Ravpowerbank 10 000 és 20 000 mAh-es külső akkumulátorok

A változatosság kedvéért most egy powerbank triót teszteltünk.

Egy-egy példány képviseltette magát a Blade, a Turbo és az Xtreme szériából, ami számszerűsítve egy 10 000, és két 20 100 mAh-es darabot jelentett. Előbbi szokványos, utóbbi kettő viszont már elég kiugró tartalékot jelent egy utazás során, de a cég kínálatában még található 32 000 mAh-e verzió is az igazán extrém felhasználásra vágyóknak.

Első alkalommal mikor kézhez kaptam a termékeket, elfogott az érzés, hogy hm, ezekben van munkaóra. Igényes, letisztult designt követő csomagolásban érkeztek, a kibontás után magukat az akkukat kézbe fogva pedig szintén a minőség volt az első dolog, ami eszembe jutott. Mindegyikről elmondható, hogy fekete színt és gumi védőborítást kaptak, formájuk és méretük pedig a mobiltelefonra hasonlítótól a fél literes sörös dobozzal összekeverhetőig tart.

Viszont a harmadik dolog, ami eszembe jutott róluk, az az, hogy bizonyos dolgokban viszont nem követték ugyanazt az analógiát a tervezők, amit nem értek. Az egyik dobozát felül nyitjuk ki, a következőét a hosszabbik oldalon, a harmadikét pedig a rövidebb oldalon. Maximum arra foghatjuk ezt, hogy különböző szériák képviselői, viszont a csomagolás színei megegyeznek, tehát ebből arra következtetnék, hogy megközelíteni is egy irányból kell őket. Ez apróság, de nekem megtöri az egységességet.

Kézbe fogva a termékeket ismét prémium érzetet keltenek, hiszen ugyanazt az anyagot kapták védőborításként, ami az ujjlenyomatokat nem gyűjti, viszont még nedves kézzel is biztos tapadást nyújt. A tartozékok terén is mondhatjuk, hogy nagy a hasonlóság: microUSB és USB Type-C kábelt a két nagyobbhoz kapunk, a legkisebb esetében viszont be kell érnünk MicroUSB kábellel, de jár hozzá TypeC-re átalakító, így minden ma elterjedt portot etethetünk. Apple Lightning kábelt vagy átalakítót viszont nem kapunk egyikhez sem, ami egy amerikai székhelyű márkától picit furcsa, főleg úgy, hogy a termékdobozok oldalán rendre Mac vagy Iphone termékeket hoznak fel példaképp.

Sorrendben haladva a legkisebb 10 000 mAh-es mobiltelefon méretű darabon a korábban említettek mellett találunk még egy szokványos USB 3.0-nak látszó dugaszt is, ami felett viszont az a felirat díszeleg, hogy iSmart 2.0. Ez a cég saját, 2015-ben levédetett szabadalmának 2016-ban frissített verziója, az erre a portra csatlakoztatott eszközökkel képes kommunikálni is és nem csak úgy vaktában tolja beléjük a naftát, hanem pont annyit, amennyire szükségük van. A telepet magát MicroUSB-n és a TypeC-n keresztül is tölthetjük, utóbbi esetében zölden világítanak a töltésjelző pöttyök, alapvetően pedig fehéren. A bekapcsológomb a töltésjelző pöttyök mellett, azok folytatásaként helyezkedik el. Sötétben nagyjából lehetetlen kitapintani, annyira belesimul a készülékházba, ami design szempontjából ötös, használhatóság szempontjából kettes.

A 10.000mAh kapacitás azt jelenti, hogy a tesztre használt Mate20 Pro és P30Pro készülékeket két és félszer képes feltölteni. Ami a dobozra van írva, azt maradéktalanul hozzák a telepek, tehát jár a pipa.

A következő modell a Turbo széria 20 100mAh-es verziója, amely formájával az előzőleg tesztelt modellt követi, csak kicsit vaskosabb kiadásban. Ez már kapott egy szolid márkajelzést is az előlapjára jobb oldalt középre, a kistesón ilyet nem találunk. Ennek a kimeneti bemeneti arzenálja a következőképpen alakul: a microUSB és TypeC mellett egy Qualcomm Quick Charge 3.0 és egy iSmart2.0 certifikált USB 3.0 aljzatot találunk. A bekapcsológomb itt a termék előlapjának bal alsó sarkában, egy süllyesztett gomb formájában kapott helyet, mellette sorakoznak a kék töltésjelző pöttyök. Ezen különbségek megint csak a korábbi érzéseimet erősítették, hogy két teljesen különböző tervezési filozófiát látok egy gyártótól származó termékek esetén, amik ugyanarra a célra készültek, csak a méretük más. Nem teljesen tudom követni.

A hármas fogat legkülönlegesebb darabja, az Xtreme Series 20 100 mAh verziója nem csak a kapacitása miatt különleges. Ennek már külön töltő adaptere van, ami piskótakábelen át szolgáltatja a 19V 1,6 Amperes töltőáramot a telepnek, kimenetek terén pedig megtaláljuk a szokásos iSmart2.0 USB és a TypeC kimenetünket. MicroUSB az nincs, viszont ami van, attól ez a telep már nem is csak powerbank, hanem egy hordozható konnektor. Ez pedig egy maximum 65 Watt leadására képes, 2 és 3 pólusú EU szabvány csatlakozó, amin át notebookokat is tölthetünk. Ezt már nem sok powerbank mondhatja el magáról, és ettől lehet nagy segítségünkre a Ravpower Xtreme. Kapacitása ellenére is bőven hordozható méretű, bár zsebben azért nem, de egy háti- vagy sporttáskában gond nélkül magunkkal vihetjük.

Hogy megint beleköthessek a designba, bár ez egy álló helyzetben használatos kütyü és ezen is megtaláljuk a Ravpower feliratot a termék alján középen, a bekapcsoló gomb most egy kidudorodó megoldás lett a termék tetején a kimenetek mellett. A töltésjelző pöttyök ugyan szintén kékek, de most a termék elejére középre kerültek, nehogy véletlenül valami hasonlóság legyen az előző két testvérrel.

Összesítve tehát megismerkedhetünk háromféle powerbankkal, amik három különböző teljesítményszintet képviselnek és lefedik a szükségleteinket az egyszerű mobiltelefonok töltésétől egészen a kisebb notebookokig és tabletekig is. Ha a design elemeket összefésülik a tervezők a későbbi revíziókban, akkor elmondhatjuk, hogy egy igazán teljes termékpalettával rendelkező márkát ismerhettünk meg.

