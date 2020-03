Bemutatta a jövő csúcsmobiljait meghajtó rendszerchipjét a Huawei

A Huawei hosszú évek óta fejleszti a HiSilicon leányvállalatánál a felsőkategóriás mobilokba szánt lapkákat, és ezek évről évre magasabbra teszik a lécet. A Kirin 990 esetében a vállalat kétlapkás stratégiába fogott, hogy biztosítani tudja az elvárt innovációs szintet. Itt már úgy lehet gondoskodni a csúcsmobiloknál az 5G támogatásról, hogy nem szükséges ehhez külső hardveres elemet felhasználni.

A Kirin 990 önmagában csak 4G LTE hálózati modemet fog nyújtani, és a Kirin 990 5G lesz az, ami már magában foglalja az új generációs hálózati modemet is. Ezek a lapkák az architektúrájukat tekintve szinte teljesen azonosak a modemtől eltekintve. Viszont a teljesítménybeli előny a Kirin 990 5G-nél lesz, mert annál a tervezők egy kicsit jobban megtolták az órajeleket, és az NPU-ból több feldolgozó került az abszolút csúcsot képviselő lapkába. A vállalat ezeket az egységeket már a TSMC legfejlettebb 7 nm-es EUV eljárásával készítteti. Ennek hála jobb lehet a hatékonyság, és a méret is, viszont a Kirin 990 így is nőtt az elődjéhez képest. A Kirin 980 csak 74,13 mm2 volt, viszont a Kirin 990 már kb. 90 mm2 területű, míg a Kirin 990 5G pedig 100 mm2 felett van. Viszont itt már a korábbi 6,9 milliárd tranzisztor helyett nagyjából 8, illetve 10,3 milliárd tranzisztor van összefogva.

A CPU terén a magok típusa nem változott, de már magasabb órajelű klaszterekkel kell számolni. A Kirin 990 tartalmaz kettő Cortex-A76 egységet 2,86 GHz-en, még kettő Cortex-A76 2,09 GHz-es órajelen, és további négy Cortex-A55 1,86 GHz-re hangolva. Ezzel szemben a Kirin 990 5G viszont már a 2,86 GHz-es Cortex-A76 páros mellett kettő 2,36 GHz-re húzott Cortex-A76 egységet tartogat, 1,95 GHz-en járatott Cortex-A55 kvartettel. A Huawei a Cortex-A76 magok kapcsán elmondta, hogy változtatott a gyorsítótárak szintjén, de részletek nem derültek ki azzal kapcsolatban, hogy itt pontosan milyen fejlesztéseket eszközölt. A Snapdragon 855-höz képes a Kirin 990 5G 9-10%-os erőfölényben lesz a CPU-t tekintve, miközben a hatékonyságban akár 35 százalékkal vezethet. A memóriavezérlő LPDDR4 modulokat támogat 4266 MHz-ig, a tárhely pedig UFS technológiás lehet.

A grafikus teljesítmény fontján jókora előrelépést tesz a Kirin 990, nagyjából 50 százalékkal lehet nagyobb tempóra számítani. A vállalat nem módosította a korábban alkalmazott ARM grafikus vezérlőket, maradtak a Mali-G76 egységek, csak éppenséggel már 10 helyett 16 sorakozik ezekből az újdonságban. Az órajel tekintetében a vállalat visszafelé lépett egy keveset, 750 MHz helyett az új IGP csak 700 MHz-ig tud skálázódni. A vállalat elmondta, hogy a Snapdragon 855-öt így már az IGP tempóját tekintve is legyűri a Kirin 990, miközben jelentős, 20 százalékos előnyt mutat hatékonyságban. A Smart Cache technológiának hála a GPU-DDR kapcsolat 15 %-kal kisebb terhelésnek lesz kitéve, ebből fakadóan a memória fogyasztása akár 12%-kal is mérséklődhet

