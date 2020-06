A vártnál hamarabb jöhet a Microsoft androidos eszköze

Legalább 5 milliárd dolláros per elé néz a Google

Tavaly jelentette be a Microsoft, hogy egyebek mellett egy olyan készüléken dolgozik, ami hajtogatható, de különálló paneljei vannak, és nem éppen a megszokott operációs rendszer fut rajta. Androidot használ majd a vállalat a Windows helyett. A Windows alapon is készül egy hasonló termék, csak sokkal nagyobb méretben és Surface Neo néven, de most nem erről lesz szó.

Ezúttal a Surface Duo került a terítékre, mégpedig abból az örömteli okból, hogy iparági források szerint sokkal hamarabb jöhet majd, mint azt eredetileg a Microsoft előre jelezte. Már júliusban teljes egészében bemutatkozhat majd a szerkezet, ami leginkább okostelefonnak sorolható be, de a felépítéséből eredően távol áll az átlagos mobiloktól.

A koronavírus-járvány sok gyártónak a terveit húzta keresztül ebben az ágazatban (is), de a jelek szerint a Microsoft olyannyira jól áll az androidos készülékével, hogy még a pandémia sem tartja vissza. Viszont a redmondiaknál sem megy azért minden olyan flottul, mint kellene, a Windows 10X elvileg csúszni fog, nem készül el az eredetileg tervezett időpontra.

Az előrehozott bemutató a Surface Duo esetében mindenképpen jót tehet a terméknek. Ha már júliusban a nagyközönség elé tud állni a masina, akkor megelőzheti a Samsungot, aki augusztus 5-én tervezi bejelenteni a Galaxy Note széria új generációját, és a hírek szerint a kamerák kereszttüzébe kerülhet majd a Galaxy Fold új generációja is – de az 5G-s Galaxy Z Flipről is szó eshet. Bár a Surface Duo azért nem teljesen olyan formátumú, mint a Galaxy Fold, a Microsoft valószínűleg sok hasonló szoftveres lehetőséget biztosít majd ennél az eszköznél, mint a Samsung.

A Microsoft hivatalosan egyébként továbbra sem közölt frissebb információt a termék kapcsán, a vállalat legutóbb tavaly a fejlesztői eseményén beszélt a Surface Duóról, valamint a Surface Neóról is. És akkor azt mondta, hogy ezek a készülékek az ünnepi időszakban kerülnek majd a boltokba. Azóta viszont nagyon sok idő telt el, és többször is lehetett már olyan pletykákat hallani, hogy előrébb lehet hozva a Surface Duo megjelenése.

Ez egy nagyon érdekes újdonság lesz több szempontból is. Korábban ilyen két képernyős okostelefont nem sűrűn láttunk még, és arra sem volt példa, hogy a Microsoft szolgáltatásai egy androidos készüléket magukban próbáljanak kiszolgálni. Még arról is lehetett pletykákat hallani, hogy a GMS sem lesz ott a végterméken, de ez valószínűleg alaptalan felvetés volt. Kíváncsian várjuk a végterméket és annak árazását.