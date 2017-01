Új billentyűzet-egér kombó érkezik a Logitechtől

A Logitech legújabb billentyűzet-egér párosa ezúttal azokat veszi célba, akik sokat ülnek a PC előtt, így kényelmesen használható, megbízhatóan működő billentyűzetre és egérre vágynak. Őket az MK850 Performance csomag veszi célba, ami egy puha csuklótámasszal ellátott, ergonomikus formavilággal rendelkező billentyűzetből, valamint egy ugyancsak kényelmes, ergonomikus egérből áll – ráadásul mindketten vezeték nélkül dolgoznak.A billentyűzet normál méretű, lekerekített szélű billentyűkből áll és természetesen numerikus billentyűtömbbel is rendelkezik. A klaviatúra dőlésszöge igény szerint állítható, a kényelmesen párnázott csuklótámaszt pedig úgy alakították ki, hogy gépelés során helyes tartást biztosítson a csuklóknak. A 430 milliméter széles, 210 milliméter mély és 25 milliméter magas billentyűzet két darab AAA elemmel üzemel, tömege pedig mindössze 733 gramm.A hozzá tartozó egér kényelmes fogást nyújt, nyolc gombjának köszönhetően pedig sok hasznos funkció kerül a kezünk ügyébe. A termék Logitech Advanced Optical szenzort használ, amelynek maximális érzékenysége 1000 DPI, görgője pedig Hyperfast típusú, azaz igény szerint villámgyors görgetést is lehetővé tesz. A 74 milliméter széles, 115 milliméter hosszú és 45 milliméter magas egér egyetlen AA formátumú elemmel 135 grammot nyom a mérlegen.Mind a billentyűzet, mind pedig az egér esetében rendelkezésre áll 2,4 GHz-es tartományon belül működő rádiófrekvenciás kapcsolat, amit USB alapú Logitech Unifying egységgel biztosít a rendszer. Ezen felül Bluetooth Smart vezérlő is van a termékek fedélzetén, így mobileszközökhöz is kényelmesen csatlakozhatnak – a vezeték nélküli hatótávolság 10 méter.Annak érdekében, hogy a kétféle vezeték nélküli kapcsolat hatékonyan kihasználható legyen, a szett egyszerre 3 eszközhöz kapcsolódhat, amelyek között az Easy Switch technológia segítségével válthatunk. A billentyűzet az adaptív multi-OS interfész jóvoltából minden esetben az adott operációs rendszerre jellemző elrendezésben ismeri fel a szükséges gyorsbillentyűket, így a termék a Windows mellett macOS-hez, iOS-hez, Chrome OS-hez és Androidhoz egyaránt kiválóan passzol.Okos extra a Logitech Options szoftveren keresztül elérhető DuoLink is, ami a billentyűzet és az egér összehangolt működésével teszi még hatékonyabbá a munkavégzést vagy a kikapcsolódást. A DuoLink jóvoltából a billentyűzet Fn gombját nyomva tartva másodlagos egérgomb-funkciók is elérhetővé válnak, így például zenehallgatás közben a középső gombbal elindítható és megállítható a lejátszás, a gombot jobbra vagy balra mozgatva pedig oda-vissza lépkedhetünk a számok között. A funkció keretén belül akár az egér mozgatásával is lehet váltani az asztalok között, de a Task View vagy a Mission Control felület gyors elérésére is van mód. A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatban a gyártó weboldalán található bővebb tájékoztatás A Logitech MK850-es szettjének billentyűzete nagyjából 36 hónapig, az egér pedig nagyjából 24 hónapig működik egyetlen elem szettel, de a tényleges élettartam a használati szokásoktól is függ. Az MK850 Performance szett már elérhető kereskedelmi forgalomban, listaára pedig 119 euró.