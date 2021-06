5400 Mbps-os vezeték nélküli sebességet kínál a legújabb ASUS gamer router

Hamarosan egy új gamer router jelenhet meg a boltok polcain, ugyanis az ASUS bejelentette a RoG Strix GS-AX5400-as modell érkezését, ami a legmodernebb technológiákkal felvértezve próbálja a lehető leghatékonyabban kiszolgálni a játékosok igényeit. Az újdonság 802.11ax támogatással érkezik, de természetesen a korábbi WiFi szabványokkal is tökéletesen kompatibilis. A kombinált vezeték nélküli adatátviteli sávszélessége igen impresszív, ugyanis 5400 Mbps-ról van szó, természetesen 160 MHz-es csatorna-sávszélesség támogatása mellett.

A hivatalos weboldal szerint az 5 GHz-es frekvenciatartományban a 4T4R rendszerű megoldásnak köszönhetően 4804 Mbps-os maximális adatátviteli sávszélesség érhető el, míg a 2,4 GHz-es tartományban, ami már 2T2R rendszerben dolgozik, maximum 574 Mbps-ra lehet számítani. A vezeték nélküli részleget összesen négy darab külső antenna szolgálja ki.

Az alapokat egy ütőképes SoC adja, ami három processzormaggal rendelkezik és 1,5 GHz-es órajelen ketyeg, de ehhez még 512 MB-nyi fedélzeti memória és 256 MB-nyi NAND Flash tárhely is tartozik. a vezetékes hálózatot öt darab GbE port segítségével kezeli a router, amelyek közül négy LAN, egy pedig WAN célra fogható be. Kapunk továbbá egy USB 3.2 Gen1 Type-A portot is, amihez Media Server, FTP Server és Samba Server funkció egyaránt jár, az adattárolóra pedig biztonsági mentés is készülhet.

Mivel gamer routerről van szó, szolgálatot teljesít a fedélzeten egy olyan algoritmus, amely segít a játékokkal kapcsolatos adatforgalom zökkenőmentes továbbításában és a késleltetés csökkentésében. Ezen felül VPN Fusion funkció is rendelkezésre áll, amelynek köszönhetően egymással párhuzamosan használhatjuk az anonimitást és biztonságot kínáló VPN kapcsolatot és a normál internetkapcsolatot, méghozzá alkalmazás-specifikus rendszerben.

Utóbbi azt jelenti, hogy megadhatjuk, mely alkalmazások mely kapcsolatra támaszkodjanak. Ennek köszönhetően a játékok, amelyeknél az alacsony késleltetés a legfontosabb, a közvetlen internetkapcsolaton keresztül kommunikálhatnak a szerverekkel, míg a többi alkalmazás az általunk használt VPN szolgáltatásra támaszkodhat.

A fentieken kívül a szokásos AI Protection védelem, valamint az új WiFi szabványhoz kapcsolódó védelmek is elérhetőek, lesznek szülői felügyelettel kapcsolatos beállítások, valamint az internetforgalom kezelésére és szabályozására is lesznek lehetőségek. Az új router fejlett, jól áttekinthető webes felhasználói kezelőfelületen keresztül tárja majd elénk a különböző beállításokat, ahogy azt már megszokhattuk, és természetesen többféle router-üzemmód közül is lehet majd választani (router, hozzáférési pont, médiahíd, jelismétlő, AiMesH node).

A gamereknek szánt termékekre jellemzően itt is rendelkezésre áll majd RGB LED alapú világítás, amit a router felhasználói kezelőfelületén keresztül lehet módosítani, sőt, akár még az AURA Sync funkcióban rejlő lehetőségeket is kamatoztathatjuk, vagyis más eszközök világításához is igazodhat a termék.

Az ASUS RoG Stirx GS-AX5400 várhatóan rövidesen megjelenhet kereskedelmi forgalomban, arról azonban még nincs hír, hogy pontosan mennyibe kerülhet. A várakozások szerint ez a router az ASUS gamer router kínálatát tekintve a költséghatékonyabb, megfizethetőbb megoldások körét erősítheti.