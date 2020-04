Gyors külső SSD meghajtókkal jelentkezik az ADATA

Amivel az Xbox Series X kevesebb lesz, mint az Xbox One

Az ADATA termékpalettája egy új külső SSD családdal bővült, amelyben háromféle tag szerepel: egy 240 GB-os, egy 480 GB-os és egy 960 GB-os. Mindannyian elérhetőek feketében és kékben, valamint mindannyian USB 3.1 Gen2 Type-C csatolót használnak, amit az új jelölések alapján USB 3.2 Gen2 Type-C névvel kell illetni.

Az SC680-as külső SSD meghajtók vékonyak és könnyűek, ugyanakkor a sebességükre sem lehet panasz, hiszen USB 3.2 Gen2 kapcsolat esetén 530 MB/s-os folyamatos olvasási, illetve 460 MB/s-os folyamatos írási tempó elérésér képesek, azaz majdnem olyan gyorsak, mint egy SATA 6 Gbps-os SSD.

A gyors külső meghajtók 86,7 milliméter hosszúak, 61 milliméter szélesek, vastagságuk pedig nem több, mint 10 milliméter, azaz tényleg nem túl nagyok. Annak érdekében, hogy a termékek ne csak modernebb, USB-C porttal szerelt konfigurációkkal működjenek, a csomag az USB-C kábelen kívül egy USB Type-A porttal ellátott kábelt is tartalmaz, így a régebbi USB szabványokkal is kompatibilisek a termékek. A mindössze 35 grammos külső SSD meghajtók nem tartalmaznak mozgó alkatrészt, hangtalanul üzemelnek, nagyon keveset fogyasztanak és a kisebb ütéseknek is ellenállnak.

A noteszgépekkel, asztali számítógépekkel, illetve Android alapú eszközökkel egyaránt kompatibilis külső SSD-k Windows terén XP-től felfelé, macOS terén az OS X 10.6-os kiadásától felfelé, míg Linux esetén a 2.6-os kerneltől felfelé gond nélkül használhatóak a különböző rendszerekkel. Amennyiben androidos eszközre esik a választás, legalább 5.0-s kiadásra van szükség a működéshez – a megfelelő USB porton felül. A 3 év jótállással forgalomba kerülő újdonságok rövidesen megjelennek az üzletek polcain, arról azonban egyelőre nincs információ, hogy pontosan mennyibe kerülnek majd.