehasonlításánál is látható. Ez az agresszív árazás alighanem arra vezethető vissza, hogy a HEDT szegmensben hamarosan megjelennek az AMD harmadik generációs Threadripper processzorai, amelyek igen jó ár/teljesítmény arányt kínálhatnak, így az Intelnek mindenképpen árakat kellett csökkenteni annak érdekében, hogy a Cascade Lake-X sorozat tagjai versenyképesek lehessenek. És az igazából hetekkel ezelőtt kiderült, hogy a Cascade Lake-X modellek esetenként kétszer jobb ár/teljesítmény arányt tudnak majd felmutatni, mint elődeik.

Az új processzorok egyébként jellemzően magasabb órajelen üzemelnek, mint elődeik, a négycsatornás memória-támogatáson pedig fejlesztettek egy picit, így ha egy memóriacsatornára egy memóriamodul csatlakozik, akkor már DDR4-2933 MHz-es órajelet is alkalmazhatunk, ellenkező esetben azonban marad a DDR4-2666 MHz-es limit. Fontos változás az is, hogy a platform 128 GB helyett immár 256 GB-nyi rendszermemória kezelésére képes.

PCI Express 4.0-s támogatás természetesen még nincs, de a PCI Express 3.0-s sávokból 44 helyett már 48-at kínál a processzor, míg a lapkakészlet 24 PCIe sávval gazdálkodik, ám ezek között PCI Express 2.0-s szabványúak is vannak. Fontos változás, hogy ez a generáció már megkapta a Turbo Boost 3.0-s támogatás, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatok gyorsítására szolgáló DL Boost támogatást is.

Alaplapok terén továbbra is az X299-es lapkakészlettel szerelt modelleket választhatjuk, amelyekből rövidesen érkeznek modernizált, WiFi 6 vezérlővel és 2.5 GbE vezérlővel ellátott példányok is. A meglévő X299-es alaplapoknál természetesen BIOS frissítésre lesz szükség az új processzorok alkalmazásához, de ez aligha meglepő.

A friss termékcsaládból már nem érkezik 10 magosnál kisebb változat, a csúcsot pedig továbbra is egy 18 magos megoldás képviseli. 16 maggal rendelkező modellt nem tartalmaz a kínálat, így a RYZEN 9 3950X modellel nem lehet közvetlenül összehasonlítani az új termékcsaládot. Az új modellek egyébként ugyanazokat a védelmeket kínálják a sebezhetőségek ellen, amit a Cascade Lake-X Xeon processzorok