Új G-szériás vezeték nélküli egér gamereknek a Logitech-től

A Logitech már hosszú ideje képviselteti magát a játékosoknak szánt megoldások terén, és az élvonal tagjaként a G604 Lightspeed révén tovább erősítheti a pozícióját. Ez egy olyan egér lesz, aminél szinte kompromisszum nélkül lehet kiélvezni a vezetékmentes dizájn előnyeit. A tervezők könnyű, és hosszú üzemidőt nyújtó megoldás létrehozására törekedtek.

A G604 Lightspeed a Logitech elmondása alapján nagyon sokoldalúan lesz használható, nemcsak a játékosok lelhetik majd benne örömüket. A készülék alapját nem meglepő módon a szinte egyedülálló pontosságot nyújtó HERO 16K szenzor (High Efficiency Rated Optical) biztosítja, amit már korábban is használt a vállalat, és eddig minden alkalommal jól teljesített. Ez egy kettős csatlakozási lehetőséget nyújtó kiegészítő, a Logitech Lightspeed megoldását és a Bluetooth-t is tudja használni, akár különböző készülékekhez is képes kapcsolódni az eltérő vezeték nélküli technológiákkal. A Lightspeed révén olyan garantáltan lagmentes kapcsolat hozható össze, ami jól jöhet a kritikus pillanatokban a precíz játékvezérlés biztosítása érdekében – itt 1000 Hz-es kapcsolatról van már szó, ami olyan, mintha közvetlen vezetékes kapcsolat lenne a gép és az egér között, Bluetooth-on csak 133 Hz érhető el. A Lightspeed/Bluetooth váltás egy gombnyomással megoldható.

A Logitech kiemelte, hogy a G604 Lightspeed összesen 15 különböző programozható vezérlőszervvel rendelkezik, így nagyon komplex használatot tesz lehetővé. Legyen szó Battle Royale, MMO vagy MOBA játékról, minden helyzetben tökéletes beállításokat lehet alkalmazásba venni, és sok kulcsfontosságú funkciót lehet elérni azonnal az egérről. A görgőt lehet használni villámgyors pörgetésre és fokozatos léptetésre egyaránt, az utóbbihoz még gombok is rendelhetőek adott esetben. A szerkezet oldalára hat gomb került, amiknek a képességeit teljesen szabadon lehet befolyásolni, így bárhol jó hasznát lehet ezeknek venni. A beállításokat minden esetben a Logitech saját G HUB szoftverében lehet majd alakítani, menteni egy modern, tiszta felületen. És nemcsak személyi számítógépekkel, hanem androidos mobil eszközökkel is lehet a terméket használni.

A tartósság is lényeges volt a G604 Lightspeed tervezésekor, éppen ezért olyan teflon talpak kerültek az egér alá, amikkel elvileg 250 kilométernyi út tehető meg anélkül, hogy cserére szorulnának. Az elemekkel is csak 135 gramm tömegű egér teljesen átlagos, 130 x 80 x 45 milliméteres idomokkal rendelkezik. Az új generációs kiegészítőnek kiemelkedő lesz az üzemideje a Logitech elmondása alapján. A Bluetooth használata esetén akár 5,5 hónapig is bírhatja egyetlen elemmel a G604, szóval csaknem fél évig elmegy így, és a kiváló minőségű Lightspeed vezeték nélküli kapcsolattal pedig 240 órát lehet intenzív játékkal tölteni egy elemről. És itt fontos azt kiemelni, hogy csak egyetlen AA elem kell a szerkezetbe, mert ezáltal alacsonyabban lehet tartani a tömegét, mintha a megszokott módon kettő ceruzaelemet kellene beletolni. És amikor az elem lemerül, néhány mozdulattal abszolválható a csere, és folytatódhat a szórakozás.

A Logitech G604 Lightspeed esetében már az sem kérdéses, hogy elérhető lesz Magyarországon az ősz folyamán. De nem lesz olcsó ez az eszköz, ugyanis 32 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár szerepel a neve mellett. Az előrendelések leadásár a vállalat hivatalos honlapja már lehetőséget biztosít. Az viszont még nem tisztázott, hogy a szállítás pontosan mikor kezdődik.