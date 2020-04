27 hüvelykes HannSpree monitorok a szorítóban

Szerzői értékelés Szerző % 80 Olvasói értékelés Olvasó Olvasói értékelés % {{ average }} % {{ average }} Én is értékelem Én is értékelem

Bevezető

Legfrissebb tesztünkben a HannSpree két megjelenítőjét helyezzük górcső alá, amelyek a hazai képviselettől érkeztek. A márka igazából a tajvani székhellyel rendelkező HannStar Display Corporation alá tartozik, csak úgy, ahogy a HannsG is. Mindkét termékcsalád tagjai profitálhatnak az anyavállalat üvegpanelgyártó szakértelméből, amely a világ egyik legnagyobb szereplője ezen a területen.

A HannStar szélhelye A panelek gyártásakor az alacsony sugárzás és az alacsony fogyasztás mellett a jó teljesítmény is kiemelten fontos szempont, így összességében olyan termékeket akar letenni az asztalra a vállalat, amelyek teljesítmény terén ütőképesek, ugyanakkor a környezet védelmét is szem előtt tartják gyártás és üzemeltetés során. A monitorok esetében összességében a dizájn, a teljesítmény és a praktikum hatékony ötvözésére törekszenek a vállalat szakemberei. Az asztali monitorok mellett mobileszközökbe, táblákba, noteszgépekbe, és egyéb termékekbe is készítenek paneleket, amelyek között érintőtámogatással ellátott megoldások is lapulnak.

A teszt szereplői

Ezúttal két darab 27 hüvelykes képátlójú monitor érkezett hozzánk, amelyek alapvető tulajdonságok terén nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, de ahogy az lenni szokott, az ördög most is a részletekben rejlik. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összegeztük, melyik termékről mit kell feltétlenül tudni.

Ahogy az a fenti táblázatból is kiderül, általános tulajdonságok terén nagyon sok hasonlóság van a két monitor között, de videó bemenetek és tápegység terén azért már különböznek, csak úgy, ahogy dizájn terén is. Mindketten kaptak két darab 2 W-os beépített hangszórót, amelyek szükségmegoldásként jók, csodát azonban nem szabad várni tőlük. A kínálatban egyik esetben sem találunk USB hubot, pedig sokan szeretik, hiszen kényelmes egér- és billentyűzet-csatlakoztatást tesz lehetővé.

Érdekeség viszont, hogy a HS278PPB esetében az adatok alapján azt feltételezhetnénk, hogy nem PLS, hanem VA panellel van dolgunk, ugyanis a PLS-nek nincs 3000:1 kontrasztaránya, hiszen az IPS ligájában játszik, ami 1000:1 körüli kontrasztarányt jelen, így elírhatták a paneltípust, illetve a tipikus kontrasztarányt. A tesztből majd kiderül, valós-e a feltételezés.

A csomagok

Mindkét monitor egyszerű, de informatív kartondobozban érkezett, amelynek belsejében egy hungarocell-szendvics fogta őket közre. A doboz mindkét esetben rejtett némi dokumentációt, valamint tápadaptert vagy tápkábelt, illetve egy HDMI kábelt is. Utóbbiért jár a piros pont. A HS275HFB esetében az állvány nyaka a monitor házához csatlakozik fixen, így ennél a modellnél csak ki kell csavarni a nyakból a három csavart, majd ezekkel rögzíthetjük is az ívelt talpat, ami szintén fémből készült.

Ezzel szemben a HS278PPB esetében már nekünk kell a helyére pattintannunk a műanyag monitornyakat, ami első próbálkozásra nem biztos, hogy sikerülni fog, hiszen egy picit feszes a csatlakozó. Amennyiben viszont ez sikerült, a talpat már gyerekjáték a helyére szerelni – utóbbi szintén műanyagból készült.

Külcsín

A HS278PPB egy hamisítatlan irodai monitor benyomását kelti a kissé puritán dizájn, a véget nem érő műanyagáradat, illetve a klasszikus talp miatt. A kijelző körül igen vékony kávát alakítottak ki oldalt, illetve felül, ami ideálissá teszi a terméket a többmonitoros megjelenítő rendszerben való szereplésre. A menügombokat az alső káva jobb szélén alakították ki, a káva elejére pedig a gombok funkcióját is felszitázták, így igazából könnyű dolgunk van, ha az OSD-ben kell barangolni. A kijelző működéséről egyébként egy fehér LED árulkodik, amelynek fénye abszolút nem zavaró – készenléti üzemmódban ez a LED természetesen villog.