A Huawei fejlesztései jelentősen érintik az NPU-t, a neurális feldolgozó kapacitásban sokkal jobb lesz az újdonság a Kirin 980-nál. A korábbi lapkákban a vállalat még egy partnertől licencelt technológiát használt fel, itt viszont már a teljesen egyedi Da Vinci architektúra került elő. Ez a megoldás kettő különböző egységből tevődik össze, a nagy Da Vinci magok támogatják az INT8-at és az FP16-ot, a kicsik pedig az energiahatékonyságra fókuszálva lett megalkotva az általánosabb feladatok végrehajtására. A kisebb mag el tudja látni például a hangvezérlés kezelését, néhány tárgy felismerését képeken, de a valós idejű mintaazonosítás már a nagy magra fog várni.

A Kirin 990 5G kettő nagyobb magot is felvonultat egy kicsi mellett, míg a Kirin 990 csak egy-egy Da Vinci magot tartogat mindkét típusból, szóval az 5G-s modellnek nagyobb lesz a neurális számítási kapacitása. A Huawei kiemelte, hogy a Kirin 980-hoz képest a Kirin 990 5G már 2,5-szer nagyobb teljesítménnyel tud majd szolgálni, és ha ez nem lenne elegendő, még a hatékonyságát tekintve is hasonló mértékű javulásra kell számítani. Ha a Da Vinci tényleg ilyen kiválóan muzsikál, akkor a riválisoknak nagyon kell majd igyekeznie, ha fel akarják vele venni a versenyt. A HiAI platform révén minden szükséges keretrendszert támogat majd a lapka.

A multimédiás képességeiről nem sok szó esett a Kirin 990-nek. Jelen állás szerint az egység legfeljebb 64 megapixeles szenzorok használatát támogatja, szóval a 108 megapixelt könnyen lehet, hogy kihagyja. A mozgóképfelvételek tekintetében végre már lesz a 4K UHD minőség esetén is 60 FPS-es opció, ráadásul elvileg arra is képes lehet az új csúcs-Kirin, hogy 8K Ultra HD-ben felvegyen videót 30 FPS-sel. Többféle képjavító eljárás is meg fog jelenni a chippel, amik arról hivatottak gondoskodni, hogy minél jobb fotókat és videókat legyen képes rögzíteni a lapkával szerelt készülék. Nagy hangsúly helyeződik majd állítólag a zajszűrésre.

Az integrált 5G modemmel kapcsolatosan a Huawei minden információt egyelőre nem közölt. Az biztos, hogy ez támogatja az NSA és az SA infrastruktúrákat is, és működni fog minden frekvenciatartományban, szóval a szupport tekintetében kiemelkedő lesz. A sávszélesség a letöltésnél 2,3 Gbps lehet pusztán az 5G kapcsolaton keresztül a feltöltésnél pedig 1,25 Gbps helyezhető kilátásba. Elvileg a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében gépi tanulással támogatott beamforming technológiát is bevet, ami a gyakorlatban például nagy tempóval utazásnál segíti majd a sávszélesség fentebb tornászását. És a 4G LTE, valamint az 5G csatlakozás szimultán is mehet majd a jobb jelerőség és sebesség elérése érdekében. Arról nem szólt a fáma, hogy a 4G LTE modem tekintetében mire kell számítani. Az AnandTech azt viszont felfedte a Kirin 990 kapcsán, hogy Tensilica DSP-ket használ, ahogy az a korábbi egységeknél is megszokott volt már.

A Kirin 990 és a Kirin 990 5G még ebben az évben bevetésre kerülhet. A Kirin 990 5G esetében egy kicsi csúszás benne lehet a pakliban, de a Kirin 990 már biztosan ott lesz a Huawei Mate 30 rajtjánál, ami a legutóbbi hivatalos információk szerint még ebben a hónapban esedékes. Jövőre pedig az eddig látottak alapján rengeteg olyan Huawei és Honor készülék kerülhet bevetésre, aminek a fedélzetén ott lesz ez az újdonság.