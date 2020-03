A szájvíz semlegesítheti a testmozgás egyik pozitív hatását

A Plymouth-i Egyetem kutatóinak vizsgálata alapján ugyanis a szájvíz használata gátolhatja, hogy a testmozgás lejjebb nyomja a vérnyomást, ami alapesetben a sportolás egészségügyi szempontból egyik legfontosabb hatása. A szakértők régóta tudják, hogy a testmozgás hatására az erek kitágulnak, részben azért, mert a szervezetben ilyenkor több nitrogén-monoxid termelődik. Ez a hatás pedig a mozgás befejezése után is kitart, és a vérnyomás az edzést követően még órákig alacsonyabb marad.

Hogy ennek mi a pontos oka, azzal kapcsolatban több elmélet is létezik, de egyelőre senkinek sincs teljes válasza a rejtélyre. A mostani vizsgálatot végző szakértők például úgy vélik, hogy a jelenség a szájban élő mikrobákkal lehet kapcsolatban. Ez a természetes mikrobiom ugyanis olyan baktériumokat is tartalmaz, amelyek nitrogén-monoxid egyik származékát, nitrátot fogyasztanak. Ezt aztán a mikrobák nitritté alakítják, amely a nyállal továbbítva újra felszívódik, és részben újra nitrogén-monoxiddá alakul.

A szakértők egy része szerint ez lehet a magyarázat arra, hogyan marad alacsony a vérnyomás azt követően is, hogy befejeztük a mozgást, és saját sejtjeink már nem termelnek nitrogén-monoxidot. Ezt a teóriát tesztelték a brit kutatók egy szájvíz segítségével, amely számos receptre és recept nélkül kapható termékhez hasonlóan egy klórhexidin nevű, erősen antiszeptikus és antimikrobiális hatású összetevőt is tartalmazott.

A kutatócsoport 23 egészséges felnőttet toborzott a kísérlethez, akik a vizsgálat keretében kétszer fél órát futottak futópadon. A futások alatt és után két órán keresztül folyamatosan mérték a vérnyomásukat, miközben a csapat egyik része rendszeres időközönként vagy szájvízzel, vagy placebóval öblögetett. A második futást követően aztán cseréltek, aki korábban szájvizet kapott, az ezúttal placebót használt, és fordítva.

Amikor az alanyok a testmozgás után szájvizet használtak, vérnyomásuk nem maradt olyan alacsony, mint amikor placebóval öblögettek. Az első esetben ráadásul a mozgás után két órával az edzés vérnyomáscsökkentő hatása teljesen eltűnt. Bár a szájvíz a vizsgálatok alapján nem ölte meg a szájban élő mikrobákat, a jelek szerint drasztikusan csökkentette ezek nitrittermelését, ami a nyál és a vér alacsonyabb nitrittartalmából is látszott.

A szájvíz ezen hatását már más vizsgálatok is megmutatták, de a szakértők most először igazolták azt, hogy a nitrittermelés csökkenésével a testmozgás vérnyomáscsökkentő hatása is erősen mérséklődik. A szakértők persze nagyon is tisztában vannak azzal, hogy az emberek többsége valószínűleg nem szájvizes öblögetéssel tölti a testmozgás utáni órákat, de a felfedezésnek ettől még lehetnek érdekes implikációi.

A szakértők például régóta tudják, hogy a magas vérnyomású betegek egy részénél probléma, hogy a vérnyomás a testmozgás hatására sem csökken a várt mértékben. Elképzelhető, hogy ennek a száj mikrobiomjához van köze, a magas vérnyomás ugyanis gyakran fogágybetegségekkel is társul, amelyek megváltoztatják a mikrobák egyensúlyát a szájban. Ha ez a kapcsolat beigazolódik, azzal új kezelési módokra nyílhat lehetőség. És bár a mostani vizsgálat lényege nem a szájvíz hatásainak vizsgálata volt, más kutatások arra utaló jeleket is találtak, hogy a szájvíz adott esetben akár növelheti is a vérnyomást, amit mindenképp fontos lenne alaposabban vizsgálni.