Ennek a monitornak hátulján egy nagy HannSpree feliratot látunk, alatta némi szellőzővel, valamint egy VESA 100-as furatcsoporttal, azaz a terméket gond nélkül fel lehet szerelni flexibilis karra, illetve fali konzolra is. A videó bemenetek lefelé néznek és mindent megtalálunk közöttük, amire csak szükség lehet: lapul itt egy HDMI 1.4-es, egy DisplayPort 1.2-es, illetve egy klasszikus D-Sub csatlakozó is. Ezeken felül egy fejhallgató kimenetet, illetve egy vonalszintű audió bemenetet is találunk – utóbbira akkor lehet szükség, ha D-Sub kapcsolat mellett szeretnénk használni a beépített hangszórókat. Ezek egyébként szintén hátul helyezkednek el, méghozzá a videó bemeneteknél kialakított kis bemélyedés két szélén, lefelé nézve.

A HS275HFB esetében már sokkal vagányabb dizájnnal van dolgunk, ugyanis a kijelző házának kétharmada igen vékony kivitelben érkezik, az alsó egyharmad pedig az elektronika miatt lett vastagabb, az összkép viszont így is szemrevaló. A felső és az oldalsó kávák ebben az esetben is meglehetősen keskenyek, ami kedvez a több monitorból álló megjelenítőrendszer építésének. A panel ebben az esetben is matt bevonatot kapott, viszont kissé jobban visszaveri a fényt, mint a HS278PPB modell panelje, ám ennek mértéke még mindig nem zavaró – a klasszikus csillogó üvegpanelektől igen messze van. A monitor alsó kávája fémből készült és szürkében érkezik, csak úgy, ahogy az állvány nyaka és a talpazat is. Oldalnézetből remekül látszik, mennyire vékony a monitot. A káva kialakításáért egyébként jár egy fekete pont, ugyanis zongoralakk hatású műanyagból készítették az éleket, amit gyárilag fólia véd – ezt a sérülékenység miatt el sem távolítottuk a tesztpéldányról.

Hátul ezúttal is egy nagy HannSpree logót látunk, a csatlakozók pedig egyenesen hátrafelé néznek. Meglepő viszont, hogy itt, ahol abszolút nem lenne indokolt, szintén visszaköszön a zongoralakk hatású műanyagfelület, de ezt csak és kizárólag a csatlakozók környékén alkalmazták. Hogy mi értelme van? Rejtély. Foglalkozzunk inkább a portokkal: ezek között egy HDMI 1.4-es és egy D-Sub csatlakozó sorakozik, plusz a vonalszintű audió bemenet és a fejhallgató kimenet is jelen van itt.

Színhűség

A két monitor esetében elvégeztük a gamut méréseket, amelyek megmutatják, melyik panel mekkora százalékát képes lefedni a különböző színtereknek, már ami a megjeleníthető színárnyalatok számát illeti. A HS275HFB eredményeit jelképezik a piros feliratok, míg a HS278PPB eredményeit a kék adatok szimbolizálják. A diagramok alapján sRGB lefedettségben a HS275HFB a jobb, méghozzá 3%-kal, ami nem kevés, míg az NTSC és az AdobeRGB színtereket a HS278PPB fedi le jobban.

A HS275HFB modellt a piros, míg a HS278PPB verziót a kék számok jelölik

Mivel az átlagfelhasználói üzemmódhoz az sRGB színteret használjuk, így ez a mérvadó. És mivel nem csúcskategóriás panelek dolgoznak a versenyzőkben, színhűséget igénylő feladatokhoz úgysem lesznek jók, így az AdobeRGB és az NTSC színtér lefedettségét szimbolizáló adatoknak most nincs sok jelentőségük.

OSD

A HS278PPB modell esetében egy elég puritán, egyszerű dizájnnal ellátott OSD felületet kapunk, amelyet a monitor alsó kávájánál található gombokkal lehet kezelni. A lépkedés az első 2-3 perc után megszokható, igaz, néha nem esik úgy kézre a kezelőfelület, mint ahogy azt elvárhatnánk. Módosíthatjuk a színhőmérsékletet, szabályozhatjuk a hangerőt, pozícionálhatjuk és időzíthetjük az OSD-t, valamint az áttetszőségét is lehet állítani, de a fényerősség és a kontraszt módosítására is van lehetőség, sőt, a kékfény-szűrőt is itt kapcsolhatjuk be, az ugyanis gyárilag inaktív.

