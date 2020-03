A japánoknál már gamer ágy is kapható

A játékosok igényeit egyre több termékkel próbálják kielégíteni az iparág szereplői, így már szinte mindenből van gamereknek szánt változat – az Acer például gamer trónt is kínál. Ezzel együtt gamer asztalok, székek, sőt, még gamereknek szánt babzsákok is kaphatóak, ám időről-időre azért mindig fel-felbukkan egy-egy új kategória is, ahol még nincs gamerekre szabott termék. Ilyen kategória az ágy, amiről valószínűleg csak nagyon kevesen gondolták, hogy valaha is készül belőle gamer kivitel, ám az idő eljött, hála a japánoknak.

A Bauhutte csapata egy speciális ágyat tervezett, ami igazán gamer központúra sikeredett, gyakorlatilag szó szerint. A fekete takaró szélét piros szegély díszíti, de a jelek szerint a lepedő is piros. Az ágy elé egy állvány került, amire a hangszórókat és a monitorokat lehet helyezni, utóbbiak természetesen flexibilis karon kaphatnak helyet, így könnyedén az aktuális nézőpozícióhoz állíthatjuk őket.

Galéria megnyitása grid_on

Az ágyat kiegészíti még egy kerekekkel ellátott asztal is, amelyre a billentyűzet és az egér kerülhet, valamint egy kis gurulós tárolót is készítettek a szetthez. A nyitott komód tetejére került két pohártartó, polcaira pedig akár frissítőket is helyezhet a gamer: például energiaitalt, üdítőt, chipset, egyéb ropogtatnivalót – egyszóval csupa egészséges dolgokat.

A monitorokat fogadó asztal extraként pohártartókat is kapott, valamint egy akasztós kis kosár is jár hozzá, amiben egyebek mellett a kontroller is elfér. Az egyik fotón egy kisebb polc is látható, amelyre rengeteg üdítő vagy energiaital fér – a gyártói fényképen alaposan tele is van pakolva az említett dolgokkal.

A játék után jól jöhet a flexibilis tablet tartó, amivel követheti a gamer kedvenc videósait, miközben kényelmesen fekszik az ágyban.

Az ágy végében egy kisebb polc is jelen van, ahol ébresztőóra, vagyis inkább okostelefon helyezhető el, és még sok egyéb más is. Annak érdekében, hogy játék közben kényelmes pozíciót lehessen felvenni, egy gamer babzsákot is mellékelnek a szetthez. Összességében minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy kényelmesen lehessen játszani, streameket nézni, illetve akár aludni is – minden kéznél lehet, így járkálásra és felkelésre nincs is igazán szükség.

A Bauhutte szerint a fenti szett mindennel együtt 113 250 japán jenbe kerül, ami jelenlegi árfolyamon számolva 1050 dollár.