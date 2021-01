6000 Mbps-os tempóra képes a Xiaomi új routere

A fejlesztők is roppant dühösek a Cyberpunk 2077 állapota miatt

Már évek óta készít különböző hálózati eszközöket a Xiaomi, szóval mondhatni rutinosan mozog ezen a területen (is) a vállalat. És most egy új csúcsmodellel rukkolt elő, ami szinte páratlan teljesítménnyel kecsegtet, miközben baráti az árazása. A Xiaomi Mi Router AX6000 -nek már a neve is árulkodó.

Egy olyan eszközzel ismerkedhetünk meg most, aminek a teljesítménye akár a 6000 Mbps-ot is elérheti elméleti szinten. A Xiaomi soha nem épített még olyan routert, ami ekkora sebességet támogatott volna. Napjainkban a Wi-Fi hálózatok egészen döbbenetes tempóval fejlődnek, ami talán annak is köszönhető, hogy a szolgáltatók egyre kedvezőbb áron nyújtanak kiemelkedő teljesítményt, az emberek pedig gyorsan szaporítják kütyüiket, valamint tempósabb hálózati kapcsolatot igénylő tartalmakat fogyasztanak több szálon.

Eddig a Xiaominál a Mi Routerek termékvonalán az AX3600 jelentette a csúcsot, és arra licitál most rá alaposan az új AX6000. Ez a készülék bizonyos szempontból még világelső is, hiszen korábban sosem volt még olyan eszköz, ami 4096 QAM támogatással dolgozik. A vállalat különböző optimalizálások révén 20 százalékkal tudta növelni a hálózati sebesség felső határát. Itt már 4x4 160 MHz-es csatorna használható ki a korábban alkalmazott 80 MHz helyett.

A router a vállalat által közölt adatok szerint egészen pontos 574 Mbps-ra képes a 2,4 GHz-es frekvenciatartományban, és az 5 GHz-es közeg az, ahol igazán fel tud pörögni, ott már 4804 Mbps elérését teszi lehetővé. Nagyon kevés eset lesz valószínűleg, amikor ez a berendezés úgy dolgozik majd, hogy az összes tartalékát be kell vetni. Lehetőséget biztosít az AX6000 a Mesh hálózatok kialakítására is, és egyebek mellett támogatja a Xiaomi Share szolgáltatást, így a cég saját ökoszisztémájába még kényelmesebben lehet majd beilleszteni.

Itt már különösen nagy hangsúlyt kapott az okosotthonok kiszolgálása, amire a vállalat AIoT címszó alatt hivatkozott a bemutató során, utalva arra, hogy a kapcsolódó eszközök ma már önmagukban is sokszor intelligens megoldások. A Mi Router AX6000 egyik antennája is külön az ilyen kütyük számára van fenntartva a készüléken, ami most még szokatlan, de a jövőben valószínűleg egyre több lesz az ilyen kialakítás. Az ilyen berendezéseknek a kapcsolódását a hálózati eszközhöz tartozó alkalmazáson belül kell majd megoldani, ezt használva jól lehet majd menedzselni a különböző készülékek állapotát.

A Xiaomi által a routerhez biztosított alkalmazás nagyon sok lehetőséget nyújt a MiWiFi ROM-mal összedolgozva, ami egyébként OpenWRT alapú. Ahogy azt már említettük, külön lehetőség van az AIoT kezelésére ebben az esetben, és az csak a jéghegy csúcsa. Van valós idejű hálózati forgalom figyelés, könnyen használható szülői felügyeleti szekció, és lehetne még sorolni a szoftveres extrákat.

A tervezők egy Qualcomm egységet alkalmaznak a szerkezetben, az IPQ5018 feldolgozó található itt, ami mellé egyebek mellett egy neurális számításokra dedikált processzor is van, mely 1 GHz-es frekvencián üzemel. Érdekesség, hogy a Mi Router AX6000 még 512 MB-nyi rendszermemóriával is meg lett toldva – a ROM pedig 256 MB benne.

Támogatja a készülék a 802.11 a/b/g/n/ac/ax és a 802.3/3u/3ab protokollokat egyaránt. Van természetesen MU-MIMO szupport is (tetemes mennyiségű antennával), és fontos, hogy akár 248 eszköz is kapcsolódhat az AX6000-hez. Ennek a terméknek a képességeit már főleg a sok készülék párhuzamos kiszolgálásával lehet kiaknázni, hiszen szinte vételen sávszélességet tud nyújtani.

Kábelen keresztül sem fog csalódást okozni a berendezés, ugyanis egyebek mellett még olyan aljzat is van rajta, ami 2500 Mbps-os sebességre képes, emellett pedig biztosított a szerkezeten egy gigabites WAN/LAN aljzat, és további kettő gigabites LAN port zárja a sort. Visszajelző LED-ekből sincs hiány a routeren, összesen 7 darab LED van rajta, amik között már olyan is van, ami az AIoT státuszáról ad információt. A biztonság szempontjából támogatott egyebek mellett a WPA3 is.

Egészen elegáns testet öltött a maga nemében az újdonság, ugyanis az ilyen csúcsrouterek sokszor úgy néznek ki, mint valamilyen űrtechnikát hordozó berendezés. A szellőztetése különösen nagy figyelmet kapott a tervezésnél, így nem lesz gond abból sem, hogy túlmelegedhet huzamosabb munka során.

A képeken eléggé kompaktnak is tűnik a Mi Router AX6000, de az az igazság, hogy valójában csak kicsit csalóka a kialakítása. Igazából egy 408 x 177 x 134 milliméteres vonalakkal határolt termékről beszélhetünk, amin ráadásul hét darab antenna tornyosul az égbe, szóval egyáltalán nem az a fajta, ami könnyen elveszik a berendezett szobában. (Az antennák szögét egyébként lehet állítani, szóval ezek lehetőséget adnak némi játékra a lehető legjobb lefedettség elérése érdekében.)

A Xiaomi Mi Router AX6000 január 8-tól lesz megvásárolható Kínában, és a készüléket nemcsak a képességei, hanem az árazása is vonzóvá teszi, ugyanis mindössze 600 jüant kell érte leszurkolni. Átszámítva 27,5 ezer forintos összegről beszélhetünk, ami töredéke annak, mint amennyibe hasonló lehetőségeket nyújtó routerek kerülnek.