A HS275HFB már egy szebb, látványosabb OSD-t kapott, ami nagyjából ugyanazt nyújtja, mint a másik monitor menüje, leszámítva egy-két dolgot. A legfontosabb beállítások mellett itt is szabályozható a színhőmérséklet, vannak RGB sliderek is, plusz pozícionálhatjuk és időzíthetjük az OSD-t, változtathatjuk a képarányt (16:9, 4:3), illetve vannak még profilok is (PC, Game, Movie), amelyek a különböző felhasználói módokhoz igazítják a megjelenítő paramétereit.

Mérések gyári állapotban

A monitorokat természetesen megvizsgáltuk gyári OSD beállítások mellett is, hogy kiderüljön, kalibrálás nélkül mire számíthatunk velük kapcsolatban. A színmegjelenítés egységességét vizsgáló tesztben a HS275HFB nagyon csúnyán szerepelt, ugyanis a jobb sarokhoz képest a bal felső sarokban 4,8-as Delta E mutatkozott, ami elég csapnivaló érték. Ezzel szemben a HS278PPB egész jól vizsgáozott, sokkal egyenletesebb színmegjelenítést produkált, azaz a képe ebből a szempontból sokkal homogénebb.

A háttérvilágítás homogenitásának vizsgálata során a HS278PPB mutatta a nagyobb szórást, ugyanis 20%-os eltérés mutatkozott a jobb- és a bal alsó sarokban a kijelző közepéhez képest. A HS275HFB esetében a jobb felső sarok mutatkozott referenciapontnak, a maximális eltérés pedig nem volt nagyobb 13%-nál. Ez persze így is sok... Kiegyensúlyozottságról sajnos egyik esetben sem igazán beszélhetünk.

A következő mérés a színmegjelenítés pontosságát vizsgálja és megint elég beszédes. Ahogy az látható, gyári állapotban, gyári beállítások használata mellett egyértelműen a HS275HFB bizonyult pontosabban színmegjelenítés terén, ugyanis a maximális Delta E érték 5, míg az átlagos 1, azaz egész jó munkát végeztek a gyárban az általános beállítások során. A HS278PPB esetében már nem lehet ugyanezt elmondani, ugyanis kalibrálás előtt 10-es Delta E értéket is mértünk, az átlag pedig 5, azaz eléggé el vannak csúszva bizonyos színárnyalatok, ahogy az a mérési jegyzőkönyvből is kiderül.

Mérések kalibrálás után

A Spider 5 Elite kalibrátorral és a szoftver 5.2-es verziójával zajló kalibrálást követően mindkét monitor esetében sikerült javulást elérni, de csodára azért ne számítsunk. A művelet végén a szoftver egy előtte-utána ábragyűjteménnyel szemlélteti a kalibrálás előtté és utáni állapotot, amely mindkét esetben sokkal hidegebb színeket tartalmazott, mint kalibrálás után, azaz a munkának mindenképpen lett gyümölcse.

Színhű feladatvégzésre persze így sem alkalmas egyik monitor sem, de nem is arra készültek, hanem átlagos felhasználásra, filmnézésre, alkalmi játékra, illetve irodai feladatokra. Arra pedig így is jók.

Input lag

Ezt a paramétert műszeresen jelenleg nem tudtuk lemérni, érzésre azonban nem tűntek rossznak a monitorok, viszont egy ízig-vérig játékra szánt megjelenítőhöz képest mindenképpen lassabbak. Átlagos játékosok ezt nem igazán fogják észrevenni, az alkalmi játékosok pedig pláne. Később a tervek szerint műszeres méréssel is bővítjük a repertoárt, hogy még részletesebb képet mutathassunk az adott termékekről.

Betekintési szögek

Ezen a téren egyformán muzsikált a két versenyző: a betekintési szögek kellően szélesek voltak, komolyabb anomáliákkal nem találkoztunk, így összességében kellemes meglepetés volt a két panel. Persze nagyobb betekintési szög esetén a kontraszt és a színek halványultak kissé, ami a HS275HFB fotóin jól látható – még ha az élességgel gondok is vannak, ami fényképezési hibának tekinthető –, a HS278PPB így ebből a szempontból valamennyire kiegyensúlyozottabb képet mutatott.

