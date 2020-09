A vezeték nélküli perifériák szerelmeseit vette célba a Razer

A Razer három új, vezetékeket nélkülöző termékkel rukkolt elő a gamer perifériák piacán, azaz bemutatkozott a BlackShark V2 Pro, a DeathAdder V2 Pro és a BlackWidow V3 Pro. Az újdonságok érkezésére azért volt szükség, mert a márka rajongói minden friss, vezetékes termék bejelentése után vezeték nélküli változatra vágynak az adott újdonságból, így most e kérésnek eleget téve rögtön három fontos termékkel is bővült a termékpaletta, amelyek mindannyian kamatoztathatják a HypeSpeed kapcsolat stabilitásában, gyorsaságában és alacsony késleltetésében rejlő előnyöket.

Razer BlackShark V2 Pro

Az elsősorban eSport játékra szánt, de természetesen számos egyéb feladatkörben is tökéletesen helytálló BlackSkhark V2 még augusztus folyamán mutatkozott be, ám máris itt a vezeték nélküli BlackShark V2 Pro, ami nem csak a vezeték elhagyása miatt érdekes, hanem azért is, mert hozott két fontos fejlesztést. Az alapokat továbbra is az 50 milliméteres átmérőjű TriForce Titanium hangszórók adják, amelyekhez immár egy extra hangszóró kamra is jár annak érdekében, hogy a hangzás még szebb, még tisztább és még élvezetesebb lehessen.

Ehhez csatlakozik még a THX Spatial Audió támogatás, amely a különböző játékok alatt a külön profiloknak köszönhetően 360 fokos térhangzással ejti rabul a gamereket. A hangszórók mellett a mikrofon is kapott egy kis frissítést, így most már a vadonatúj HyperClear Supercardioid modell teljesít szolgálatot a fedélzeten, amely tiszta és érhető beszédet közvetít. A hátulról és oldalról érkező zajok ellen még hatékonyabb zajszigetelést vetettek be a szakemberek.

A 320 grammos mikrofonos fejhallgató hangszórópárnái teljesen körülölelik a játékos füleit, így még jobban elmélyülhet az adott tevékenységben, a külvilág zavaró zajait pedig maga mögött tudhatja. A mikrofon természetesen levehető, a különböző kezelőszerveket pedig most is megtaláljuk a szokott helyükön. Mivel vezeték nélküli headsetről van szó, kábel helyett a HyperSpeed Wireless kapcsolat biztosítja a kommunikációt, ami mellé 3,5 milliméteres Jack Audió csatlakozás is jár. A beépített akkumulátor egyetlen teljes töltés hatására akár 24 órányi üzemidőt is kínálhat.

A BlackShark V2 Pro már elérhető kereskedelmi forgalomban, ára 179,99 dollár.

Megérkezett a Razer DeathAdder V2 Pro is

A Razer még 2006-ban indította hódító útjára a DeathAdder sorozatot, ami azóta is komoly népszerűségnek örvend. A DeathAdder sorozat legújabb tagja megtartotta vezetékes elődjének formavilágát, ám már Bluetooth és HyperSpeed Wireless kapcsolatot is használhat, szükség esetén pedig akkumulátortöltés közben is számíthatunk rá, immár vezetékes egér formájában.

A 88 grammos újdonság a Razer második generációs optikai kapcsolóit használja, amelyek gyorsan és pontosan dolgoznak. A fő egérgombok alatt lévő kapcsolók meglehetősen strapabíróak, ugyanis élettartamuk legalább 70 millió kattintásra tehető. A nyolcgombos egér egy optikai érzékelővel dolgozik, ami a Razer Focus+ 20K nevet kapta, valamint RGB LED alapú világítás is jelen van a fedélzeten, sőt, a memóriát sem spórolták le, így összesen 5 profil adatait lehet eltárolni.

A PTFE talpakon sikló egér egyetlen teljes akkumulátortöltéssel Bluetooth kapcsolaton keresztül nagyjából 120 órás, míg HyperSpeed Wireless kapcsolatot használva nagyjából 70 órás üzemidő elérésére képes. Az egeret akár dokkolón keresztül is lehet tölteni, amennyiben a Razer Mouse Dock Chrome kiegészítőt is megvásároljuk hozzá.

A Razer DeathAdder V2 Pro már megjelent kereskedelmi forgalomban, listaára 129,99 dollár.

A BlackWidow sorozat is kap egy új tagot

A Razer a fentebb említett két termék mellett a BlackWidow V3 Pro billentyűzetet is bemutatta, ami azért is bír nagy jelentőséggel, mert ez a Razer első vezeték nélküli billentyűzete. A HyperSpeed Wireless kapcsolatot használó újdonság DoubleShot ABS billentyűsapkákkal érkezik, amelyek meglehetősen strapabíróak, már ami a feliratokat illeti, a kupakok alá pedig természetesen továbbfejlesztett Razrr mechanikus kapcsolók kerültek.

A választékban zöld és sárga mechanikus kapcsolók találhatóak, amelyek mindketten áttetsző házat kaptak annak érdekében, hogy az RGB LED alapú világítás még jobban érvényesülhessen. A zöld mechanika hallható és érezhető kattanással működik, míg a sárga esetében szilikonbetétek csökkentik a zajt, így az amúgy is halk lineáris kapcsoló még halkabban dolgozhat. A Razer szerint a billentyűk élettartama nagyjából 80 millió leütésre tehető.

Az alumínium felső lappal rendelkező billentyűzetről nem hiányoznak a médiagombok sem, valamint egy többfunkciós digitális tekerőgombot is elhelyeztek rajta, ami számos feladat alkalmával jöhet jól. A Chroma RGB támogatással ellátott újdonság esetében műbőr borítással ellátott csuklótámasz fokozza a kényelmet.

Az új billentyűzet a HyperSpeed Wireless kapcsolat mellett még Bluetooth vezérlőt is kapott, amelyen keresztül maximum három eszközhöz párosíthatjuk, de szükség esetén a mellékelt USB-C töltőkábelen keresztül is használható a termék, ami egyébként akár 200 üzemórán át is képes helytállni egyetlen teljes akkumulátortöltéssel.

A Razer BlackWidow V3 Pro már elérhető kereskedelmi forgalomban, listaára 229,99 dollár.