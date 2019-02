2019 az 1 TB-os SSD-k éve lesz?

Fizethet a CD Projekt RED a The Witcher írójának

A piaci elemzők régóta az NAND és a DRAM árak csökkenését jósolják, amelynek előbbinél az egyre alacsonyabb előállítási költségek, utóbbinál pedig a szokásosnál kisebb forgalom okozza a vásárlók szempontjából kedvezőnek mondható változásokat. A NAND Flash piacon a 2018 elején tapasztalható árakhoz képest idén sokkal kellemesebb összegekkel találkozhatunk, ha megnézzük például az 1 TB-os SSD-k régi és új árait.

A DigiTimes szerint ebben a szegmensben éves szinten nagyjából 50%-os árcsökkenés ment végbe a kereskedelem fő áramába szánt modelleknél, ami igen jól hangzik, ugyanakkor a gyorsabb SSD-k ára is csökkent, igaz, nem feltétlenül ekkora mértékben. Azok 1 TB-os SATA SSD-k, amelyek 2,5 hüvelykes formátummal rendelkeznek, tavaly ilyenkor még 160 dollár körüli árakon mozogtak, míg az 1 TB-os PCIe NVMe SSD kártyák esetében 200 dollár feletti árakkal találkozhattunk. Ehhez képest idén az 1 TB-os, 2,5 hüvelykes formátumú SATA SSD-k manapság már akár 99 dolláros áron is elérhetőek, az M.2-es NVMe meghajtókért pedig nagyjából 130 dollárt kérnek.

Az árcsökkenéseknek köszönhetően az 1 TB-os osztályú, vagyis a 960 GB-os, 1000 GB-os és 1024 GB-os modellek iránt egyaránt növekedhet az érdeklődés, ugyanis ezek a termékek a kedvezőbb árak miatt egyre szélesebb felhasználói rétegek számára lesznek elérhetőek, így térhódításuk is nagyobb lesz az elkövetkező hónapok folyamán, mint most.

Hazai árakban kifejezve egy 1 TB-os Crucial MX500-as SSD tavaly február 14-én még 82 000 forint volt, idén pedig 43 990 forintos áron kapható, vagyis nem pont 50%-kal, de azért jelentősen olcsóbb lett. M.2 SATA fronton jó példa a folyamatra a Samsung 860 EVO sorozatának 1 TB-os tagja, ami egy évvel ezelőtt 115 790 forintos áron került forgalomba, most pedig már csak 52 790 forintba kerül. M.2 PCIe fronton talán az 1 TB-os Samsung 970 EVO lehet említésre méltó, ami 139 990 forintos áron debütált tavaly, most azonban 76 000 forint körül kapható. M.2 PCIe fronton azért nem igazán látszik 50%-os árcsökkenés, de az árak ott is szépen elindultak lefelé a tavalyi szinthez képest.

Az SSD árak mérséklődését elsősorban az okozza, hogy kezdenek szállingózni a költséghatékony, 96-rétegű 3D NAND Flash lapkák köré épülő megoldások, valamint a nagy adatsűrűségű QLC NAND Flash lapkákat is kezdi felfedezni a piac.

Ezzel együtt a 64-rétegű 3D NAND Flash lapkákat alkalmazó SSD meghajtókból felhalmozott raktárkészletektől is kezdenek szabadulni a vállalatok, plusz a szerződéses NAND Flash árak is csökkentek negyedéves szinten, méghozzá 15%-kal. Sebesség terén komoly előrelépések nem történtek az iparágban, de azért fejlődnek a meghajtók – nagyobb változásra a PCI Express 4.0-s megoldások érkezésével lehet számítani. Ezek a meghajtók az év végén már elérhetővé is válhatnak, igaz, első körben az üzleti szegmensben próbálnak majd szerencsét.