HS275HFB

HS278PPB

Mivel a monitort többnyire úgyis szemből nézzük – illetve ettől maximum néhány fokban térünk el –, így a betekintési szögek szélessége csak kevés esetben számít majd igazán.

Háttérvilágítás

A HS278PPB háttérvilágítása finoman szólva sem homogén, ugyanis a jobb és bal szélen egyaránt erős bevilágítás látható, ami a jobb oldalon igen zavaró mértékű, ahogy az a fotón is látható.

HS275HFB

HS278PPB

Ezzel szemben a HS275HFB esetében viszonylag homogén háttérvilágítással találkoztunk, zavaró bevilágítás sehol sem igazán látható, ami a másik modellnél tapasztalt "minőséghez" képest eléggé meglepő. Ezen a téren egyértelműen a HS275HFB a nyerő, kétség sem fér hozzá.

Fogyasztás

Természetesen a fogyasztás sem maradhatott ki a mérések sorából, hiszen nem mindegy, mennyit fogyaszt az adott monitor, főleg, ha kettő vagy három kijelzőből álló rendszert építünk vele. A tesztek során a PLS alapú HS278PPB kért kevesebbet a különböző üzemmódokban, maximális fényerő esetén azonban sokkal kisebb fogyasztáskülönbség mutatkozott a két termék között.

Hangszórók

Mindkét monitort két darab 2 W-os hangszóróval látták el, amelyek mindkét esetben ugyanúgy szólnak. A méretből és a terhelhetőségből adódóan mélyhangokra ne számítsunk, de egy-egy videó megtekintésére, illetve háttérzajként funkcionáló zenehallgatásra azért jók az apró hangkeltők, ha megtanuljuk őket helyükön kezelni.

Verdikt

A HannSpree két megjelenítője összességében nem teljesített rosszul. A termékek összeszerelési minősége rendben volt, a tartozékok közé az ár ellenére is befért egy HDMI kábel, a dizájnnal nem volt probléma, csak úgy, ahogy a használhatósággal sem. DE. Színhűség terén egyik monitor sem igazán remekelt, igaz, a HS275HFB azért jobban helytállt, mint társa, amely a háttérvilágítás homogenitásának vizsgálatakor nagyon csúnyán elvérzett. Ezért a HS278PPB igazából csak oda ajánlható, ahova szánták: kizárólag irodai munkára, webböngészésre, illetve könnyű alkalmi játékra. A csapnivaló háttérvilágítás miatt teljes képernyős filmnézésre ezt a terméket egyáltalán nem ajánljuk, ugyanis a sötétebb jeleneteknél nagyon zavaró a háttérvilágítás egyenetlensége.

A HS275HFB már sokkal jobban teljesít háttérvilágítás terén, valamint színhűsége is jobb, igaz, a színmegjelenítés homogenitásán még lehetett volna csiszolni, de általános felhasználásra ennek ellenére is jobb választás ez a modell. A dizájn izgalmasabb és elegánsabb, így otthoni monitorként is jól helytállhat a termék, ha a költséghatékonyság is fontos szempont. Azt persze szem előtt kell tartani, hogy ezen a modellen csak HDMI és D-Sub videó bemenet található, bár ez az esetek többségében nem feltétlenül lesz probléma. Színhűséget igénylő munkára nem jó választás ez a monitor, de filmnézésre, alkalmi játékra, illetve általános felhasználásra mindenképpen jó lehet – és természetesen munkára is bevethető. Az USB hub hiánya mindkét modellnél fájó pont.

A 3 év jótállással érkező HannSpree monitorok közül a HS278PPB ára nagyjából 52 000 forint, míg a HS275HFB ára 54 000 forint magasságában helyezkedik el. És ezekben az árakban már egy Logitech MK235-ös billentyűzet-egér páros is benne foglaltatik, ez ugyanis ajándékként jár, amíg az akció tart. A szóban forgó monitorok a költséghatékonyságra koncentráló termékek között versenyeznek, de vannak náluk olcsóbb példányok is a kínálatban, amelyekre később még érdemes lehet kitérni egy-egy teszt erejéig.